世界文化社は、スター・ウォーズ作品の壮大な歴史をビジュアル年表で解説する図鑑『スター・ウォーズ タイムライン』を、12月21日に発売することを決定しました。映画・小説・ドラマ・コミック等、様々な形で発表されてきたスター・ウォーズ作品の物語やできごとを、時系列にまとめて一望できる永久保存版の一冊です。







壮大なスター・ウォーズ作品の全歴史が網羅できる! 驚きと発見に満ちたビジュアル年表





1977年に公開されて以来、45 年以上にわたり様々な形で発表されてきたスター・ウォーズ作品。本書は映画のみならず、小説、ドラマ、コミック、アニメーションなど、あらゆる発表作で描かれた物語を、時系列に集約・解説したファン必携のビジュアル年表図鑑です。



人気キャラの生涯や、アイテム、ビークルの進化史も大充実!





アナキン、オビ=ワン、ルーク、レイアなど、主要な登場人物たちの生涯もビジュアル年表で徹底解説。ライトセーバーやミレニアム・ファルコン、惑星ナブーなど、アイテムやビークル、惑星にまつわる小史も迫力のビジュアルで詳しく掲載しています。









発売決定情報:『スター・ウォーズ タイムライン』









『スター・ウォーズ タイムライン』

■著:クリスティン・ベイヴァー ジェイソン・フライ コール・ホートン エイミー・リチャウ クレイトン・サンデル

■監修:川本崇之

■発売日:2023年12月21日

■定価 :6,930円(税込)

■発行 :株式会社世界文化ブックス

■発行・発売:株式会社世界文化社

https://amzn.to/3uF2Bat

https://www.sekaibunka.com/book/exec/cs/23418.html



関連情報:シリーズ既刊『スター・ウォーズ/ビークル・クロスセクション完全版』









『スター・ウォーズ/ビークル・クロスセクション完全版』



■著者:パブロ・ヒダルゴ/デビット・ウェスト・レイノルズ博士 ほか

■監訳:村上清幸

■発売日:2021年11月26日(金)

■定価:4,950円(税込)

■発行:株式会社世界文化ブックス

■発行・発売:株式会社世界文化社

https://www.amazon.co.jp/dp/4418214151/

https://www.sekaibunka.com/book/exec/cs/21415.html





関連情報:シリーズ既刊『スター・ウォーズ キャラクター事典 最新完全版』









『スター・ウォーズ キャラクター事典 最新完全版』



■文:パブロ・ヒダルゴ、サイモン・ビークロフト、エリザベス・ドーセット、ダン・ゼール、エイミー・リチャウ

■訳者:富永晶子、富永和子

■発売日:2022年12月3日(土)

■定価 :3,300円(税込)

■発行 :株式会社世界文化ブックス

■発行・発売:株式会社世界文化社

https://amzn.to/3t15jqm

https://www.sekaibunka.com/book/exec/cs/22411.html







関連情報:シリーズ既刊『私はC-3PO』







『私はC-3PO』(原題:I AM C-3PO)

■著者:アンソニー・ダニエルズ

■序文:J.J.エイブラムス

■発売日:2020年3月26日(木)

■定価:2,695円(税込)

https://amzn.to/40YXWfC

https://www.sekaibunka.com/book/exec/cs/20404.html



