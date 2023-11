[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

ゲーム内イベント「4.5周年記念グランドフェスティバル2023」と「冒険者カムバックイベント」を同時開催!



『ラグナロク マスターズ(通称「ラグマス」)』は、2023年11月29日(水)に「グラストヘイムの涙」アップデート第1弾を実施いたしました。





▶▶『ラグナロク マスターズ』のダウンロードはコチラ ⇒ http://goe.bz/20231129rompt01



新たなメインクエストでは、300年前の古都・グラストヘイムから届いたSOSにより、時空を超えた冒険が始まります。さらに、新たな英雄職業として2つの武器を装備して戦うことができる双剣使い「ハインリヒ」が登場します。「グラストヘイムの涙」アップデート第1弾により、新EXモンスターや新ダンジョンなど、冒険のフィールドが大きく広がった『ラグマス』をどうぞお楽しみください。











その他にもさまざまなアップデートを実施しました。詳細は特設サイトをご覧ください。



【実装日】2023年11月29日(水)メンテナンス後 ~



もうすぐサービス開始から4.5周年!「4.5周年記念グランドフェスティバル2023」開催!







『ラグナロク マスターズ』は、2023年12月5日(火)でサービス開始4.5周年を迎えます。これに先駆けて、2023年11月29日(水)より「4.5周年アニバーサリーイベント」を開始します。30日間、毎日さまざまなアイテムが手に入るスペシャルログインボーナスや、「ポコポコポリン~4.5周年記念~」などの4.5周年をお祝いするイベントを開催。また、新背部装備「クリスマス福袋」などのクリスマスにぴったりのアイテムを獲得できる「ケーキ防衛戦~聖夜の聖人アンソニ!?~」などの、豪華クリスマスイベントを実施します。





さらに、凶悪なMVP「ビジョウ」がハーフアニバーサリーを妨害しようとプロンテラ西門に期間限定で出現します。討伐して獲得できる「異形の力」を集めると、新カード「[完成予想図]ステファンジャックアーネストウルフカード」や新装備「異形の化合物試薬」などと交換が可能です。凶悪で強大な敵ですが、討伐に参加した冒険者全員が報酬を入手できるので、友達やギルドメンバーと力を合わせて討伐しましょう。



その他にも、新装備のレシピが手に入る「モンスター討伐」、期間中ログインするだけでアイテムをゲットできる「7日間ログインボーナス」など、盛りだくさんでお届けします。



【「4.5周年記念グランドフェスティバル2023」開催期間】

2023年11月29日(水)メンテナンス後 ~2023年12月26日(火)4:59



▼イベントカレンダーもチェック!▼





「冒険者カムバックイベント」開催!







「冒険者カムバックイベント」を開催します。2023年9月20日(水)メンテナンス以降にログインしていなかったBaseLv.100以上のプレイヤーが対象です。本イベント期間(カムバック判定期間)中にログインして復帰すると、復帰者限定のログインボーナスやクエスト、モンスター討伐時の経験値アップなど、さまざまな特典を受けることができます。





いつも『ラグナロク マスターズ』を遊んでいただいている復帰者ではないプレイヤーの方も、復帰者と一緒にパーティーを組んで特定のダンジョンをクリアすると追加報酬をゲットできます。ぜひ、以前遊んでいたお友達にお声がけいただき、冒険のフィールドが広がってさらに楽しくなった『ラグナロク マスターズ』を一緒にお楽しみください。



【「冒険者カムバックイベント」開催期間】

カムバック判定期間:2023年11月29日(水)メンテナンス後 ~ 2023年12年29日(金)11:59まで

イベント発生期間:復帰ログインから30日間





『ラグナロク マスターズ』基本情報







タイトル:『ラグナロク マスターズ』

ジャンル:みんなで遊ぶRPG

対応機種:iOS 10.0 以降、iPhone6s / iPad Air 2 相当以降 (RAM 2GB以上の端末)

Android 5.0 以降:必要RAM:2.0GB以上

※一部機種に関しては上記条件を満たしていても動作しない可能性があります。

公式サイト: https://ragnarokm.gungho.jp/

特徴:ラグナロクオンラインの世界観を新解釈したパラレルワールド、

独自に超進化した膨大なコンテンツがあなたを待っています。

