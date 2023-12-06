【西武渋谷店】羊文学クリスマスマーケットを開催中！
［株式会社そごう・西武］
ＮＥＷアルバム発売を記念したコラボＴシャツや特別なプレゼントを用意
２０２３年のクリスマスは、今 音楽シーンで大注目の３ピースロックバンド「羊文学」と西武渋谷店のコラボレーション。いよいよ１２月６日にリリースされる羊文学のニューアルバム『12 hugs (like butterflies)』を「羊文学 クリスマスマーケット」で発売開始。アルバム発売とコラボレーションを記念した限定アイテムの予約販売とお買い上げプレゼントをスタートいたします。
【羊文学のメジャー3rdフルアルバム『12 hugs (like butterflies)』は12月6日発売】
TVアニメ『呪術廻戦』「渋谷事変」EDテーマ「more than words」や、NTTドコモ「iPhone14／青春割」CMソング「永遠のブルー」、MBS/TBSドラマイズム「往生際の意味を知れ！」ED主題歌「FOOL」を含む全12曲収録のアルバムとなっている。CD初回生産限定盤には「FUJI ROCK FESTIVAL’21」出演時の映像が全曲収録（Blu-ray）。FUJI ROCK FESTIVAL において新人アーティストの登竜門であるROOKIE A GO-GO出身の羊文学にとって初のメインステージ出演となった本公演は、レッドマーキーとしては異例の動員を記録、YouTubeで行われた生配信でも10万人以上が視聴するなど注目を集めたライブアクトとなった。「あいまいでいいよ」、「1999」など全11曲をフル収録。初回生産分は透明スリーブ仕様の限定デザインとなっている。
about 羊文学 【ひつじぶんがく】
Vo.Gt.塩塚モエカ、Ba.河西ゆりか、Dr.フクダヒロアからなる、繊細ながらも力強いサウンドが特徴のオルタナティブロックバンド。２０２３年１２月６日にニューアルバム『12 hugs (like butterflies)』をリリース。TVアニメ『呪術廻戦』「渋谷事変」EDテーマ「more than words」を含む全１２曲収録。さらに、キャリア史上最大規模となる横浜アリーナワンマンライブ「羊文学 LIVE 2024 “III”」も来年４月２１日に開催決定。
羊文学 クリスマスマーケット
■会期：１２月２５日（月）まで
■会場：B館５階＝プロモーションスペース
NEWアルバム『12 hugs (like butterflies)』発売を記念して、ショーウインドーに展開中のオリジナルアートがデザインされた＜完全生産１００枚限定＞のコラボTシャツを西武渋谷店「羊文学 クリスマスマーケット」にて予約販売いたします。１点ずつメンバー手書きのナンバリングカードが同梱されたプレミアムなアイテムとなっております。１２月９日（土）より予約受付開始となり、１００枚に達した時点で受付終了。商品は１２月下旬より順次発送予定。
<完全生産100枚限定> by your side christmas 2023 Tシャツ
・カラー：バニラホワイト
・素材：綿100%
・サイズ：フリーサイズ（身丈73cm/身幅55cm/肩幅50cm/袖丈22cm）
・価格：10,000円（税込、送料込み）
※おひとりさま2点までのご購入とさせて頂きます。
※商品発送の送料ご負担はございません。
※購入順にナンバリングカードを商品に同梱いたします。購入時のナンバリングの公表は行っておりませんので予めご了承ください。
羊文学 クリスマスマーケットお買いあげプレゼント
■会期：１２月６日（水）～１２月２５日（月）
■会場：B館５階＝プロモーションスペース
「羊文学 クリスマスマーケット」でお買いあげの先着３００名さまに「オリジナルショッピングバッグ」をプレゼント。
羊文学×西武渋谷店「by your side christmas 2023」クリスマス特設サイトはこちら↓↓↓
https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/xmas/
※各種催し、サービスの中止や延期、商品の入荷遅延や販売中止、価格変更が発生する場合がございます。
西武渋谷店
・住所：〒150-8330 東京都渋谷区宇田川町21-1
・電話番号：03-3462-0111 （大代表）
・営業時間：午前10時～午後8時
・営業時間などの最新情報につきましては西武渋谷店ホームページをご覧ください。
⇒ホームページ：https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/06-11:46）
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