スター・ウォーズの壮大な歴史がこの一冊で丸わかり！ ビジュア…
［株式会社世界文化ホールディングス］
世界文化社は、スター・ウォーズ作品の壮大な歴史をビジュアル年表で解説する図鑑『スター・ウォーズ タイムライン』を、12月21日に発売することを決定しました。映画・小説・ドラマ・コミック等、様々な形で発表されてきたスター・ウォーズ作品の物語やできごとを、時系列にまとめて一望できる永久保存版の一冊です。
壮大なスター・ウォーズ作品の全歴史が網羅できる！ 驚きと発見に満ちたビジュアル年表
1977年に公開されて以来、45 年以上にわたり様々な形で発表されてきたスター・ウォーズ作品。本書は映画のみならず、小説、ドラマ、コミック、アニメーションなど、あらゆる発表作で描かれた物語を、時系列に集約・解説したファン必携のビジュアル年表図鑑です。
人気キャラの生涯や、アイテム、ビークルの進化史も大充実！
アナキン、オビ＝ワン、ルーク、レイアなど、主要な登場人物たちの生涯もビジュアル年表で徹底解説。ライトセーバーやミレニアム・ファルコン、惑星ナブーなど、アイテムやビークル、惑星にまつわる小史も迫力のビジュアルで詳しく掲載しています。
発売決定情報：『スター・ウォーズ タイムライン』
『スター・ウォーズ タイムライン』
■著：クリスティン・ベイヴァー ジェイソン・フライ コール・ホートン エイミー・リチャウ クレイトン・サンデル
■監修：川本崇之
■発売日：2023年12月21日
■定価 ：6,930円（税込）
■発行 ：株式会社世界文化ブックス
■発行・発売：株式会社世界文化社
https://amzn.to/3uF2Bat
https://www.sekaibunka.com/book/exec/cs/23418.html
(C)&TM 2021 LUCASFILM LTD
関連情報：シリーズ既刊『スター・ウォーズ／ビークル・クロスセクション完全版』
『スター・ウォーズ／ビークル・クロスセクション完全版』
■著者：パブロ・ヒダルゴ／デビット・ウェスト・レイノルズ博士 ほか
■監訳：村上清幸
■発売日：2021年11月26日（金）
■定価：4,950円（税込）
■発行：株式会社世界文化ブックス
■発行・発売：株式会社世界文化社
https://www.amazon.co.jp/dp/4418214151/
https://www.sekaibunka.com/book/exec/cs/21415.html
Orignal Title:Star Wars Complete Vehicles New Edition Page Design copyright (C)Darling Kindersley Limited,2021 DK, a Division of Penguin Random House LLC (C)＆ TM 2021 LUCASFILM LTD.
関連情報：シリーズ既刊『スター・ウォーズ キャラクター事典 最新完全版』
『スター・ウォーズ キャラクター事典 最新完全版』
■文：パブロ・ヒダルゴ、サイモン・ビークロフト、エリザベス・ドーセット、ダン・ゼール、エイミー・リチャウ
■訳者：富永晶子、富永和子
■発売日：2022年12月3日（土）
■定価 ：3,300円（税込）
■発行 ：株式会社世界文化ブックス
■発行・発売：株式会社世界文化社
https://amzn.to/3t15jqm
https://www.sekaibunka.com/book/exec/cs/22411.html
関連情報：シリーズ既刊『私はC-3PO』
『私はC-3PO』(原題：I AM C-3PO)
■著者：アンソニー・ダニエルズ
■序文：J.J.エイブラムス
■発売日：2020年3月26日（木）
■定価：2,695円（税込）
https://amzn.to/40YXWfC
https://www.sekaibunka.com/book/exec/cs/20404.html
Text copyright (C) Anthony Daniels, 2019 Page design copyright (C) 2019 Dorling Kindersley Limited DK, a Division of Penguin Random House LLC Anthony Daniels has asserted his moral right to be identified as the author of the Work.
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/07-13:46）
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