「Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2023」全国大会を東京タワーのesports施設『RED° TOKYO TOWER』で開催!



株式会社テレビ東京(本社:東京都港区、社長:石川 一郎)、株式会社電通(本社:東京都港区、社長:榑谷 典洋)が開催する、日本最大※高校対抗の全国eスポーツ大会『Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2023(コカ・コーラ ステージゼロ イースポーツ ハイスクール チャンピオンシップ ニセンニジュウサン)』は、2023年8月5日(土)~7日(月)の3日間、全国大会を行います。

そして、全国大会コラボレーションソングの担当がLittle Glee Monsterに決定!STAGE:0のテーマソングとして書き下ろしの新曲のタイトルは“CELEBRATE”。また、東京タワーで開催される全国大会Day1(8/5)では、

新曲”CELEBRATE”の初披露を含むミニライブの開催が決定!熱いステージで、この夏の高校生の熱い戦いを盛り上げます。





※ STAGE:0実行委員会調べ。2015-2023年 高校生のみ(高等学校、高等専門学校、中等教育学校後期課程又は特別支援学校の高等部所属)を対象としたeスポーツ大会の参加者数(公表数)の調査に基づく(2023年3月1日時点)





『Coca-Cola STAGE:0 2023』全国大会をアツいサポーターたちが応援!

『STAGE:0 2023』全国大会は、大会アンバサダーのアンガールズ田中卓志さん、スペシャルサポーターのアルコ&ピースさんのお二人に加え、ゲストとしてケイン・コスギさん、えなこさん、さらに全国大会は大原優乃さん、渡邉美穂さんやそれぞれのゲームタイトルで絶大な人気を誇るインフルエンサーゲストも参戦!STAGE:0の熱戦をさらに盛り上げます。



Little Glee Monsterから、新曲“CELEBRATE”に込めた想い&高校生の皆さんに向けたメッセージが到着!

今回、「Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2023 全国大会コラボレーションソング」を書き下ろしさせていただきました!「熱中して頑張る素晴らしさ」を自分自身で称えてあげるようなメッセージを込めた歌詞にLittle Glee Monsterならではのコーラスワークで、華やかかつ、エモーショナルに彩るような楽曲が完成しました。eスポーツの大会の映像を見て、高校生の皆さんの、全力の熱気を応援できるようなイメージで歌っています。

勝っても負けても仲間と全力で戦った経験はきっと次につながると思います!

この曲が全力で戦う高校生の皆さんにとって、頑張ってきた自分のことを自分でほめてあげられるような、優しくて勇気が出るような1曲になればうれしく思います。

当日のステージは、初披露の「CELEBRATE」 に加え、7/15リリースの「今この瞬間を」、さらに「世界はあなたに笑いかけている」の3曲をお届けします!

■Little Glee Monster プロフィール



研ぎ澄ました歌声で人々の心に爪痕を残すことをテーマに結成された女性ボーカルグループ。

力強い歌声と高度なアカペラをも歌いこなす透き通ったハーモニーを武器に、2014年に『放課後ハイファイブ』でメジャーデビュー。

2017年に初の武道館単独公演のほか、Earth, Wind & FireやAriana Grandeのツアーサポートアクトを務め、2018年には初のアジアツアーを成功させるなど日本国内にとどまらない活躍を続ける。

2018年『世界はあなたに笑いかけている』が「コカ・コーラ」の年間イメージソング、2019年『ECHO』が「NHKラグビーテーマソング」を担当するなど、数々のCMやテレビ番組に楽曲が起用されている。

2020年リリースのアルバム『BRIGHT NEW WORLD』が2作連続でオリコンウィークリーランキング・Billboard JAPAN総合アルバム・チャート“HOT ALBUMS”1位を獲得。

4年連続でNHK「紅白歌合戦」に出場を果たす。

2021年、初ベストアルバム『GRADATI∞N』をリリース、6月よりリトグリ史上最大規模の全国ホールツアーを開催。



2022年7月より新メンバー募集オーディション「M∞NSTER AUDITION」を開催。

7002人の応募の中からミカ、結海、miyouの3人が新メンバーに決定し、第二章をスタート。

新体制での新曲『Join Us!』が12/14に配信リリース、そして2023年1月に「Little Glee Monster Live Tour 2023 Join Us!」を東京・大阪にて開催、大盛況で新章をスタートさせた。

そして3/22にEP『Fanfare』をリリース、4月から「Little Glee Monster Live Tour 2023 “Fanfare”」を開催するとともに、イベントやフェスへの出演が立て続けに決まっている。

ニューシングル「今この瞬間を」をリリース。7月15日より先行配信もスタート。



出演者情報











STAGE:0全国大会 開催概要

■開催概要

日程: 8月5日(土)~8月7日(月)にて開催

DAY1 - 8月5日(土)11:00開演

11:00~17:00 フォートナイト部門 / 13:30~14:00 Little Glee Monster Live

DAY2 - 8月6日(日)10:00開演

10:00~14:00 クラッシュ・ロワイヤル部門 / 14:30~20:30 オーバーウォッチ 2部門

DAY3 - 8月7日(月)10:00開演

10:00~14:50 リーグ・オブ・レジェンド部門 / 15:20~20:40 ヴァロラント部門

※当日RED° TOKYO TOWERへの来場者が多数の場合、STAGE:0開催エリア(5F ULTIMATE ZONE ) への入場制限を行う可能性がございます。



会場:RED°TOKYO TOWER 5階「ULTIMATE ZONE」



〒105-0011東京都港区芝公園4-2-8

TOKYO TOWERフットタウン内 チケットカウンター3F





■RED° TOKYO TOWERとは

「RED°」ブランドのメインプラットフォームとして、TOKYO/JAPANのアイコンである東京タワー内に日本最大規模となるesportsパークを2022年4月に開業。

最新のゲームタイトルをプレイしたり、世界最先端のXR技術を搭載したスタジアムで大会やイベントを楽しんだりと、あらゆる場面で遊びを詰めこんだ「異次元のエンタメ体験」を提供する空間を追求。esportsが国民的カルチャーへと進化する、その最前線の舞台となることを目指しています。

公式サイト: https://tokyotower.red-brand.jp/



RED° TOKYO TOWER入場料金:

RED°パスポート 大人4,000-4,700円 高校生 3,200-3,900円 小・中学生 1,800-2,500円

※料金は日付と会員/非会員で異なります。詳細はRED° TOKYO TOWER公式サイトをご確認ください。

RED° TOKYO TOWER公式サイトチケットページ:https://tokyotower.red-brand.jp/tickets/





STAGE:0全国大会のペアチケットをプレゼント!公式Twitterキャンペーンを実施



Twitterにてステージゼロの公式アカウントをフォロー&対象の投稿をリツイートをしていただいた方の中から抽選で各日50組100名様に、2023年8月5日~7日に東京タワー フットタウン内 5F RED° TOKYO TOWERにて行われる「STAGE:0 全国大会」ペアチケットをプレゼントいたします。



※キャンペーン期間:2023年7月14日(金)~7月20日(木)23:59

※このチケットは着席での観覧を保証するものではございません。

※会場の混雑状況によっては、入場制限をかけさせていただく場合がございます。ご当選者に関しても、STAGE:0開催エリア(5F ULTIMATE ZONE )への入場制限を行う可能性がございます。



『Coca-Cola STAGE:0 2023』全国大会 出場校/出場チーム









『Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2023』大会概要

■昨年は全国から2,060校が参加!真の“日本一” 高校生チームを決める、国内最大級のeスポーツ大会

「STAGE:0(ステージゼロ)」は、同じ高校内のチームで日本一を争う、高校対抗eスポーツ大会です。

昨年の第4回大会では、過去最大のエントリー数となる全国2,060校・2,559チーム・6,728名の高校生が参加!大会のライブ配信総視聴者数は、約1,015万人を記録し、日本最大※の“高校eスポーツの祭典”となりました。

第5回となる今年は6月から7月にかけてオンライン予選大会、ブロック代表決定戦を行い、8月の全国大会にて、日本一の高校チームが決定します。全国から集まる強豪校を倒し、日本一の王座に輝くのは!?高校生の皆さんと一緒に、この夏の熱闘を盛りあげていきます!!

※ STAGE:0実行委員会調べ、2015-2023年 高校生のみ(高等学校、高等専門学校、中等教育学校後期課程又は特別支援学校の高等部所属)を対象としたeスポーツ大会の参加者数(公表数)の調査に基づく(2023年3月1日時点)



■大会主旨:

“STAGE:0(ステージゼロ)”には 「この舞台からすべてが始まる」という意味が込められています。eスポーツという文化で繋がり、チームメイトと共に戦い認め合うことで活躍し成長できる舞台を、全国の高校生の皆さまに提供してまいります。

ぜひご期待ください。



■主催:STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2023 実行委員会 (テレビ東京・電通)

■協力: Blizzard Entertainment、 Epic Games、Riot Games、Supercell

■後援:一般社団法人日本eスポーツ連合、オンラインゲーム・eスポーツ議員連盟、日本経済新聞社

■トップ・スポンサー:日本コカ・コーラ株式会社

■ゴールド・スポンサー:株式会社サードウェーブ、日本ガイシ株式会社

■メディアパートナー:

北海道新聞社、テレビ北海道(北海道ブロック代表決定戦主催)



河北新報社、東北放送(東北ブロック代表決定戦主催)

中日新聞社、テレビ愛知(中部ブロック代表決定戦主催)

産経新聞社、テレビ大阪(関西ブロック代表決定戦主催)

中国新聞社、中国放送 (中国・四国ブロック代表決定戦主催)

西日本新聞社、TVQ九州放送 (九州・沖縄ブロック代表決定戦主催)

テレビせとうち







『Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2023』

企業プレスリリース詳細へ (2023/07/14-14:16)