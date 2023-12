[株式会社ベイクルーズ]

受注生産のみで制作しているNAHYAT初となる販売会開催



販売会

開催店:L’ECHOPPE青山店

会期:12月23日(土) - 12月29日(金)

別注発売

NAHYAT EX V NECK SWEATER

45,000yen ₊tax

発売日:12月23日(土)

発売店:L’ECHOPPE青山店、ベイクルーズオンラインサイト















NahyatはYohji Yamamotoでニット部門を担当していた依田聖彦によるメンズニットブランド。

ブランド名の「ナヤット」とは、糸を織る、籠を編むなどを意味するサンスクリット語が由来。

繊維という物質と編むという技術に着目し、糸1本、編み目ひとつとひたむきに向き合う営みをブランドの根源としている。1年に1度、オーダーを受ける場を設けて、受注生産のみで制作している。

L'ECHOPPEで今回初めて店舗での販売会を開催する。

この特別な機会に合わせて、L’ECHOPPEでは別注モデルも発売する。













NAHYAT EX V NECK SWEATER



ネック部分の極細の天竺ロール始末。

鋭角程なVラインに対して、丸みのつく天竺のロールをごく細く覗かせることで柔らかくもキレのある襟ぐりに仕上げています。

L'ECHOPPEでは、繊細と粗野さが同居している素材が良いのではないかと思いました。強撚と一言で言っても繊維によって表情は様々で、今回はナヤットでも用いた少し太めのメリノによる強撚糸を使いました。

クリンプ性に富んだメリノ種による強撚糸。

白日に晒された赤土のような淡い褐色は、乾いた風合いと不揃いに起伏した編目を露わにし、荒涼とした表情を繊細に引き出しています。

肘当てのラムスキンは未整理の床面を露出させることで、しなやかな風合いでありながらも粗野な表情に仕上げ編地に馴染ませています。

【 NAHYAT 】

“糸の多様性を嗜む”

自己顕示欲や所有欲から少し離れたところにあるそんな欲を満たすブランドにしたい。

糸をたどれば繊維となり、繊維をたどれば歴史となるように、

あらゆる糸には社会的・文化的な文脈の中で醸成された物質性があります。

羊、蚕、綿、麻、再生繊維、合成繊維、 それらすべての物質性を等しく見つめなおすこと。

そこに潜む機微をさぐること。

糸を知り、嗜む。

そうした視座から、ナヤットの衣服はつくられています。

Partnershipとは、ナヤットが培ってきた技術を、縁を得た人たちの理念や感性と組み合わせることで、両者のもつ固有性を浮かび上がらせるとともに、単独では生まれないデザインを探る試みです。

糸の選定から加工や風合い、最終的な表現に至るまで、それぞれのプロジェクトが目指す衣服のあり方を考えます。



NAHYAT販売会

開催店:L’ECHOPPE青山店



東京都港区南青山3丁目17番3号 1F

お問い合わせ先:03-5413-4714



会期:12月23日(土) - 12月29日(金)



NAHYAT EX V NECK SWEATER

45,000yen ₊tax

color:NAVY,KHAKI

発売日:12月23日(土)

発売店:L’ECHOPPE青山店、ベイクルーズオンラインサイト

■会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

設立 :1977年7月22日

代表取締役会長 :窪田 祐

取締役CEO :杉村 茂

本社所在地 :東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 :レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 :株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP:http://www.baycrews.co.jp/

