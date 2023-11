[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2023 KAGOSHIMA パズドラ部門」の準決勝および決勝を開催!



オンラインゲームの企画・開発・運営・配信などを行うガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社は、都道府県代表選手によって競われるeスポーツの全国大会「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2023 KAGOSHIMA パズドラ部門」の準決勝および決勝を2023年11月26日(日)にセンテラス天文館(鹿児島)にて開催いたしました。







https://pad-esports.gungho.jp/2023kagoshima/





2023年7月上旬からオンラインにて行った全国予選、全国7都市で実施したブロック代表予選を経て、47都道府県の『パズドラ』No.1プレイヤーの座を手に入れたのは、長野県代表のひろNa選手でした。準優勝は大分県代表の椛選手、第3位は東京都代表のゆわ選手(プロ)。

優勝したひろNa選手には、『パズドラ』プロライセンス認定権利とゲーム内の称号「全一」が贈られました。

また、白熱した試合を終えた3名からコメントが届いています。











本戦[準決勝・決勝戦]の模様は、YouTube「パズドラ公式チャンネル」よりアーカイブにてご覧いただけます。



https://youtu.be/pfmt7M6yUak





『パズドラ』とは







スマートフォン向け定番パズルRPG『パズル&ドラゴンズ』をはじめ、『パズドラバトル』などのゲームの他、 アニメやマンガ、玩具に至るすべてを含むコンテンツの総称です。

また『パズドラ』はJeSU認定のeスポーツタイトルです。誰でも参加が可能なプロ認定大会「パズドラチャレンジカップ」や認定プロと一般プレイヤーが対戦可能な賞金制大会「パズドラオープンカップ」などを開催しています。

JeSU認定のプロが『パズドラ』の最高峰を目指す「パズドラチャンピオンズカップ」も開催されています。



(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/27-18:46)