年に一度の発掘と育成の場に41名の若手作家が集結



2007年に若手作家の発掘と育成を目的にはじめた「シブヤスタイル」も17回目の開催となりました。年末恒例のこの展示は、その年に美術画廊のスタッフが見てきた若手作家からセレクトして紹介する企画展です。毎年、ジャンルに捉われることなくオリジナルで発信力のある作家を50名規模で紹介してきました。この企画展をステップに「nine colors」「アートスロープ」「ceramix」などのグループ展や個展に数多くの作家が⽻ばたいています。





【SHIBUYA STYLE vol.17】





■会期:11月30日(木)~12月24日(日)

■会場:B館8階=美術画廊・オルタナティブスペース

41名の若手作家の独創的で生き生きとした作品をご覧いただけます。なかでも今回の注目アーティスト3名をご紹介いたします。本展覧会ではこれから飛躍するであろう彼らの作品のエネルギーを感じていただけます。

PROFILE:cocoro nakaura 出展絵画:「Picture in scenery」(参考作品)







液晶画面から流れてくる人物を現代の風景やモチーフとして制作している。

cocoro nakauraは1998年東京都生まれ。2021年東京造形大学造形学部美術学科絵画専攻卒業、2023年同大学大学院造形研究科造形専攻美術研究領域卒業。主な個展に、「own influence」(GINZA SIX Artglorieux gallery of tokyo、2022)、「solo spread」(light house gallery、東京、2022)、グループ展に、「OTO SELECTION EXHIBITION」(乙画廊、大阪、2022)、「Now You Know ! vol.1」、(Whimsy Works Gallery、台湾、2022)、「アート解放区日本橋 2022」(tagboat art gallery、東京)、「シブヤスタイル vol.16」(西武渋谷店、東京、2022)、「skin is」(相模原市民ギャラリー、神奈川、2022)、「ZOKEI展」(東京造形大学、2023)、「シン現代アート展」(乙画廊、大阪、2023)、「EYES Portrait show by Emerging Artists」(Medel gallery shu、東京、2023)など。

PROFILE:杉田万智 出展絵画:「WE ARE ALL HUMAN」(参考作品)











2000年埼玉県生まれ。2022年女子美術大学短期大学部美術コース研究生卒業(学士)。現代における社会問題への言説や警鐘を、人間が創り出す「光」と看板を組み合わせて表現する。主な個展に、2023年「Dignity and Light」(Contemporary Tokyo/東京)、「We can't all become one」(ARTDYNE/東京)、グループ展に2021年「New Age」(Up Side Down Gallery / 東京)、「nine colors XV」(西武渋谷店 / 東京)、[‘22]、2022年 「Aritificial Phenomenon」Centurion Lounge,Regent Hotel(台北)、「ブルーピリオド展-BLUE ART COLLABORATION-」(寺田倉庫G1ビル/東京)、2023年「grid2」(biscuit gallery/東京 )など。第7回「未来展」準グランプリ・特別賞受賞、第8回「未来展」特別賞受賞、「WATOWA ART AWARD2022 」準グランプリ受賞。

PROFILE:御村紗也 出展絵画:「sunny#3」(参考作品)











1997年三重県生まれ。2022年京都芸術大学大学院芸術研究科芸術専攻修士課程修了。日常に溢れている些細な情景や現象を捉えて画面に描き出す。主な展示歴に、個展「In the corner of the page」TEZUKAYAMA GALLERY(大阪 / 2022)、個展「対話の再現」大雅堂(京都 / 2021)、「ONE ART TAIPEI 2023」Hotel Metropolitan Premier Taipei(台北 / 2023)、「TOUR art exhibition at United Arrows」United Arrows Shinsaibashi(大阪 / 2022)、「ARTISTSʼ FAIR KYOTO 2022」京都府京都文化博物館別館(京都 / 2022)、「KUA ANNUAL 2021 irregular reports いびつな報告群と希望の兆し」東京都美術館(東京 / 2021)など。

・Art meets Life特設サイト⇒ https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/artmeetslife/



