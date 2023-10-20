ザ・ローリング・ストーンズ、18年ぶりの新作アルバム「ハック…
［ユニバーサル ミュージック合同会社］
ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都港区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、2005年以来18年ぶりとなる新作スタジオ・アルバム「ハックニー・ダイアモンズ」を10月20日（金）に全世界で発売します。
昨年結成60周年記念ツアーを行ったザ・ローリング・ストーンズの最新作は2005年に発売された「ア・ビガー・バン」以来、18年ぶりとなる新作スタジオ・アルバムです。レコーディングはロサンゼルスのヘンソン・レコーディング・スタジオやロンドンのメトロポリス・スタジオなど世界中の様々な場所で行なわれました。オリジナル・アートワークは、デジタル・アニメーターのパウリナ・アルミラが手掛けています。
収録曲「アングリー」はフジテレビ金曜21時の連続ドラマ枠にて放送中の『うちの弁護士は手がかかる』の主題歌にも起用されており、ミュージック・ビデオは、ナイキやディーゼル、ファレル・ウィリアムス、そしてザ・ローリング・ストーンズの『ブルー＆ロンサム』からの「ライド・エム・オン・ダウン」などの映像作品を手がけてきたフランソワ・ルッスレが監督を、エミー賞ノミネート女優のシドニー・スウィーニー（『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル』、『ユーフォリア』、『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』）が主演を務めています。
収録曲「スウィート・サウンズ・オブ・ヘヴン」は、レディー・ガガがヴォーカルとして、スティーヴィー・ワンダーがピアノとキーボードでゲスト参加しています。そのほかにもポール・マッカートニー、ビル・ワイマン、エルトン・ジョンらの作品への参加が発表されています。
アルバムは12曲入りで、日本盤限定のボーナス・トラックとして2020年に発表された「リヴィング・イン・ア・ゴースト・タウン」を収録。先着特典として、海外告知ポスターの絵柄がプリントされたB2ポスターが配布されます。
The Rolling Stones - Angry (Official Video)
The Rolling Stones | Sweet Sounds Of Heaven (Edit) | Feat. Lady Gaga & Stevie Wonder | Lyric Video
ザ・ローリング・ストーンズ「ハックニー・ダイアモンズ」
The Rolling Stones / Hackney Diamonds
2023年10月20日（金）発売
<収録曲目>
01.アングリー / ANGRY
02.ゲット・クロース / GET CLOSE
03.ディペンディング・オン・ユー / DEPENDING ON YOU
04.バイト・マイ・ヘッド・オフ / BITE MY HEAD OFF
05.ホール・ワイド・ワールド / WHOLE WIDE WORLD
06.ドリーミー・スカイズ / DREAMY SKIES
07.メス・イット・アップ / MESS IT UP
08.リヴ・バイ・ザ・ソード / LIVE BY THE SWORD
09.ドライヴィング・ミー・トゥー・ハード / DRIVING ME TOO HARD
10.テル・ミー・ストレイト / TELL ME STRAIGHT
11.スウィート・サウンズ・オブ・ヘヴン / SWEET SOUNDS OF HEAVEN
12.ローリング・ストーン・ブルース / ROLLING STONE BLUES
<日本盤のみボーナス・トラック>
リヴィング・イン・ア・ゴースト・タウン / Living In A Ghost Town
１.CD（デジパック仕様）
価格：2,860円（税込）／品番：UICY-16194
20ページのブックレット付
＜日本盤のみ＞
ボーナス・トラック1曲収録
英文解説翻訳付
歌詞対訳付
SHM-CD仕様
２.CD（ジュエルケース仕様）
価格：2,640円（税込）／品番：UICY-16195
20ページのブックレット付
＜日本盤のみ＞
ボーナス・トラック1曲収録
英文解説翻訳付
歌詞対訳付
SHM-CD仕様
３.CD＋ブルーレイ（ボックス・セット／限定盤）
価格：11,000円（税込）／品番：UICY-80360
レンチキュラー・カバー
64ページの豪華ブックレット付
バンパー・ステッカー付
ブルーレイにはドルビーアトモス音源も収録
＜日本盤のみ＞
CDのみボーナス・トラック１曲収録
英文解説翻訳付
歌詞対訳付
SHM-CD仕様
４.1LP（直輸入仕様／限定盤）
価格：7,150円（税込）／品番：UIJY-75239
＜日本盤のみ＞
英文解説翻訳付
歌詞対訳付
＜日本盤購入者特典＞
（全国CDショップ・インターネット販売サイト・UNIVERSAL MUSIC STORE共通）
・B2ポスター(海外告知ポスター絵柄）
[対象商品]
CDデジパック仕様 UICY-16194
CDジュエルケース仕様 UICY-16195
CD＋ブルーレイ ボックス仕様 UICY-80360
・両面B2ポスター（海外デザインポスター絵柄）
[対象商品]
CDシングル「アングリー」 UICY-5138
※特典は先着です。無くなり次第終了となります。
※対象外の店舗もございますので、特典の有無はご購入先にてご確認ください。
■ 『うちの弁護士は手がかかる』情報
放送日：フジテレビ系2023年10月金曜日21時スタート
出演者：ムロツヨシ、平手友梨奈、吉瀬美智子
演出：瑠東東一郎、相沢秀幸
脚本：服部隆、おかざきさとこ、西垣匡基
公式HP：https://www.fujitv.co.jp/uchiben_kin9/
X（Twitter）：https://twitter.com/uchiben_kin9_cx
Instagram：https://www.instagram.com/uchiben_kin9_cx/
【ザ・ローリングストーンズ アーティスト情報】
日本公式HP: https://www.universal-music.co.jp/rolling-stones/
日本公式Twitter: https://twitter.com/rollingstonesJP
海外公式HP：https://rollingstones.com/
Instagram: https://www.instagram.com/therollingstones/
X（Twitter）: https://twitter.com/RollingStones
TikTok: https://www.tiktok.com/@TheRollingStones
YouTube: https://www.youtube.com/therollingstones
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/20-10:16）
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