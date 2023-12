[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

「時透無一郎」「甘露寺蜜璃」「宇髄天元」ら新キャラクターが続々参戦!



パズルRPG『パズル&ドラゴンズ(通称、パズドラ)』にて、アニメ「鬼滅の刃」とのコラボを、2023年12月22日(金)より開催いたします。





▶▶『パズル&ドラゴンズ』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20231221padpt01



https://pad.gungho.jp//member/collabo/kimetsu/2312/



本コラボより、「時透無一郎」「甘露寺蜜璃」「宇髄天元」の他、「堕姫」や「憎珀天」といったアニメ「鬼滅の刃」遊郭編とアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編のキャラクターたちが新たに加わります。一部コラボキャラクターは新たな覚醒スキル「陰の加護」を所持。日の光がないダンジョンなど、対象のフロアでパラメーターが大幅にアップする覚醒スキルとなります。

















ダンジョンでは、前回登場したコラボダンジョンとあわせて新たなコラボダンジョンが出現。スペシャルダンジョン「半天狗 降臨!」は、一定確率で「半天狗」がドロップします。初クリアすると、「クリア報酬!★7以上確定 鬼滅の刃コラボガチャ」1回とガチアバター「竈門炭治郎」をゲットすることができます。





また、スペシャルダンジョン「鬼滅の刃コロシアム!」では対象キャラクターをリーダーに編成してダンジョンに潜入すると、ドロップ率が100%にアップします。新登場の「小鉄」をリーダーに編成してクリアすると、条件付きクリア報酬の「縁壱零式」がゲーム内メールに届きます。「小鉄」を手に入れたらぜひ挑戦しましょう。

※クリア報酬の受け取りは、クリア回数に関わらず1回限りです。





さらに、アニメ「鬼滅の刃」コラボでも特別なログインスタンプを実施します。期間中のログイン日数に応じて、「鬼滅の刃ガチャ」や育成素材各種などを手に入れることができます。期間中にログインして、「赫灼の子・竈門炭治郎」の入手もお忘れなく。



待望のアニメ「鬼滅の刃」とのコラボ開始までまもなくです。年末年始は『パズドラ』にてアニメ「鬼滅の刃」とのコラボをお楽しみください。



【アニメ「鬼滅の刃」コラボ概要】





【アニメ「鬼滅の刃」コラボ実施期間】2023年12月22日(金)10:00 ~ 2024年1月8日(月)9:59



あわせて、アニメ「鬼滅の刃」とのコラボ開催を記念して、アニメ「鬼滅の刃」のキャラクターグッズが抽選で当たるキャンペーンを実施いたします。アプリ内の[その他]-[キャンペーン]よりご応募いただけます。たくさんの応募をお待ちしております。

【応募期間】2023年12月22(金)12:00 ~ 2024年1月7日(日)23:59



▼アニメ「鬼滅の刃」コピーライト表記

(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable



