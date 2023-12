[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

3つのログインボーナスや「お年玉ガチャ」をゲットしよう!



『サモンズボード』は、「10周年アニバーサリーまであとわずか!~ゆく兎・来る辰~HAPPY NEWYEAR EVENT!!」を2023年12月21日(木)より期間限定で開催いたします。





▶▶『サモンズボード』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20231221sbpt01



https://sb.gungho.jp/member/event/2023/12_newyear/





本イベントでは、対象ダンジョンをクリアするとさまざまなイベントポイントや宝玉を集めることができます。交換所では、新登場の「『辰』来たる迎春トヨタマヒメ」や、「ゆく年くる年ガチャチケット」などが手に入ります。



また、各ミッションをクリアするとイベントポイント「Nマイル」「サンタ・クルーズリース」「オトシダマン」をゲットできます。「Nマイル」は、1回100ptで全属性の「エフェクター」や「ハニィ」などの育成素材がラインナップするお正月育成応援SPガチャを最大500回まわすことが可能です。



さらに、本日から2024年1月11日(木)3:59までに最大12個の「光結晶」が手に入るログインボーナス、過去に1度もゲットしたことのないキャラクターが優先して出現する「お年玉ガチャ」など『サモンズボード』からの“プレゼント”をたっぷりご用意しています。









クリア報酬として「辰だるま」、ミッション報酬として「Nマイル」などが手に入る【極・神】級ダンジョン「新春の遊び」や、2024年の干支“辰年”にちなんだモンスター討伐「辰年帝・黄龍」など、クリスマスから大晦日、そしてお正月まで、季節ダンジョンや季節イベントが数多く出現するので、こちらもご期待ください。



【イベント概要】





この他にもさまざまなダンジョン、ミッションなどが登場します。クリスマスから新年にかけて『サモンズボード』で盛り上がりましょう。



【開催期間】2023年12月21日(木)14:00 ~ 2024年1月11日(木)7:59





『サモンズボード』基本情報







タイトル: サモンズボード

ジャンル: ボードゲーム・RPG

対応機種: Android OS 6.0以上/iOS 12.0以上 (CPU A8以上)

公式サイト: https://sb.gungho.jp/

特徴:サモンズボード!それは4×4の召喚盤の上で繰り広げられるモンスターバトル。自分のモンスターを上手にあやつり、荒廃した世界に平和をもたらそう!

