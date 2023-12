[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2024年1月6日(土)開催の韓国最大級の音楽授賞式『第38回 ゴールデンディスクアワード with Bank Mandiri』を見放題で独占ライブ配信いたします。







「ゴールデンディスクアワード」は、1年を通して多くの人々に愛された大衆音楽を選定し、ステージを披露する”韓国のグラミー賞”とも称される韓国最大級の音楽授賞式です。38回目を迎える今回は、2024年1月6日(土)にインドネシア・ジャカルタで開催。「アルバム部門」「デジタル音源部門」「新人賞」から、それぞれ誰が栄えある「大賞」を手にするのか、全世界が注目しています。



今回の授賞式では、前回3冠を達成したSEVENTEENをはじめ、メインアルバムチャート「Billboard 200」で4作連続1位を獲得したStray Kids、老若男女問わず熱狂的な人気を集めるNewJeansなど、グローバルで人気を誇るアーティストも出演。ENHYPEN、IVE、LE SSERAFIM、TOMORROW X TOGETHERら人気アーティストが一同に集結し、豪華なパフォーマンスを披露します。



さらに過去7回にわたってMCを務めた歌手のソン・シギョンに加え、ASTROのチャウヌが本授賞式でMCに初挑戦。『女神降臨』や『ワンダフルデイズ』の主演を務め、歌手だけでなく俳優としても活躍する彼が、ソン・シギョンとどのような司会ぶりを見せるか期待を集めています。



一夜限りのスペシャルステージと栄誉ある賞を手にする瞬間を、ぜひリアルタイムでお楽しみください。ライブ終了後は、感動の瞬間を何度でもお楽しみいただける見逃し配信を予定しています。ぜひご覧ください。



<配信概要>

『第38回 ゴールデンディスクアワード with Bank Mandiri』

【配信時間】

・ライブ配信:2024年1月6日(土)21:00 開演(予定)

・見逃し配信:準備出来次第~2024年1月13日(土)23:59

※ライブ配信では字幕・吹替はございません。

※配信時間は予告なく変更になる場合がございます。



【詳細はこちら】

https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000003881



【出演アーティスト】

■出演者(ABC順)

・BOYNEXTDOOR

・ENHYPEN

・IVE

・LA POEM

・LE SSERAFIM

・NewJeans

・SEVENTEEN

・STAYC

・Stray Kids

・TOMORROW X TOGETHER

・YB

・ZEROBASEONE

・キナ(FIFTY FIFTY)

・パク・ジェジョン

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

