［ユニバーサル ミュージック合同会社］

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都港区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、2005年以来18年ぶりとなる新作スタジオ・アルバム「ハックニー・ダイアモンズ」を10月20日（金）に全世界で発売します。









昨年結成60周年記念ツアーを行ったザ・ローリング・ストーンズの最新作は2005年に発売された「ア・ビガー・バン」以来、18年ぶりとなる新作スタジオ・アルバムです。レコーディングはロサンゼルスのヘンソン・レコーディング・スタジオやロンドンのメトロポリス・スタジオなど世界中の様々な場所で行なわれました。オリジナル・アートワークは、デジタル・アニメーターのパウリナ・アルミラが手掛けています。



収録曲「アングリー」はフジテレビ金曜21時の連続ドラマ枠にて放送中の『うちの弁護士は手がかかる』の主題歌にも起用されており、ミュージック・ビデオは、ナイキやディーゼル、ファレル・ウィリアムス、そしてザ・ローリング・ストーンズの『ブルー＆ロンサム』からの「ライド・エム・オン・ダウン」などの映像作品を手がけてきたフランソワ・ルッスレが監督を、エミー賞ノミネート女優のシドニー・スウィーニー（『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル』、『ユーフォリア』、『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』）が主演を務めています。



収録曲「スウィート・サウンズ・オブ・ヘヴン」は、レディー・ガガがヴォーカルとして、スティーヴィー・ワンダーがピアノとキーボードでゲスト参加しています。そのほかにもポール・マッカートニー、ビル・ワイマン、エルトン・ジョンらの作品への参加が発表されています。

アルバムは12曲入りで、日本盤限定のボーナス・トラックとして2020年に発表された「リヴィング・イン・ア・ゴースト・タウン」を収録。先着特典として、海外告知ポスターの絵柄がプリントされたB2ポスターが配布されます。



The Rolling Stones - Angry (Official Video)





The Rolling Stones | Sweet Sounds Of Heaven (Edit) | Feat. Lady Gaga & Stevie Wonder | Lyric Video





ザ・ローリング・ストーンズ「ハックニー・ダイアモンズ」

The Rolling Stones / Hackney Diamonds

2023年10月20日（金）発売



<収録曲目>

01.アングリー / ANGRY

02.ゲット・クロース / GET CLOSE

03.ディペンディング・オン・ユー / DEPENDING ON YOU

04.バイト・マイ・ヘッド・オフ / BITE MY HEAD OFF

05.ホール・ワイド・ワールド / WHOLE WIDE WORLD

06.ドリーミー・スカイズ / DREAMY SKIES

07.メス・イット・アップ / MESS IT UP

08.リヴ・バイ・ザ・ソード / LIVE BY THE SWORD

09.ドライヴィング・ミー・トゥー・ハード / DRIVING ME TOO HARD

10.テル・ミー・ストレイト / TELL ME STRAIGHT

11.スウィート・サウンズ・オブ・ヘヴン / SWEET SOUNDS OF HEAVEN

12.ローリング・ストーン・ブルース / ROLLING STONE BLUES

<日本盤のみボーナス・トラック>

リヴィング・イン・ア・ゴースト・タウン / Living In A Ghost Town



１.CD（デジパック仕様）

価格：2,860円（税込）／品番：UICY-16194

20ページのブックレット付



＜日本盤のみ＞

ボーナス・トラック1曲収録

英文解説翻訳付

歌詞対訳付

SHM-CD仕様



２.CD（ジュエルケース仕様）

価格：2,640円（税込）／品番：UICY-16195

20ページのブックレット付



＜日本盤のみ＞

ボーナス・トラック1曲収録

英文解説翻訳付

歌詞対訳付

SHM-CD仕様



３.CD＋ブルーレイ（ボックス・セット／限定盤）

価格：11,000円（税込）／品番：UICY-80360



レンチキュラー・カバー

64ページの豪華ブックレット付

バンパー・ステッカー付

ブルーレイにはドルビーアトモス音源も収録



＜日本盤のみ＞

CDのみボーナス・トラック１曲収録

英文解説翻訳付

歌詞対訳付

SHM-CD仕様



４.1LP（直輸入仕様／限定盤）

価格：7,150円（税込）／品番：UIJY-75239



＜日本盤のみ＞

英文解説翻訳付

歌詞対訳付



＜日本盤購入者特典＞

（全国CDショップ・インターネット販売サイト・UNIVERSAL MUSIC STORE共通）

・B2ポスター(海外告知ポスター絵柄）

[対象商品]

CDデジパック仕様 UICY-16194

CDジュエルケース仕様 UICY-16195

CD＋ブルーレイ ボックス仕様 UICY-80360

・両面B2ポスター（海外デザインポスター絵柄）

[対象商品]

CDシングル「アングリー」 UICY-5138



※特典は先着です。無くなり次第終了となります。

※対象外の店舗もございますので、特典の有無はご購入先にてご確認ください。



■ 『うちの弁護士は手がかかる』情報

放送日：フジテレビ系2023年10月金曜日21時スタート

出演者：ムロツヨシ、平手友梨奈、吉瀬美智子

演出：瑠東東一郎、相沢秀幸

脚本：服部隆、おかざきさとこ、西垣匡基



公式HP：https://www.fujitv.co.jp/uchiben_kin9/

X（Twitter）：https://twitter.com/uchiben_kin9_cx

Instagram：https://www.instagram.com/uchiben_kin9_cx/



【ザ・ローリングストーンズ アーティスト情報】

日本公式HP: https://www.universal-music.co.jp/rolling-stones/

日本公式Twitter: https://twitter.com/rollingstonesJP

海外公式HP：https://rollingstones.com/

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企業プレスリリース詳細へ （2023/10/20-10:16）