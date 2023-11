[株式会社阪急阪神百貨店]

クリスマスギフトお悩み相談12月1日 (金)~スタート!



Z世代をターゲットにした、阪急うめだ本店3階イベントスペース『Something Good Studio』では、2023年12月6日(水)から12月26日(火)まで、クリスマスイベント「Let’s treat myself」を開催いたします。

大好きな友達やパートナー、家族、自分へのプレゼントにおすすめのSNSで話題のブランドのギフトアイテムや、クリスマスに楽しみたいファッションスタイルを、Something Good StudioのZ世代バイヤーが厳選し紹介します。今年はバイヤー3名によるギフト選びのアドバイス会も新たに実施し、クリスマスシーズンを楽しむお手伝いもいたします。

また、12月9日(土)・10日(日)には、阪急サン広場にて「UMEDA MEETS HEART―Christmas Heart Marche!―」にも出店。クリスマスの気分が盛り上がるアイテムがバリエーション豊富に登場します。







タイトル:『Let’s treat myself』

期間:2023年12月6日(水)~26日(火)

場所:阪急うめだ本店 3階『Something Good Studio』

今年のテーマは 「Let’s treat myself」!自分や大切なヒトに贈りたいギフトを厳選





阪急うめだ本店3階イベントスペース『Something Good Studio』では、12月6日(水)から12月26日(火)の期間で、「Let’s treat myself」をテーマに、バイヤー3名が厳選した、大好きな友達やパートナー、家族、自分にプレゼントしたい、SNSで話題のブランドのギフトアイテムや、クリスマスに楽しみたいファッションスタイルを週替わりで紹介します。

○「ebine(エビネ)」12月6日(水)~12月12日(火)

サージカルステンレス316Lを使用した、金属アレルギー対応のアクセサリーショップ「ebine」

シンプルでミニマルなデザインながらも、どこか目を引くアイテムがSNSで話題に。ネックレス、リング、ピアスと定番アイテムはもちろん、オンラインでは未発売のアイテムをPOPUPでご覧いただけます。



○「ODELE(オドル)」12月6日(水)~12月12日(火)

「モノクロで日常を彩る」をコンセプトに、モノトーンなカラーリングで個性的なデザインを中心に制作、販売するODELE。人気定番アイテムに加え、阪急うめだ本店限定のアイテムや、新作の先行販売も登場予定。



○「amerge(アメルジュ)」12月6日(水)~12月12日(火)

“女性らしい大人あざといを楽しむ”をコンセプトに、ヴィンテージ感のあるフェミニンスタイルを提案するamerge。今回のPOP UP STOREでは、先行販売のアイテムや阪急うめだ本店限定のアイテム、オンラインの完売商品など、クリスマスのお出かけに着たい、大人フェミニンなアイテムが揃います。



○「Lily candle(リリーキャンドル)」12月13日(水)~12月19日(火)

デザートやケーキなどかわいらしいデザインの韓国キャンドルが人気のLily candle。トレンドのケーキキャンドルやハウスキャンドルなど、プレゼントしたくなるアイテムが揃います。

週末限定でワークショップも開催。(詳しい内容は、Instagram@hsnkyu_sgsでご確認ください。)



○「chou chou(シュシュ)」

フランス語でお気に入りを意味する『chou chou』。女の子らしさを残しつつも、媚びないガーリーなハンドメイドアクセサリーが揃います。今回のPOPUPでは、クリスマスのキラキラした雰囲気やワクワクする気持ちを感じられるアイテムや、ハートのアイテムをご用意しております。





○「knock.jewelry(ノックジュエリー)」12月20 日(水)~12月26日(火)

金属アレルギー対応のアクセサリーブランド『knock.jewelry』。今回のPOPUPでは、「リング/ピアス/ネックレス」の3型が揃います。完売が続いたピアスや、さりげない手元のアクセントになるリングなど、knockの定番人気アイテムが多く店頭に並びます。期間中は、3点以上お買い上げの方にノベルティもプレゼント!さらに阪急先行アイテムも登場します!



その他展開ブランドはInstagram、@hankyu_sgsにて随時紹介予定。



Something Good Studioのバイヤー3名によるクリスマスギフトお悩み相談会を開催!







Something Good StudioのZ世代バイヤー、Yang、Masaki、Hanaの3名により、同世代のお客様へ向けたクリスマスギフトのお悩み相談を承ります。リクエストいただいたご要望やイメージに合わせて、阪急うめだ本店内でギフトの提案やアテンドショッピングを行います。

【Something Good Studio クリスマスギフトお悩み相談】

開催日:1.2023年12月1日(金)、2日(土)、3日(日)【お申込み期間:11月17日(金)~11月25日(土)】

2.2023年12月15日(金)、16日(土)、17日(日)【お申込み期間:11月17日(金)~12月9日(土)】

所要時間:60分~90分

募集人数:1.先着2組様(1組2名様まで)2.先着2組様(1組2名様まで)

応募条件:お申込み時点で18歳~29歳の方

※ご自身でInstagramアカウントをお持ちでフィード投稿されている方に限ります。

お申込方法:・お申込方法:Instagram @hankyu_sgs のDMにて「クリスマスギフトお悩み相談 応募」と記入の上お申込ください。

注意事項:お選びいただいた商品は、お客様ご自身で購入いただきます。

阪急うめだ本店内(1階~11階)のみのご案内になります。(阪急メンズ大阪は含む) ※フード除く

事前のお取置きやお取寄せはできない場合がございます。

売場混雑時や入場制限をしている場合は、他のお客様と同様にお待ちいただく場合がございます。

お客様都合によるキャンセルはお受けいたしかねます。予めご了承くださいませ。





12月9日(土)・10日(日)には、阪急サン広場にて「UMEDA MEETS HEART~Christmas Heart Marche!~」に出店!





阪急うめだ本店の入社1年目~3年目の若手社員が運営。アイシングクッキーやキャンドル、アクセサリー、ソックスなど、ちょっとしたギフトにぴったりなアイテムを揃えたマルシェでクリスマスのひと時を楽しんでいただけます。



