[ユニバーサル ミュージック合同会社]

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都港区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、『ポケットモンスター』シリーズのゲームサウンドをもとに新しい音楽を世に届けるプロジェクト「Pokemon Music Collective」から楽曲を収録したEP「Pokemon Music Collective」を9月27日(水)に発売します。







“『ポケットモンスター』シリーズのゲームサウンドをもとに新しい音楽を世に届ける” というコンセプトで、さまざまなジャンルで活躍するアーティストが楽曲を制作しリリースする音楽プロジェクト「Pokemon Music Collective」。

今作には昨年9月から今までに配信リリースされたimase「うたう」、ENHYPEN「One and Only」、Michael Kaneko「1999」、Matt Cab&BBY NABE&Charlu「LEVEL UP!」、ポルカドットスティングレイ「ゴーストダイブ」の全5曲を収録。ジャケットアートワークのビジュアルには、ポケモン好きを公言しており、TikTokを中心に注目を集めるモデル/3DCGクリエイターのロジャース歌乃が起用されています。



初回限定盤には、Music Videoを収録したBlu-rayディスクや、Pokemon Music Collectiveの各参加アーティスト及び楽曲をより詳しく紹介するオールカラー全28ページの特製フォトマガジン、Pokemon Music Collectiveロゴステッカー等の特典が付属する他、楽天ブックスやUniversal Music Storeではストア別の特典も付属します。



【imase】うたう(MV)



Pokemon X ENHYPEN (엔하이픈) 'One and Only' Official MV



Various Artists 『Pokemon Music Collective』

2023年9月27日(水)



●CD情報

【初回限定盤 《Limited Edition》】



◎品番:UICE-9111

◎価格:税抜5,000円(税込5,500円)

◎仕様:CD+Blu-ray(2枚組)

◎歌詞付



◎収録内容:

【CD】

01. imase 「うたう」

02. ENHYPEN 「One and Only」

03. Michael Kaneko 「1999」

04. Matt Cab & BBY NABE & Charlu 「LEVEL UP!」

05. ポルカドットスティングレイ 「ゴーストダイブ」



【Blu-ray】

imase 「うたう」[Music Video]

ENHYPEN 「One and Only」[Music Video]

ポルカドットスティングレイ 「ゴーストダイブ」[Music Video - Ghost Pokemon Edit]



◎封入物

封入特典:

Pokemon Music Collective特製オールカラーフォトマガジン(28ページ)

Pokemon Music Colleciveロゴステッカー



【通常盤 《Standard Edition》】



◎品番:UICE-4003

◎価格:税抜3,000円(税込 3,300円)

◎仕様:紙ジャケ仕様

◎歌詞付



◎収録内容:

01. imase 「うたう」

02. ENHYPEN 「One and Only」

03. Michael Kaneko 「1999」

04. Matt Cab & BBY NABE & Charlu 「LEVEL UP!」

05. ポルカドットスティングレイ 「ゴーストダイブ」



●ストア別特典

◎楽天ブックス:缶バッジ



◎UNIVERSAL MUSIC STORE:A4クリアファイル



◎CDショップ共通特典:ジャケット柄ステッカー



■アーティスト・プロフィール

Michael Kaneko(マイケル・カネコ)



湘南生まれ、南カリフォルニア育ちの日本人シンガーソングライター。

デビュー前にボーカリストとして起用されたTOYOTA、PanasonicのTVCMに問い合わせが殺到。ウィスパーながらも芯のあるシルキーヴォイスが早耳音楽ファンの間で話題となる。

『Westbound EP』でデビュー後、卓越したソングライティングと圧倒的なパフォーマンスが注目を集め、プロデューサーとして森山直太朗、あいみょん、CHEMISTRYなどを手がける。

さらに大橋トリオ、ハナレグミなどのライブやレコーディングにも参加。CM楽曲や映画・アニメの劇伴音楽も手がける。

コラボレーション・プロジェクトとして、ハナレグミ、大橋トリオ、さかいゆう、藤原さくら、さらさを迎えたアルバム『The Neighborhood』をリリース。

MUSIC ON! TVでは、2022年まで番組レギュラーMCをつとめるなど、音楽にとどまらず活躍の場を広げている。



Matt Cab(マット・キャブ)



サンフランシスコ出身、日本で活動する音楽プロデューサー。様々なアーティストへの楽曲提供を行っている。”PLAYSOUND”と名付けた自身のプロジェクトでは、街に溢れる音やアニメの効果音をサンプリングしてビートを構築。SNSで大きな話題を集めている。



BBY NABE(ベイビーナベ)



ニューヨーク出身のバイリンガルラッパー・シンガーソングライター。高い歌唱力と、リリカルかつキャッチャーなフローとメロディ、英語と日本語を使い分けたラップで独特の世界観を描く。



Charlu(シャルル)



東京都品川区出身の女性ラッパー。読み方【シャルル】10代より活動を開始しサイファーなどで活躍する。秘めていたハートの強さが次なるフェーズへとスキルアップした楽曲に要注目。



ポルカドットスティングレイ



福岡出身、4人組ギターロ ックバンド。2015年活動開始。2017年11月、1stフルアルバム『全知全能』でメジャーデビュー。現在最新アルバム『踊る様に』が発売中、2023年10月より東名阪のZepp TOURを開催。



●「Pokemon Music Collective」とは?

音楽プロジェクト「Pokemon Music Collective」は、 “『ポケットモンスター』シリーズのゲームサウンドをもとに新しい音楽を世に届ける” というコンセプトで、さまざまなジャンルで活躍するアーティストが、ポケモンのゲームサウンドをサンプリングし新たに制作した楽曲をリリースするプロジェクト。2022 年9月にimase 「うたう」のリリースを皮切りに、今年7月に第2弾ENHYPENによる「One and Only」、8月に第3弾Michael Kaneko「1999」、Matt Cab & BBY NABE & Charlu 「LEVEL UP!」をリリース。9/27(水)には同プロジェクトの楽曲を収録したEP『Pokemon Music Collective』としてCD及び配信のリリースが決定している。



℗ (C) 2023 Universal Music LLC.

℗ 2023 Pokemon, under exclusive license to Universal Music LLC

Published by Universal Music Publishing and Pokemon.

Pokemon image & game sound:

(C)2023 Pokemon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.



