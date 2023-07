[大網株式会社]

■注目ポイント

■動画にて、あみあみ2023年6月フィギュア予約ランキング上位のフィギュアをご紹介中



https://youtu.be/-clcl3FuZ1Q







※2023年6月1日から6月30日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、自社独自の予約データ(予約数・金額など)を元にランキングを構成しています。

※ご紹介する製品はすでに予約終了のものが含まれる場合もございます。予めご了承くださいませ。



■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/



第1位:アズールレーン 大鳳 ケッコン・潮風のテンプテーションVer. DX版 1/6スケール 完成品フィギュア







●メーカー:AniGame

●原作名:アズールレーン

●発売月:2024年2月予定

●参考価格:26,400円(税込)

●コピーライト:

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd.& YongShi Co.,Ltd.All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar,Inc.All Rights Reserved.



★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-155755



第2位:TVアニメ「その着せ替え人形(ビスク・ドール)は恋をする」 喜多川海夢 水着Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア







●メーカー:グッドスマイルカンパニー

●原作名:その着せ替え人形は恋をする

●発売月:2024年5月予定

●参考価格:13,900円(税込)

●コピーライト:

(C)福田晋一/SQUARE ENIX・「着せ恋」製作委員会



★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-156305



第3位:原神 神里綾華・白鷺氷華Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア







●メーカー:APEX

●原作名:原神

●発売月:2024年9月予定

●参考価格:24,200円(税込)

●コピーライト:

Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.



★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-154909



第4位:フィギュアーツZERO [超激戦] 光月モモの助-双龍図- 『ONE PIECE』







●メーカー:BANDAI SPIRITS

●原作名:ONE PIECE

●発売月:2023年11月予定

●参考価格:18,700円(税込)

●コピーライト:

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション



★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-155454



第5位:パニシング:グレイレイヴン ロゼッタ・凛烈 1/12スケール 完成品アクションフィギュア







●メーカー:蝸之殼Snail Shell

●原作名:パニシング:グレイレイヴン

●発売月:2023年12月予定

●参考価格:22,000円(税込)

●コピーライト:

(C) Kuro Game All Rights Reserved



★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-155278



【ピックアップ!】





大人気バーチャルライバーグループ『にじさんじ』より、本当のお嬢様に憧れる一般女性「壱百満天原サロメ」がねんどろいどになって登場です!



■ねんどろいど にじさんじ 壱百満天原サロメ



●メーカー:グッドスマイルカンパニー

●原作名:にじさんじ

●発売月:2023年11月予定

●参考価格:7,700円(税込)

●コピーライト:

(C)ANYCOLOR, Inc.



■製品ページはこちら!

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-156140



【20位まで一覧】





■1位

アズールレーン 大鳳 ケッコン・潮風のテンプテーションVer. DX版 1/6スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-155755

■2位

TVアニメ「その着せ替え人形(ビスク・ドール)は恋をする」 喜多川海夢 水着Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-156305

■3位

原神 神里綾華・白鷺氷華Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-154909

■4位

フィギュアーツZERO [超激戦] 光月モモの助-双龍図- 『ONE PIECE』

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-155454

■5位

パニシング:グレイレイヴン ロゼッタ・凛烈 1/12スケール 完成品アクションフィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-155278

■6位

ねんどろいど ウマ娘 プリティーダービー ライスシャワー

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-155310

■7位

S.H.Figuarts スーパーサイヤ人孫悟空 -伝説のスーパーサイヤ人- 『ドラゴンボールZ』

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-155153

■8位

アズールレーン 大鳳 春の暁に鳳歌うVer. 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-156596

■9位

五等分の花嫁∬ 中野一花 ウェディングVer. 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-156067

■10位

G.E.M.シリーズ ワンピース ウタ RUN!RUN!RUN! 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-155369

■11位

G.E.M.シリーズ 機動戦士ガンダムSEED ラクス・クライン 20thAnniversary 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-155505

■12位

Fate/Samurai Remnant バーサーカー/宮本武蔵 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-156091

■13位

B-style うる星やつら ラム 1/4スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-155489

■14位

魔女の旅々 イレイナ ニットワンピースver. 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-155305

■15位

ARTFX J 『ポケットモンスター』シリーズ ヒカリ with ナエトル 1/8スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-155845

■16位

S.H.Figuarts クワガタオージャー 『王様戦隊キングオージャー』

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-155149

■17位

アズールレーン ジャベリン 幸せのジューンブライド 1/7スケール 完成品フィギュア

・あみ限特典

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-156627

・特典なし

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-156533

■18位

原神 胡桃 ちびキャラゆらゆらスタンド

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-155799

■19位

ねんどろいど にじさんじ 壱百満天原サロメ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-156140

■20位

S.H.Figuarts インディアナ・ジョーンズ (レイダース/失われたアーク≪聖櫃≫)

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-155446



(C) Oh-ami Inc.





企業プレスリリース詳細へ (2023/07/11-13:46)