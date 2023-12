[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

本日よりエントリー受付開始!まずは予選突破を目指そう!



JeSU認定eスポーツタイトル『パズドラ』にて、『パズドラ』プロ選手への登竜門である「パズドラチャレンジカップ」を2024年1月に「東京eスポーツフェスタ2024」にて開催いたします。







https://pad-esports.gungho.jp/tournament/2024tkyefes/





これに先駆け、2023年12月11日(月)より、『パズル&ドラゴンズ』内のランキングダンジョン「東京eスポーツフェスタ2024杯」にてオンライン予選を行います。大会参加エントリーをした選手の中から、本ランキングダンジョンのスコア上位者が本戦への出場権を獲得します。

▼「東京eスポーツフェスタ2024杯」について

https://pad.gungho.jp/member/ranking/2312/



「パズドラチャレンジカップ」は、アマチュア選手のみが参加可能となっており、優勝者には『パズドラ』プロライセンス認定権利と「東京都知事杯」、および副賞が贈呈されます。



賞金制のプロ大会で活躍する選手の中には、本大会での優勝をきっかけに、プロゲーマーとなった選手も。『パズドラ』プロゲーマーを目指すなら見逃せない大会です。



なお、大会の参加には、『パズル&ドラゴンズ』のゲーム内よりエントリーが必須になります。『パズドラ』プロゲーマーを志す方はもちろん、ご自身の実力を試してみたい方や全国の猛者たちと競ってみたい方など、大会参加をご希望の方は忘れずにエントリーのうえ、ご参加ください。なお、ランキングダンジョンは、エントリーをしなくてもプレイすることができます。



『パズドラ』プロゲーマーを目指して、まずはオンライン予選を突破しましょう。



「東京eスポーツフェスタ presents パズドラチャレンジカップ2024」 概要









『パズドラ』とは







スマートフォン向け定番パズルRPG『パズル&ドラゴンズ』をはじめ、『パズドラバトル』などのゲームの他、 アニメやマンガ、玩具に至るすべてを含むコンテンツの総称です。



また『パズドラ』はJeSU認定のeスポーツタイトルです。誰でも参加が可能なプロ認定大会「パズドラチャレンジカップ」や認定プロと一般プレイヤーが対戦可能な賞金制大会「パズドラオープンカップ」などを開催しています。

JeSU認定のプロが『パズドラ』の最高峰を目指す「パズドラチャンピオンズカップ」も開催されています。



