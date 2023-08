[ユニバーサル ミュージック合同会社]

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都港区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、back numberの新曲「怪獣のサイズ」を8月4日(金)より配信します。







今年、約4年ぶりとなる7th album『ユーモア』をリリース。3月より自身史上初の5大ドームツアー開催し、大成功をおさめたback number。



今作はback numberらしい切なくもポップなラブソングで、編曲とプロデュースを小林武史氏が担当しました。

配信日に公開されたミュージックビデオ(MV)では、主人公キャストに俳優の矢本悠馬さんを迎え、監督は渡邉直氏が担当。レトロな喫茶店や特撮映画さながらのパノラマセットが印象的なポップでキャッチーな映像に仕上がり、可愛らしくもどこか切なさも感じられる作品となっています。MVにはアーティスト写真同様、メンバーに代わって怪獣が出演しています。



back number - 怪獣のサイズ



back number「怪獣のサイズ」

2023年8月4日(金)配信リリース

楽曲配信リンク:https://backnumber.lnk.to/monster_size

歌ネット「怪獣のサイズ」歌詞サイト:https://www.uta-net.com/song/341329/



back numberは8月5日(土)に千葉市蘇我スポーツ公園で行われる“ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2023”にヘッドライナーとして出演予定。その後も各地の夏フェスへの出演が決まっています。



【back number Profile】

Vocal & Guitar : 清水依与吏(シミズイヨリ)

Bass : 小島和也(コジマカズヤ)

Drums : 栗原寿(クリハラヒサシ)



2004年、群馬にて清水依与吏を中心に結成。

幾度かのメンバーチェンジを経て、2007年現在のメンバーとなる。

2011年シングル「はなびら」でメジャーデビュー。メジャー初となるオリジナルアルバム「スーパースター」はオリコンウィークリーチャート4位を記録した。

NHK2022年度後期連続テレビ小説(第107作)『舞いあがれ!』の主題歌を「アイラブユー」で担当。

2023年1月17日に約4年ぶりとなる7th album『ユーモア』をリリース。3月より開始したback number史上初の札幌・東京・愛知・大阪・福岡の5大ドームツアー“in your humor tour 2023”を即日完売で大成功させた。





【back numberリンク】

back number official HP http://backnumber.info/

YouTube Channel https://www.youtube.com/c/backnumberchannel

Twitter @backnumberstaff

Instagram back_number_official

TikTokアカウント https://www.tiktok.com/@back_number_official

LINE https://line.me/R/ti/p/@backnumber



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/05-15:16)