ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都港区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、上原ひろみの2年ぶりとなるアルバム「Sonicwonderland」を9月6日(水)に日本先行発売します。









今年2月公開のアニメ映画『BLUE GIANT』の音楽を手がけたことでも話題となったピアニスト・上原ひろみ。

2年ぶりの新作となる今作は、上原が新たに結成したプロジェクト「Hiromi's Sonicwonder」名義でのアルバムです。アドリアン・フェロー(ベース)~ジーン・コイ(ドラムス)~アダム・オファリル(トランペット)という気鋭のミュージシャンと組んだ4人組編成で、既にアメリカやヨーロッパでライヴを展開しています。



作品は5月25日から28日にかけてカリフォルニア州ニカシオ、スカイウォーカー・サウンド・ステージにてレコーディングされました。アルバム・トレーラーには、レコーディング直前に行われたオークランドのジャズクラブ「Yoshi’s」でのライヴ映像をはじめ、レコーディング・セッションの模様やメンバーのインタビューがフィーチャーされています。

今回のプロジェクト用に書き下ろした新曲に加え、コロナ禍中に自身のSNS企画『One Minute Portrait』で発表した楽曲(「ゴー・ゴー」、「ユートピア」)をバンド用にブラッシュアップし収録。ヴォーカル曲「レミニセンス」には、上原のバークリー音楽大学時代のクラスメイトだったUKのシンガー・ソングライター/鍵盤奏者のオリー・ロックバーガーがヴォーカルで参加しています(歌詞は上原とオリーの共作)。



日本盤CDは初回限定盤(ボーナスDVD付)、通常盤、高音質SA-CD~SHM仕様の3形態全てに日本盤ボーナス・トラック「レミニセンス」のインスト・ヴァージョンを収録。また、初回限定盤のボーナスDVDには上記アルバム・トレーラーとヨーロッパ・ツアーのドキュメンタリー映像が収められています。(いずれも日本語字幕付き)





上原ひろみ Hiromi’s Sonicwonderは、今年の11月から12月にかけて全国ツアー「上原ひろみ Hiromi’s Sonicwonder JAPAN TOUR 2023 “Sonicwonderland”」を開催予定です。日本盤のCD購入者を対象に日本ツアーのコンサート&バックステージご招待や、上原ひろみ直筆サイン入りポスターが当たる応募抽選キャンペーンを実施しています。

*応募に必要なシリアルナンバーは初回生産分のみに封入





Hiromi's Sonicwonder - "Sonicwonderland" [Official Music Video]



Hiromi's Sonicwonder - Sonicwonderland (Official Album Trailer)



上原ひろみ Hiromi’s Sonicwonder

「Sonicwonderland」

2023年9月6日(水) 日本先行発売

初回限定盤(SHM-CD+DVD):UCCO-8046 ¥3,630 (tax in)

通常盤(SHM-CD):UCCO-1240 ¥2,860 (tax in)

SA-CD~SHM仕様~(生産限定盤):UCGO-9060 ¥4,400 (tax in)

TELARC / ユニバーサル ミュージック



https://Hiromi-Uehara.lnk.to/SonicwonderlandPR



【収録曲】

1. ウォンテッド

2. ソニックワンダーランド

3. ポラリス

4. ゴー・ゴー

5. アップ

6. レミニセンス feat. オリー・ロックバーガー

7. トライアル&エラー

8. ユートピア

9. ボーナス・ステージ

10. レミニセンス (日本盤ボーナス・トラック)



Hiromi's Sonicwonder

上原ひろみ(p, key)

アドリアン・フェロー(b)

ジーン・コイ(ds)

アダム・オファリル(tp)

2023年5月25日~28日、カリフォルニア州ニカシオ、スカイウォーカー・サウンド・ステージにて録音



初回限定盤ボーナスDVD

・ アルバム・トレーラー

・ ヨーロッパ・ツアー・ドキュメンタリー



【ショップ別購入者特典】

タワーレコード:A5クリアファイル

Amazon:メガジャケ

楽天ブックス:缶バッチ

上記以外の上原ひろみ応援店:オリジナル・ステッカー

UNIVERSAL MUSIC STORE:直筆サイン入りポストカード[先着500名様限定] (初回限定盤 or SA-CD~SHM仕様~)

ポストカード (通常盤)



■コンサート情報

上原ひろみ Hiromi’s Sonicwonder

JAPAN TOUR 2023 “Sonicwonderland”

11月22日(水) 渋谷:Spotify O-EAST *スタンディング公演

11月23日(木・祝) 三重:四日市市文化会館 第1ホール

11月25日(土) 静岡:アクトシティ浜松 大ホール

11月28日(火) 宮城:SENDAI GIGS

11月30日(木) 福岡:福岡市民会館

12月1日(金) 鳥取:米子市公会堂

12月3日(日) 静岡:静岡市清水文化会館 マリナート 大ホール

12月5日(火) 石川:金沢市文化ホール

12月7日(木) 東京:東京国際フォーラム ホールA

12月9日(土) 岡山:岡山芸術創造劇場ハレノワ 大劇場

12月10日(日) 広島:JMSアステールプラザ 大ホール

12月12日(火) 大阪:フェスティバルホール

12月13日(水) 名古屋:日本特殊陶業市民会館 フォレストホール (名古屋市民会館)

12月15日(金) 北海道:札幌文化芸術劇場 hitaru

12月17日(日) 岩手:盛岡市民文化ホール

12月19日(火) 大阪:なんばHatch *スタンディング公演

12月21日(木) 東京:東京国際フォーラム ホールA



<ファミリーマート先行受付>

9月11日(日) 23:59まで

https://eplus.jp/hiromiuehara/



■Links

上原ひろみ公式サイト http://www.hiromiuehara.com/

上原ひろみ公式Instagram https://www.instagram.com/hiromimusic/

上原ひろみ公式Facebook https://www.facebook.com/HiromiFan

上原ひろみスタッフTwitterアカウント https://twitter.com/hiromispark

ユニバーサルミュージック上原ひろみサイト http://www.universal-music.co.jp/hiromi-uehara

UNIVERSAL MUSIC STORE

http://store.universal-music.co.jp/fs/artist/c/uehara_hiromi



