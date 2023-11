[株式会社そごう・西武]

-3ピースロックバンド“羊文学”とコラボレーション-



2023年のクリスマスは、今 音楽シーンで最も注目されている3ピースロックバンド「羊文学」が西武渋谷店を彩ります。テーマ 『by your side』 に込めた「羊文学」のクリスマスへの想いと12月6日にリリースするニューアルバム『12 hugs (like butterflies)』の世界観を、ショーウインドーをはじめとする館内各所でアーティスティックに表現。渋谷を訪れる人々の心に寄り添い、ビジュアルとサウンドでクリスマスを体感できる場所として、羊文学の世界観が包み込む西武渋谷店の館内をお楽しみいただけます。





about 羊文学 【ひつじぶんがく】







Vo.Gt.塩塚モエカ、Ba.河西ゆりか、Dr.フクダヒロアからなる、繊細ながらも力強いサウンドが特徴のオルタナティブロックバンド。2020年にF.C.L.S.(ソニー・ミュージックレーベルズ)よりメジャーデビュー。2023年、メジャー2nd フルアルバム『our hope』が、第15回CDショップ大賞2023大賞<青>を受賞。ライブではFUJI ROCK FESTIVAL’23に出演。日中のGREEN STAGE出演アーティストとしては異例の動員数を記録した。そして全国10ヶ所、全12公演を周るワンマンツアー「羊文学 Tour 2023 “if i were an angel,”」も完走。さらにバンド初となる海外ワンマンライブを台北、上海で開催。両公演共にチケットは販売開始直後にソールドアウト。香港、仁川、温州の野外音楽フェスに出演するなどアジアを中心に海外での注目度も上昇中。2023年12月6日にメジャー3rd フルアルバム『12 hugs (like butterflies)』をリリース。TVアニメ『呪術廻戦』「渋谷事変」EDテーマ「more than words」や、NTTドコモ「iPhone14/青春割」CMソング「永遠のブルー」、MBS/TBSドラマイズム「往生際の意味を知れ!」ED主題歌「FOOL」を含む全12曲収録。CD初回生産限定盤には「FUJI ROCK FESTIVAL’21」出演時の映像が全曲収録(Blu-ray)。さらに、横浜アリーナワンマンライブ「羊文学 LIVE 2024 “III”」も開催決定。キャリア史上最大規模の初のアリーナ公演となる本公演は来年4月21日に開催される。

【開催概要】by your side christmas 2023





■会期:11月28日(火)~12月25日(月)

■会場:各階=対象売場

■by your side christmas 2023特設サイト※11月24日(金)公開予定

・URL https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/topics/page/by-yoursidechristmas2023.html

羊文学×クリエイターARTコラボレーション





■会期:11月28日(火)~12月25日(月)

■会場:A館1階=ショーウインドー





「羊文学」恒例のクリスマスライブ『まほうがつかえる2023』のメインビジュアルを手掛けた堀米春寧と、12月6日(水)発売のNEWアルバム『12 hugs (like butterflies)』のアートワークを手掛けたharu.(HUG)、羊文学と親交の深い2名のクリエイターがコラボレーションした巨大なARTがショーウインドーをクリスマスに染めます。

・about 堀米春寧 【ほりごめ はるね】



1996年生まれ。高校在学中より絵描きとして活動を開始。いのちの流れと感覚を頼りに描くアート作品は、ドローイングやペインティング、刺繍などを用いて光と闇、祈りを主題に制作している。2024年2月個展開催予定。

・about haru. (HUG) 【はる】



1995年生まれ。学生時代にインディペンデント雑誌HIGH(er)magazineを編集長として創刊。2019年に株式会社HUGを立ち上げ、クリエイティブディレクションやコンテンツプロデュースの事業を展開。羊文学のアルバム『若者たちへ』(2018)、『our hope』(2022)、に続き『12 hugs (like butterflies)』(2023)のアートワークを手がける。

羊文学 LIVEフォトエキシビジョン







■会期:11月28日(火)~12月25日(月)

■会場:A館5階=レセプションルーム<入場無料>

フォトグラファーASAMI NOBUOKA撮影の、羊文学 Tour 2023 “if i were an angel,”でのLIVE写真約30点を展示いたします。会場を包むアーティスティックな世界観、LIVEの瞬間を切り取った臨場感あふれる写真をご覧いただけます。

羊文学 クリスマスマーケット





■会期:11月28日(火)~12月25日(月)

■会場:B館5階=プロモーションスペース

羊文学のオフィシャルグッズやNEWアルバム『12 hugs (like butterflies)』(12月6日(水)発売)などを販売いたします。

ブックカフェ うのまち珈琲店×羊文学





■会期:11月28日(火)~12月25日(月)

■会場:A館地下2階=ブックカフェ うのまち珈琲店

味覚で楽しむクリスマスとして「ブックカフェ うのまち珈琲店」ではクリスマス限定のスペシャルメニューをご用意いたしました。また本好きの一面をもつメンバーがおすすめの本をセレクト。手描きのリコメンドと一緒にご覧いただけます。https://www.instagram.com/unomachi_ykn/

HOLIDAY COLLECTION SHIBUYA SEIBU







■会期:11月28日(火)~12月25日(月)

■西武渋谷店特設HPサイト/館内各所

世界の最新モードファッションをセレクトする「コンポラックス=B館3階」から羊文学のメンバーがモデルとなり、ホリデーシーズンにおすすめのファッションを紹介。ファッションに合わせたコスメと、アクセサリーも紹介したデジタルルックブックを公開いたします。

羊文学LIVEチケット(ご招待券)プレゼント





■会期:11月28日(火)~12月4日(月)

■会場:各階=対象売場と B館=5階 羊文学クリスマスマーケット

対象売場※にて、税込5,500円以上のお買いあげで抽選参加券をお渡しいたします。抽選参加券をご持参の上、B館5階の“羊文学クリスマスマーケット”に設置してある、応募BOXに投函。10名さまに羊文学LIVEチケット(ご招待券)をプレゼントいたします。

※対象売場=婦人雑貨、婦人服、紳士服、羊文学クリスマスマーケット ※ライブご招待日:12月14日(木)LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

※抽選実施日:12月5日(火) ※チケット発送日:12月6日(水) ※チケットの発送をもって、当選発表といたします。



西武渋谷店

・住所:〒150-8330 東京都渋谷区宇田川町21-1

・電話番号:03-3462-0111 (大代表)

・営業時間:午前10時~午後8時

・営業時間などの最新情報につきましては西武渋谷店ホームページをご覧ください。

⇒ホームページ:https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/



