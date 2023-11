[株式会社世界文化ホールディングス]

株式会社Beginは2023年11月7日(火)より期間限定で、渋谷スクランブルスクエアにて『Begin』と『LaLa Begin』のECサイト「Begin Market」「BOYNA (ボイナ) by LaLa Begin」のPOP-UP STOREをオープンします。







11月7日(火)~21日(火)の15日間、渋谷スクランブルスクエアにて『Begin』と『LaLa Begin』のECサイト「Begin Market」「BOYNA (ボイナ) by LaLa Begin」のPOP-UP STOREが登場します!

百貨店や特定のブランド主導の催事は今までもありましたが、単独での出店は今回が初となります。



「実際に触ってもらえたらいいのに…」という、ECゆえの悩みが今回だけスッキリ解消。渋谷駅直結という最高のロケーション(しかもJRの改札からも近い2F!)での開催です。人気ブランドに別注をかけた選りすぐりのウェアやファッション雑貨を中心に、メンズ・レディスともに幅広い商品展開を予定しています。



参加予定ブランド:マッキントッシュ、ナイジェルケーボン、グラミチ、ラングラー、グレゴリー、ピカデリー、テンベア、パラブーツ、シオタなど



※LaLa BeginのECサイト「LaLa Begin DRY GOODS STORE」は、「LaLa Begin Online」と統合し、新サイト「BOYNA (ボイナ) by LaLa Begin」にリニューアルしました。



POP-UP STORE by Begin & LaLa Begin





日程●11月7日(火)~21日(火)10:00~21:00

住所●東京都渋谷区渋谷2-24-12(JR渋谷駅直結・直上)渋谷スクランブルスクエア2F

公式サイト● https://www.shibuya-scramble-square.com/



