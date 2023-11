[ユニバーサル ミュージック合同会社]

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都港区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、King & Princeの14枚目のシングル「愛し生きること / MAGIC WORD」を 11月8日(水)に発売します。







King & Prince14枚目のシングルとなる今作は、「愛し生きること」と「MAGIC WORD」のダブルAサイドシングルです。「愛し生きること」は、11月10日公開予定の永瀬廉・主演映画『法廷遊戯』の主題歌、「MAGIC WORD」は嵐の相葉雅紀が主演するテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『今日からヒットマン』の主題歌に起用されています。

「愛し生きること」は自分にとって大切な存在がいるからこそ、どんな現実も受け入れて進んでいくことができるというメッセージを込めたバラード曲、「MAGIC WORD」は力強いグルーヴ感と繊細な歌詞が織りなアップテンポな楽曲です。



初回限定盤Aには「愛し生きること」 Music VideoとMusic Video -Lip Sync ver.-や「愛し生きること」 Music Video Shooting Behind the scenesが収録され、初回限定盤Bには「MAGIC WORD」 Music VideoとMusic Video -Lip Sync ver.-や「MAGIC WORD」 Music Video Shooting Behind the scenesが収録されています。



King & Princeは現在、8月からスタートし、12月10日の愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホールまでの全国7都市24公演のアリーナツアー「King & Prince LIVE TOUR 2023 ~ピース~」を開催中です。



King & Prince「愛し生きること」



King & Prince「MAGIC WORD」YouTube Edit





King & Prince 14th シングル「愛し生きること / MAGIC WORD」

発売日:2023年11月8日 (水)



■初回限定盤A

【CD+DVD】¥1,650(税込) / UPCJ-9049

【CD収録内容】

M1.「愛し生きること」 M2.「MAGIC WORD」 M3. 「1999」

【DVD収録内容】

・「愛し生きること」 Music Video

・「愛し生きること」 Music Video -Lip Sync ver.-

・「愛し生きること」 Music Video Shooting Behind the scenes

仕様:スリーブケース付2Dケース仕様



■初回限定盤B

【CD+DVD】¥1,650(税込) / UPCJ-9050

【CD収録内容】

M1.「MAGIC WORD」 M2.「愛し生きること」 M3. 「plan d」

【DVD収録内容】

・「MAGIC WORD」 Music Video

・「MAGIC WORD」 Music Video -Lip Sync ver.-

・「MAGIC WORD」 Music Video Shooting Behind the scenes

仕様:スリーブケース付2Dケース仕様



■通常盤(初回プレス)

【CD】¥1,133(税込) / UPCJ-9051

【CD収録内容】

M1.「愛し生きること」 M2.「MAGIC WORD」 M3. 「One Sided Love」

仕様:3Pケース

※通常盤(初回プレス)/UPCJ-9051終了後、

通常盤/UPCJ-5014に切り替わります。



■Dear Tiara盤(ファンクラブ限定盤)

【CD】¥1,870(税込) / PROJ-5906

【CD収録内容】

M1.「愛し生きること」 M2.「 MAGIC WORD 」 M3. 「僕らのバカンス」

仕様:LPサイズ紙ジャケット、フォトブックレット20P

※Dear Tiara盤予約受付期間

2023年8月27日(日)~10月20日(金)23:59



■初回封入特典

初回限定盤A/特典:トレーディングカードAタイプ 1種

初回限定盤B/特典:トレーディングカードBタイプ 1種

通常盤(初回プレス)/特典:トレーディングカードCタイプ 1種

※各特典ごとに写真は異なります。



初回限定盤A/期間限定動画A視聴シリアルナンバー

初回限定盤B/期間限定動画B視聴シリアルナンバー

通常盤(初回プレス)/期間限定動画C視聴シリアルナンバー

視聴期間:2023年11月7日(火) 昼12:00~11月21日(火)18:00まで



■外付け特典

初回限定盤A/特典: フォトカード(A6)

初回限定盤B/特典: クリアポスター(A4)

通常盤(初回プレス)/特典: 5周年ロゴキーリング

Dear Tiara盤/特典:ステッカーシート(A6)



King & Prince 14th Single「愛し生きること / MAGIC WORD」期間限定視聴動画 Teaser





