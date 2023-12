[株式会社ベイクルーズ]





株式会社ベイクルーズ(本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂)が運営する、高品質にこだわるオリジナルジュエリーブランド【Lilas(リラ)】より、Lilas または SAMH by LILAS の商品を¥11,000(税込)以上、お買い上げのお客様に 「Lilas オリジナル巾着」をプレゼントいたします。





やわらかな生地にブランドタグがアクセントになったLilas オリジナル巾着。

ベルベットのリボンをポイントに、モノトーンの落ち着いた印象に仕上げました。

店舗にて商品をご購入していただいた方には、

Lilasのジュエリーケース(缶)をこちらの巾着に入れてお渡しいたします。



この機会にぜひ、ショップまたはベイクルーズストアをご覧ください。

https://baycrews.jp/brand/detail/lilas



みなさまのご来店、心よりお待ちしております。





NEW JEWELRY LOOK:https://baycrews.jp/feature/detail/10676





《ご案内》

・ノベルティはなくなり次第、終了となります。

・「一度のお会計で Lilas または SAMH by LILAS の商品代金合計が¥11,000(税込)以上」の場合が対象となります。 期間中の複数回によるご購入は合算されませんので、予めご了承ください。

・ベイクルーズストアにてご購入の場合、ノベルティはご注文いただいた商品と同封いたします。

・ノベルティの交換、返品などはお断りさせていただきます。





[Lilas 販売店舗]

https://baycrews.jp/store/list?shop=2084

ATELIER Spick&Span ルミネ池袋店

Spick&Span ルミネ新宿店

Spick&Span ルミネ有楽町店

ATELIER Spick&Span 名古屋ラシック店

ベイクルーズオンラインストア



■Lilas ONLINESTORE

https://baycrews.jp/item/list/lilas/category/acc/ladys



■Lilas 公式instagram

https://www.instagram.com/lilas_jewelry.jp





■会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

設立 :1977年7月22日

代表取締役会長 :窪田 祐

取締役CEO :杉村 茂

本社所在地 :東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 :レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 :株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP:http://www.baycrews.co.jp/







企業プレスリリース詳細へ (2023/12/11-19:16)