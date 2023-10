[ユニバーサル ミュージック合同会社]

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都港区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、2005年以来18年ぶりとなる新作スタジオ・アルバム「ハックニー・ダイアモンズ」を10月20日(金)に全世界で発売します。









昨年結成60周年記念ツアーを行ったザ・ローリング・ストーンズの最新作は2005年に発売された「ア・ビガー・バン」以来、18年ぶりとなる新作スタジオ・アルバムです。レコーディングはロサンゼルスのヘンソン・レコーディング・スタジオやロンドンのメトロポリス・スタジオなど世界中の様々な場所で行なわれました。オリジナル・アートワークは、デジタル・アニメーターのパウリナ・アルミラが手掛けています。



収録曲「アングリー」はフジテレビ金曜21時の連続ドラマ枠にて放送中の『うちの弁護士は手がかかる』の主題歌にも起用されており、ミュージック・ビデオは、ナイキやディーゼル、ファレル・ウィリアムス、そしてザ・ローリング・ストーンズの『ブルー&ロンサム』からの「ライド・エム・オン・ダウン」などの映像作品を手がけてきたフランソワ・ルッスレが監督を、エミー賞ノミネート女優のシドニー・スウィーニー(『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル』、『ユーフォリア』、『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』)が主演を務めています。



収録曲「スウィート・サウンズ・オブ・ヘヴン」は、レディー・ガガがヴォーカルとして、スティーヴィー・ワンダーがピアノとキーボードでゲスト参加しています。そのほかにもポール・マッカートニー、ビル・ワイマン、エルトン・ジョンらの作品への参加が発表されています。

アルバムは12曲入りで、日本盤限定のボーナス・トラックとして2020年に発表された「リヴィング・イン・ア・ゴースト・タウン」を収録。先着特典として、海外告知ポスターの絵柄がプリントされたB2ポスターが配布されます。



The Rolling Stones - Angry (Official Video)





The Rolling Stones | Sweet Sounds Of Heaven (Edit) | Feat. Lady Gaga & Stevie Wonder | Lyric Video





ザ・ローリング・ストーンズ「ハックニー・ダイアモンズ」

The Rolling Stones / Hackney Diamonds

2023年10月20日(金)発売



<収録曲目>

01.アングリー / ANGRY

02.ゲット・クロース / GET CLOSE

03.ディペンディング・オン・ユー / DEPENDING ON YOU

04.バイト・マイ・ヘッド・オフ / BITE MY HEAD OFF

05.ホール・ワイド・ワールド / WHOLE WIDE WORLD

06.ドリーミー・スカイズ / DREAMY SKIES

07.メス・イット・アップ / MESS IT UP

08.リヴ・バイ・ザ・ソード / LIVE BY THE SWORD

09.ドライヴィング・ミー・トゥー・ハード / DRIVING ME TOO HARD

10.テル・ミー・ストレイト / TELL ME STRAIGHT

11.スウィート・サウンズ・オブ・ヘヴン / SWEET SOUNDS OF HEAVEN

12.ローリング・ストーン・ブルース / ROLLING STONE BLUES

<日本盤のみボーナス・トラック>

リヴィング・イン・ア・ゴースト・タウン / Living In A Ghost Town



1.CD(デジパック仕様)

価格:2,860円(税込)/品番:UICY-16194

20ページのブックレット付



<日本盤のみ>

ボーナス・トラック1曲収録

英文解説翻訳付

歌詞対訳付

SHM-CD仕様



2.CD(ジュエルケース仕様)

価格:2,640円(税込)/品番:UICY-16195

20ページのブックレット付



<日本盤のみ>

ボーナス・トラック1曲収録

英文解説翻訳付

歌詞対訳付

SHM-CD仕様



3.CD+ブルーレイ(ボックス・セット/限定盤)

価格:11,000円(税込)/品番:UICY-80360



レンチキュラー・カバー

64ページの豪華ブックレット付

バンパー・ステッカー付

ブルーレイにはドルビーアトモス音源も収録



<日本盤のみ>

CDのみボーナス・トラック1曲収録

英文解説翻訳付

歌詞対訳付

SHM-CD仕様



4.1LP(直輸入仕様/限定盤)

価格:7,150円(税込)/品番:UIJY-75239



<日本盤のみ>

英文解説翻訳付

歌詞対訳付



<日本盤購入者特典>

(全国CDショップ・インターネット販売サイト・UNIVERSAL MUSIC STORE共通)

・B2ポスター(海外告知ポスター絵柄)

[対象商品]

CDデジパック仕様 UICY-16194

CDジュエルケース仕様 UICY-16195

CD+ブルーレイ ボックス仕様 UICY-80360

・両面B2ポスター(海外デザインポスター絵柄)

[対象商品]

CDシングル「アングリー」 UICY-5138



※特典は先着です。無くなり次第終了となります。

※対象外の店舗もございますので、特典の有無はご購入先にてご確認ください。



■ 『うちの弁護士は手がかかる』情報

放送日:フジテレビ系2023年10月金曜日21時スタート

出演者:ムロツヨシ、平手友梨奈、吉瀬美智子

演出:瑠東東一郎、相沢秀幸

脚本:服部隆、おかざきさとこ、西垣匡基



公式HP:https://www.fujitv.co.jp/uchiben_kin9/

X(Twitter):https://twitter.com/uchiben_kin9_cx

Instagram:https://www.instagram.com/uchiben_kin9_cx/



【ザ・ローリングストーンズ アーティスト情報】

日本公式HP: https://www.universal-music.co.jp/rolling-stones/

日本公式Twitter: https://twitter.com/rollingstonesJP

海外公式HP:https://rollingstones.com/

Instagram: https://www.instagram.com/therollingstones/

X(Twitter): https://twitter.com/RollingStones

TikTok: https://www.tiktok.com/@TheRollingStones

YouTube: https://www.youtube.com/therollingstones



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/20-10:16)