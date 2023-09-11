［国立大学法人岡山大学］



2023（令和5）年 9月 10日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/









◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の岡山大学病院では、2023年10月13日（金） 18:00～19:00に「第7回岡山大学病院「連携充実加算・特定薬剤管理指導加算2」に関する講習会」がん化学療法におけるレジメン解説-末梢神経障害（CIPN）、薬剤師外来-」をzoomによるオンラインで開催します。



対象者は、岡山県内のがん化学療法に関わる薬剤師（病院診療所または保険調剤薬局に勤務する薬剤師）となります。ぜひ、この機会にご参加ください。よろしくお願い申し上げます。





【日 時】

2023年 10月 13日（金）18:00～19:00



【開催形式】

Zoomによるオンライン配信 ※講演内容の録画・録音はご遠慮下さい。



【プログラム】

18：00～18：05 「連携充実加算」について 鍛治園 誠

18：05～18：30 がん薬物療法による末梢神経障害（CIPN）について 槇枝大貴

18：30～18：55 外来がん患者に対する薬剤師外来の役割 中本秋彦

18：55～19：00 質疑応答



【対象者】

岡山県内のがん化学療法に関わる薬剤師

（病院診療所または保険調剤薬局に勤務する薬剤師）



【定 員】

100名（先着申込制、定員になり次第締め切り）



【お申し込み方法】

下記のURLよりお申し込みください（期間：9月4日（月）～9月29日（金）17:00締切）。

https://forms.gle/LHLxLcZFhGacG7SL8



【ポスター】

https://okayama-u-acc.jp/download/3354/



【その他】

・ポータルサイトに申し込みいただくと、後日受講決定の通知メールが送付され、Web会議へのアクセス方法をお知らせいたします。ポータルサイトに登録したメールアドレスに誤りがあると届きませんのでご留意ください。

・Zoomの制約上、参加者を100人までとさせて頂きますのでご了承下さい。原則、保険調剤薬局1店舗につき1名までとさせて頂きます。

・携帯電話会社が提供するメールアドレスを使用している場合等に添付ファイルを付して送付したメールが届かない場合があることが確認されております。メールアドレス登録の際はご注意ください。

・受講決定者には10/6（金）までに、参加に必要なURL、ID、パスワードを登録メールアドレスへお送りします。



【主 催】

岡山大学病院



【共 催】

岡山大学病院 薬剤部

岡山大学病院 腫瘍センター





◆参 考

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・岡山大学病院腫瘍センター

https://okayama-u-acc.jp/

・岡山大学病院 薬剤部

https://pharm.hospital.okayama-u.ac.jp/













◆本件お問い合わせ先

岡山大学病院 医事課 診療支援担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス

E-mail：sinryousien◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

※ メールタイトルの頭に【10/13 レジメン解説研修会】と記載ください

https://okayama-u-acc.jp/for-medical-person/seminar/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究推進機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年9月期共創活動パートナー募集中：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001623.000072793.html



岡山大学「THEインパクトランキング2021」総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html

岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021～2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国１位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html

岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国１位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html





国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学：岡山大学にご期待ください



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