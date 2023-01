[株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド]

大切な方との時間や自分へのご褒美に



ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町(所在地:東京都千代田区紀尾井町1-2 総支配人:芝田尚子)は、バレンタインとホワイトデーにおすすめのパフェ「Shape of LOVE Parfait」とノンアルコールカクテル「Very Berry」を2023年2月1日(水)より販売いたします。







昨今、ご友人同士や自分自身へのご褒美としてスイーツを楽しむなど多様化してきたバレンタインやホワイトデー。当ホテルでは、“ホテル時間+スイーツ”など大切な方との時間をホテルでゆっくりとお過ごしいただこうと、デザインやテイストにこだわったパフェやノンアルコールカクテルをご用意しました。



チョコレートをベースとしたパフェは、「たくさんの愛のカタチ=Shape of LOVE Parfait」をコンセプトにさまざまなハートのスイーツで表現しました。ショコラクランブルやショコラクリームをベースに、上部にはハートのベリームースや紅茶風味のチョコレートムース、チョコレートゴーフルのほか、チョコレートのマカロンやアイスをアーティスティックに飾っております。底の部分には、ルイボスオレンジジュレの中にハート型のラズベリージュレが隠れているなど、ハートを探しながらスプーンですくう度に味わいが変わるパフェをお楽しみいただけます。



ストロベリーやラズベリーなどベリーづくしの甘酸っぱさにチョコレートの甘さやフルーツハーブティーの香りを加えた華やかなノンアルコールカクテル「Very Berry」は、女性バーテンダーが考案しました。バレンタイン&ホワイトデーシーズンに、東京の景色と共にパティシエやバーテンダーのこだわりのメニューを味わうホテル時間をご提案いたします。







◎パフェ 「Shape of LOVE Parfait」

期 間: 2023年2月1日(水)~3月14日(火)

レストラン: All-Day Dining OASIS GARDEN(36F)

時 間: 3:30P.M.~10:00P.M.

料 金: ¥2,800









◎ノンアルコールカクテル 「Very Berry」

期 間: 2023年2月1日(水)~3月31日(金)

レストラン: Sky Gallery Lounge Levita(35F)

時 間: 月~木曜日 5:00P.M.~11:00P.M.(金曜日~2:00A.M.)

土曜日 2:00P.M.~2:00A.M.(休日~10:00P.M.)

料 金: ¥2,800









※同期間中、カクテル「Melty Nuts」(¥3,200)と「Chocolate Queen」(¥3,200)を販売いたします。











ご予約・お問合せ: TEL:03-3234-1136(10:00A.M.~5:30P.M.)





※料金には、消費税が含まれております。(サービス料別途15%)

※ラストオーダーは上記時間の30分前です。

※上記内容は、リリース時点(1月19日)の情報であり、営業時間や仕入れ状況により、変更がある場合がございます。最新の情報はホテルのホームページをご覧ください。

※画像はイメージです。

※当社のレストランなどにおける食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社など(当社の食材仕入先)に表示義務のある特定原材料7品目(えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生)のみとさせていただきます。特定原材料7品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。



