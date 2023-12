[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

『サモンズボード』は、TVアニメ『盾の勇者の成り上がり』シリーズとの初コラボを2023年12月7日(木)より開催いたします。





▶▶『サモンズボード』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20231207sbpt01



コラボ中、ゲームに1度でもログインすると「悪夢を越える剣 ラフタリア」をお知らせメールでお届けします。また、コラボキャラクターが手に入るログボガチャを最大5回、「光結晶」を最大15個ゲットできるログインボーナスも実施しますので、毎日のログインをお忘れなく。





TVアニメの世界観をイメージしたコラボダンジョンでは、イベントポイント「メルロマルク銀貨」を集めることができます。本イベントポイントは、交換所で「渚の天使 フィーロ」や「扇の勇者 グラス」、「光結晶」などと交換が可能です。なお、「扇の勇者 グラス」が交換できる期間は2023年12月18日(月)4:00から2023年12月21日(木)13:59の限定となります。交換開始までにダンジョンを攻略して、「メルロマルク銀貨」を集めましょう。



コラボガチャには、「孤独の盾 岩谷尚文」「尚文の従属 ラフタリア」「フィトリアの第一継承者 フィーロ」がピックアップキャラクターとしてラインナップ。あわせて、コラボガチャをまわした回数に応じて、もれなくキャンペーンガチャが手に入ります。













その他、コラボ開催を記念してキャンペーンを実施中です。オリジナルAmazonギフトカード(2,000円分)や「サモンクリスタル」をゲットするチャンスです。参加方法については、キャンペーン特設サイトよりご確認ください。たくさんのご参加をお待ちしております。







『盾の勇者の成り上がり』のコラボキャラクターたちと一緒に本コラボイベントを最後までお楽しみください。





【『盾の勇者の成り上がり』コラボ開催期間】

2023年12月7日(木)メンテナンス後 ~ 2023年12月21日(木)13:59





▼TVアニメ『盾の勇者の成り上がり』コピーライト

(C)AnekoYusagi_Seira Minami/KADOKAWA/Shield Hero S3 Project

※掲載時にはマル囲みにシーの表記でお願いいたします。





今後もより多くのユーザーの皆様に『サモンズボード』をお楽しみいただけるよう尽力してまいります。どうぞご期待ください。



『サモンズボード』基本情報







タイトル: サモンズボード

ジャンル: ボードゲーム・RPG

対応機種: Android OS 6.0以上/iOS 12.0以上 (CPU A8以上)

公式サイト: https://sb.gungho.jp/

特徴:サモンズボード!それは4×4の召喚盤の上で繰り広げられるモンスターバトル。自分のモンスターを上手にあやつり、荒廃した世界に平和をもたらそう!

