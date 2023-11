[株式会社阪急阪神百貨店]

デザイナー・イラストレーターとして活動する「天神英貴」とクリエイティブディレクター「アフロマンス」が、日本独自の暴走族カルチャーをサイバーSFの世界観で世界へ向けて発信する、メタバース時代のアイデンティブランドをつくるNFTプロジェクト「BŌSŌ TOKYO」が1周年を迎えます。阪急メンズ東京では、ネオンブームの火付け役として注目される「アオイネオン」とのコラボレーションを実現し、「暴走燈京」として今年のホリデーシーズンの幕開けを飾ります。







「BŌSŌ TOKYO」

期間:2023年11月15日(水)~11月21日(火) ※最終日は午後7時閉場

場所:阪急メンズ東京 1階 MAIN BASE

特設ホームページ:https://web.hh-online.jp/hankyu-mens/contents/news/004848/ ※11月11日(土)午前11時より公開予定



〇「BŌSŌ TOKYO」×「アオイネオン」コラボアイテム

「BŌSŌ TOKYO」のロゴやキャッチコピー「電上電下唯我独尊」を「アオイネオン」のネオンアートで表現したアイテムを紹介します。



・「BŌSŌ TOKYO 」個性あふれるアイテムが登場

「AN YO TAILOR」とコラボしたスカジャン(受注生産)をはじめ、使い勝手の良いロンTやパーカーなど幅広く展開します。天神英貴によりデザインされた「BŌSŌ TOKYO」のメインビジュアルをアニメ調に書き下ろした特別デザインが登場。







・「アオイネオン」ネオンアート

看板の市場から姿を消しつつある“ネオン管”をアートとして再生する活動を行い、2020年より様々なジャンルのアーティストとコラボしたネオンアートの展覧会を開催するなど、“ネオン”の新しい魅力を発信し続けている「アオイネオン」。

今回のイベントではアオイネオンがこれまで手掛けたアイテムもいくつか展示販売いたします。(受注販売)

<作品紹介>

2023年5月に東京羽田 穴守稲荷神社に奉納した「無窮の鳥居ネオン」をきっかけに“稲荷神社×ネオン”をアートとして発信。神社ソムリエの井口エリ監修のもと、ネオン画家の はらわた ちゅん子がデザインした「稲荷飾燈 INARI NEON」シリーズ第一弾のネオンアートを初展示します。









〇「BŌSŌ TOKYO」×「MetropolitanCROSSbottle」コラボアイウェアクロスをプレゼント!!

期間:2023年 11月15日(水)~11月21日(火) ※なくなり次第終了

場所:阪急メンズ東京 1F MAIN BASE



阪急メンズアプリ会員で阪急メンズ東京 1F MAIN BASEの「BŌSŌ TOKYO×アオイネオン」会場にて税込15,000円以上お買い上げのお客様に、BŌSŌ TOKYOとMetropolitanCROSSbottleがコラボレーションしたアイウェアクロス(眼鏡拭き)を先着順にてプレゼントいたします。イラストレーター天神英貴氏が手がけるBŌSŌ TOKYOのビジュアルを使用して作成したアイウェアクロスです。

特設ホームページ:https://web.hh-online.jp/hankyu-mens/contents/h/treasure_white/ 11月14日(火)午後8時公開予定





<BŌSŌ TOKYO -暴走東京->

デザイナー・イラストレーターとして活動する「天神英貴」が、暴走族カルチャー×サイバーSFの世界観で描く、メタバース時代のアイデンティティブランドをつくるプロジェクトだ。新しい体験をつくるクリエイティブカンパニー「Afro&Co.」の代表「アフロマンス」がクリエイティブディレクターを務めている。

今後、複数のメタバースが混在する時代が到来した際に、個人がアバターを通じて異なるメタバース間で同じように認識できるアイデンティティを構築することが重要になるとBŌSŌ TOKYOは考えている。

暴走族がバイクにまたがり、自由を求めて走るその姿は「自由の象徴」。彼らが掲げるスローガンである「天上天下唯我独尊」には、自分はこの世界でただ一人しかいない尊い存在であるという信念が込められている。こうした若者の自立心の芽生えと新しい自由な世界に突っ走る勢いに着想を得て、様々な制約から開放されたWEB3の世界で、自由を求めメタバースを駆け抜けるBŌSŌ TOKYOは「電上電下唯我独尊」の旗を掲げる。

BŌSŌ TOKYO OFFICIAL WEB https://www.bosotokyo.com/

OpenSea https://opensea.io/collection/bosotokyo-official

TWITTER https://twitter.com/BosoTokyo

DISCORD https://discord.gg/bosotokyo



<天神 英貴 PROFILE>



デザイナー・イラストレーターとして活動。 「ガンダム」、「STAR WARS」シリーズ、「エヴァンゲリオン」シリーズ、「マクロス」シリーズを始めとするプラモデルやメカフィギュアのボックスアートを描く。アニメーションやゲーム作品でメカデザインや世界観デザインを数多く手掛けているまた、実際に搭乗できる4足歩行ロボットのデザインも手掛けるなど幅広い分野において活躍している。BŌSŌ TOKYOのアバター全てをデザインした。

2022年にはサンディエゴ・コミコンにて栄誉あるインクポット賞を受賞。日本国内のみならず、世界的にも高い評価を得ている。









<MetropolitanCROSSbottle>



繊維の質と配合に独自のこだわりを追求し、様々な用途での使用を可能にした、めがね拭きの概念をぶっ壊したSUPER CLOTH。「磨く・着る・飾る」アートをフルエンジョイできます。裏表それぞれの面にプリントを施したダブルフェイス仕様。アーティスト作品に新しい命を吹き込みます。









阪急メンズ Official WEB:https://web.hh-online.jp/hankyu-mens/

阪急メンズ東京 Official WEB:https://web.hh-online.jp/hankyu-mens/contents/tokyo/

Insatagram:https://www.instagram.com/hankyu_mens_tokyo/

Hankyu MEN’S Channel/阪急メンズチャンネル

https://www.youtube.com/c/hankyumenschannel



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/09-19:46)