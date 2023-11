[株式会社そごう・西武]

-by your side christmas 2023-



西武渋谷店のクリスマスは今 音楽シーンで最も注目されている3ピースロックバンド「羊文学」とコラボレーション。特別企画として最新ライブ映像を限定公開。ソニーが提案する次世代の音楽体験「360 Reality Audio」で全方位から音が降り注ぐ特別な体験をしていただけます。





【360 Reality Audio(サンロクマル・リアリティオーディオ)とは】







360 Reality Audioは、ソニーの360立体音響技術を使いボーカルやコーラス、楽器などの音源一つひとつに位置情報をつけ、球状の空間に配置することが可能です。まるでアーティストがライブ演奏をする場に入り込んだかのような、臨場感豊かな音場を実現する音楽体験です。

【羊文学LIVE SPOT in SHIBUYA SEIBU】







■会期:11月28日(火)~12月25日(月)

■会場:A館5階=レセプションルーム AB館5階=連絡通路<体験無料>

羊文学の最新のライブ映像と共に、そのライブ音源を空間で立体的な音場を実現するソニーの360 Reality Audioで体感できるライブスポットが、A館5階レセプションルームとAB館5階連絡通路に出現。まるでライブ会場で生演奏の音に包み込まれているような臨場感をご体験いただけます。「羊文学 Live 2023 “if i were an angel,”」のライブ映像から「more than words」、「1999」を含む全9曲が期間を分けて西武渋谷店限定で初公開されます。

【同時開催:羊文学LIVEフォトエキシビション】







■会期:11月28日(火)~12月25日(月)

■会場:A館5階=レセプションルーム<入場無料>

フォトグラファーASAMI NOBUOKA撮影の、羊文学 Tour 2023 “if i were an angel,”でのLIVE写真約30点を展示いたします。会場を包むアーティスティックな世界観、LIVEの瞬間を切り取った臨場感あふれる写真をご覧いただけます。

羊文学×西武渋谷店「by your side christmas 2023」クリスマス特設サイトはこちら↓↓↓

https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/xmas/

about 羊文学 【ひつじぶんがく】







Vo.Gt.塩塚モエカ、Ba.河西ゆりか、Dr.フクダヒロアからなる、繊細ながらも力強いサウンドが特徴のオルタナティブロックバンド。2020年にF.C.L.S.(ソニー・ミュージックレーベルズ)よりメジャーデビュー。2023年、メジャー2nd フルアルバム『our hope』が、第15回CDショップ大賞2023大賞<青>を受賞。ライブではFUJI ROCK FESTIVAL’23に出演。日中のGREEN STAGE出演アーティストとしては異例の動員数を記録した。そして全国10ヶ所、全12公演を周るワンマンツアー「羊文学 Tour 2023 “if i were an angel,”」も完走。さらにバンド初となる海外ワンマンライブを台北、上海で開催。両公演共にチケットは販売開始直後にソールドアウト。香港、仁川、温州の野外音楽フェスに出演するなどアジアを中心に海外での注目度も上昇中。2023年12月6日にメジャー3rd フルアルバム『12 hugs (like butterflies)』をリリース。TVアニメ『呪術廻戦』「渋谷事変」EDテーマ「more than words」や、NTTドコモ「iPhone14/青春割」CMソング「永遠のブルー」、MBS/TBSドラマイズム「往生際の意味を知れ!」ED主題歌「FOOL」を含む全12曲収録。CD初回生産限定盤には「FUJI ROCK FESTIVAL’21」出演時の映像が全曲収録(Blu-ray)。さらに、横浜アリーナワンマンライブ「羊文学 LIVE 2024 “III”」も開催決定。キャリア史上最大規模の初のアリーナ公演となる本公演は来年4月21日に開催される。



西武渋谷店

・住所:〒150-8330 東京都渋谷区宇田川町21-1

・電話番号:03-3462-0111 (大代表)

・営業時間:午前10時~午後8時

・営業時間などの最新情報につきましては西武渋谷店ホームページをご覧ください。



