USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2023年12月9日(土)より開催される柴咲コウの全国ツアー「柴咲コウ CONCERT TOUR 2023 ACTORʼS THE BEST」の東京公演・静岡公演の模様を、見放題で独占ライブ配信いたします。本公演は月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。







俳優活動だけに留まらず、歌手としてもマルチに活躍し、今年芸能生活25周年を迎える柴咲コウ。11月にリリースした最新アルバム「ACTOR'S THE BEST ~Melodies of Screens~」では、自身の楽曲に加え、これまで主演やヒロインを務めた映画・ドラマの主題歌や挿入歌を自らの歌声でカバー。25周年に相応しい、集大成とも言えるアルバムが話題となりました。そんな記念すべきアルバムを引っさげ、12月9日(土)より4年半ぶりとなる全国ツアー「柴咲コウ CONCERT TOUR 2023 ACTORʼS THE BEST」が開催されます。





このたびU-NEXTでは、本ツアーから東京・立川ステージガーデンでの公演、静岡・アクトシティ浜松での公演の模様を、見放題で独占ライブ配信いたします。ライブ配信終了後は見逃し配信を予定しています。また、U-NEXTでは柴咲コウの過去のライブ映像や、俳優としての出演作品も多数配信中です。数々の代表作で唯一無二の存在感を放ち続ける柴咲コウの歩みを振り返りながら、ライブとあわせてお楽しみください。





【柴咲コウ作品の視聴はこちら】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0004466







柴咲コウ CONCERT TOUR 2023 ACTORʼS THE BEST











立川ステージガーデン 公演

【配信詳細】

https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000003853



ライブ配信:2023年12月24日(日)17:00~ライブ終了まで

見逃し配信:配信準備完了次第~2024年1月3日(水)23:59まで





アクトシティ浜松 公演

【配信詳細】

https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000003854



ライブ配信:2023年12月27日(水)18:30~ライブ終了まで

見逃し配信:配信準備完了次第~2023年12月29日(金)23:59まで



※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください



(C)Les Trois Graces Inc.





U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど35万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、野球、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、97万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。



U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ/2023年11月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



