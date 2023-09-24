ばんばんざい森元流那 初グラビア＆雑誌初表紙の『FLASH』…
［株式会社光文社］
登録者数267万人超えの人気YouTuberグループ「ばんばんざい」の森元流那。
森元が初めて雑誌の表紙を飾る『FLASH』が、10月3日（火）に発売される。
北海道・小樽市のビーチで撮影した開放的な水着姿や、ランジェリー姿に初挑戦した。
"YouTuber界の妹"として愛される彼女の自然体に注目だ。
【商品ページ】
amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJ3GMTCQ
セブンネット: https://7net.omni7.jp/detail/1247988164
【クレジット】
森元流那(C)光文社/週刊FLASH 写真◎大辻隆広
【雑誌情報】
発売:光文社
発売日:毎週火曜日
特別定価: 600円(税込み/10月3日(火)発売合併号)
公式サイト「Smart FLASH」 https://smart-flash.jp/
会員制サイト「FLASH Prime」 https://flash-prime.jp/
企業プレスリリース詳細へ （2023/09/24-00:40）
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