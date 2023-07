[大網株式会社]

大網株式会社(本社・東京都文京区)が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、『アズールレーン シリアス[ホワイトローズ] 1/7スケール 完成品フィギュア(WAVE)』を現在、ご案内中です。







■注目ポイント

大人気スマートフォンゲーム『アズールレーン』より、「ロイヤル」に所属するダイドー級軽巡洋艦“シリアス”が「ホワイトローズ」の衣装で登場。



あみあみ限定特典として、「アクリルストラップ」付きでご案内中です。





■アズールレーン シリアス[ホワイトローズ] 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-156586



【製品情報】





□参考価格:23,100円(税込)

□発売日:2023年11月予定

□ブランド:WAVE

【スケール】1/7

【サイズ】全高約220mm

【素材】PVC(一部ABS)



【セット内容一覧】

・フィギュア本体

≪あみあみ限定特典≫

・アクリルストラップ



原型製作:ふぉるとねいしょん

彩色:namoji



大人気スマートフォンゲーム『アズールレーン』より、「ロイヤル」に所属するダイドー級軽巡洋艦“シリアス”が「ホワイトローズ」の衣装で登場です。

ボリュームのある胸や背中の開いたドレスの後ろ姿は必見です。

衣装にはクリアパーツを使用しパール塗装にて上品な仕上がりとなっております。

また、すこし微笑んだ表情のほか、困り顔の2種類ををご用意いたしました、お好みに合わせてお楽しみください。





















(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.



【店舗情報】







企業プレスリリース詳細へ (2023/07/13-19:16)