2023年12月22日(金)に「TEPPEN HEADLINE #21」の生配信決定!



スマートフォン向けアルティメットカードバトル『TEPPEN』は、2023年12月15日(金)に「TEPPEN AWARD 2023」を公式YouTubeチャンネルにて公開しました。





https://esports.teppenthegame.com/jp/award/2023/



「TEPPEN AWARD 2023」は、2023年に『TEPPEN』で素晴らしい成績をおさめたトッププレイヤーや、『TEPPEN』を盛り上げるために貢献してくださった方々を表彰するイベントです。



2023年でもっとも活躍したプレイヤーに贈られる最優秀賞「レジェンダリープレイヤー2023」の他、年間を通しての戦績を表彰する優秀賞として「マスター オブ ヒーロー賞」や「ランクマッチ 最多ツアーポイント賞」。それ以外にも、さまざまな『TEPPEN』の遊び方を表彰するための特別賞である「年間最多対戦数」や「ストリーマー」など、多種多様な賞が26種類、総勢30名に贈られました。



▼「TEPPEN AWARD 2023」視聴URL

2023年12月15日(金)17:00 ~

https://youtu.be/EfCVlOqyhdc



なお、動画を最後までご覧いただいた方に視聴者特典の「“シークレット確定パック2023”チケット」をプレゼントします。本チケットでは「シークレットカードのみが当選する」特別なカードパックを開封することができます。取得期限は、2023年12月27日(水)23:59までとなりますので、お早めにご覧ください。



2024年の『TEPPEN』情報をいち早くお届け!2023年12月22日(金)に「TEPPEN HEADLINE #21」の生配信決定!







https://youtu.be/NIe9lqvgmyk





ゲーム内の最新情報をお届けする公式番組「TEPPEN HEADLINE #21」を2023年12月22日(金)に生配信することが決定しました。番組司会にはコーリーさんをお迎えし、岡野ディレクター、荻原ディレクターによる2023年最後の新カードセット紹介、ゲーム内イベントやキャンペーンの情報など盛りだくさんでお届けします。



また本放送では「2024年の『TEPPEN』」に関するお知らせもありますので、ぜひリアルタイムでご覧ください。最後までご覧いただくと、視聴者特典の「NEW PACK TICKET×2」をゲットできますので、こちらもお見逃しなく。



▼「TEPPEN HEADLINE #21」視聴URL

2023年12月22日(金)19:00 ~

https://youtu.be/NIe9lqvgmyk



