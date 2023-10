[株式会社ポトマック]

「PEANUTS Cafe」(http://www.peanutscafe.jp/)・「PEANUTS Cafe オンラインショップ」(https://www.peanutscafe.jp/online/ )にて、キャンプにもぴったりな天然素材のスツールを、10月19日(木)より販売します。







ヌメ革で作られた折りたたみ式の三脚チェアーに、椅子に座るスヌーピーをレーザー加工でさりげなく施しました。





頑丈さに定評のあるビーチウッド(ブナ材)を使用した脚の一部には、『SITTING ON THIS, AND CHILLOUT』の文字と、椅子に座るスヌーピーがレーザー加工でデザインされています。

「ちょっと座って、のんびりしよう」のメッセージとスヌーピーの表情に、気分がほっこりと和みそうです。



座面には使うほどに味わいが出るヌメ革を使用。一緒に過ごす時間が長くなるほど愛着が深まります。

ステッチを最小限に抑え、優しく包みこまれるような座り心地がお楽しみいただけます。また、座面は脚に固定されているので、ずれることなく長い時間でも快適に使用できます。



コンパクトにたたんで収納用の巾着に入れれば、どこにでも気軽に持ち運びができ、室内や車の中でもおしゃれに保管できます。



焚火を囲むのにちょうどよいサイズで、キャンプやソロキャンプにぴったり。

ナチュラルで優しいデザインは、室内での普段使いや、インテリアとして飾っておくのもおすすめです。

使い込むほどに育っていく風合いを、あわせてお楽しみください。



SANSA CHAIR 12,650円(税込)

オリジナル収納用巾着付き

素材:ヌメ革(牛) / ビーチウッド

座面サイズ:一辺約300mm

サイズ:高さ約350mm×幅約275mm(折りたたみ時:高さ約450×約150mm)

重量:約800g

耐荷重:100kg

※革や脚部分には天然素材ならではの多少の個体差がある場合ございます。

https://www.peanutscafe.jp/online/item/1010/



アウトドアにオススメなPEANUTS Cafeオリジナルアイテムに注目!



レジャーシート(ベージュ/オレンジ) 各2,970 円(税込)

くるっと丸めてコンパクトに持ち運べるカラビナ付きのレジャーシート。

サイドのスナップボタンで連結してサイズ調整ができるので、いくつか揃えて使うのもおすすめ。

公園へのお散歩や、ピクニックなどのアウトドアシーンを、キュートなレジャーシートで彩ってください。

https://www.peanutscafe.jp/online/item/741/

https://www.peanutscafe.jp/online/item/742/









アウトドアセット 4,400 円(税込)

※オリジナル巾着付き

ステンレス製のシェラカップとカラビナ付きのカトラリーがかわいい巾着に入ったアウトドアセットです。

シェラカップは鍋として直火でも使える本格派。キャンプやバーベキューなどアウトドアシーンでも活躍してくれる、しっかりとした作りになっています。

https://www.peanutscafe.jp/online/item/637/









ALLDAYボトル アイボリー 4,070円(税込)

PEANUTS Cafeでおなじみのドッグディッシュをかぶったスヌーピーがデザインされているステンレスボトル。

真空二重構造で保温、保冷効果が高く、お出かけのお供にしたくなる軽さも魅力です。アウトドアやデスクワークなど、シーンを問わず年間を通して愛用いただけます。

https://www.peanutscafe.jp/online/item/633/











ANYTIME BOTTLE (グレー/ブラック) 各3,520円(税込)

飲み口が小さいスリムタイプのステンレスボトルは、軽量で持ち運びにも便利。

広い注ぎ口もあるので氷もラクラク入れられ、洗いやすいのもポイント。真空二重構造で保冷・保温効果もバツグンです。

https://www.peanutscafe.jp/online/item/882/

https://www.peanutscafe.jp/online/item/883/









■販売日時

2023年10月19日(木)

※PEANUTS Cafe 博多は、10月20日(金)より販売いたします。



販売店舗



■PEANUTS Cafe オンラインショップ

https://www.peanutscafe.jp/online/

















■PEANUTS Cafe 中目黒

〒153-0042

東京都目黒区青葉台2-16-7

TEL 03-6452-5882

HP https://www.peanutscafe.jp/shoplist/nakameguro/











■PEANUTS Cafe 神戸(PEANUTS HOTEL 1F)

〒650-0004

兵庫県神戸市中央区中山手通1-22-26

PEANUTS HOTEL 1F

TEL 078-200-5848

HP https://www.peanutscafe.jp/shoplist/kobe/

Instagram https://www.instagram.com/peanutscafe_tokyo/







■PEANUTS Cafe スヌーピーミュージアム (南町田)

〒194-0004

東京都町田市鶴間3-1-4南町田グランベリーパーク パークライフ棟

TEL 042-850-7390

HP http://www.peanutscafe.jp/snoopymuseum-tokyo/











■PEANUTS Cafe 名古屋

〒460-0002

愛知県名古屋市中区丸の内3-18-15先 RAYARD Hisaya-odori Park

TEL 052-211-9660

HP https://www.peanutscafe.jp/shoplist/nagoya/













■PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen (原宿)

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前 1-14-30 WITH HARAJUKU B2F

TEL 03-6434-0046

HP https://www.peanutscafe.jp/shoplist/sunny-side-kitchen/









■PEANUTS Cafe 大阪

〒565-0826

大阪府吹田市千里万博公園2−1 ららぽーとEXPOCITY 1F

TEL 06-6155-6634

HP https://www.peanutscafe.jp/shoplist/osaka/











■PEANUTS Cafe 博多 (期間限定)

〒812-0012

福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティアミュプラザ 10F

HP https://www.peanutscafe.jp/shoplist/hakata/

Instagram https://www.instagram.com/peanutscafe_tokyo/











■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式twitter アカウント「Snoopy Japan」 https://twitter.com/snoopyjapan



