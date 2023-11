[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

BGMセット2には「ちゅ、多様性。 (ano)」と「ファイトソング (Eve)」を収録!



パズルRPG『パズル&ドラゴンズ(通称、パズドラ)』は、TVアニメ「チェンソーマン」との初コラボを2023年11月27日(月)より期間限定で実施いたします。





▶▶『パズル&ドラゴンズ』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20231124padpt01



https://pad.gungho.jp/member/collabo/chainsawman/2311/



期間中、「デンジ」「マキマ」「早川アキ」「パワー」「岸辺」「サメの魔人」「天使の悪魔」「東山コベニ」

「荒井ヒロカズ」などがラインナップする、「チェンソーマンコラボスーパーゴッドフェス」を実施します。























初めて、「魔法石30個+確定 デンジガチャ」をご購入いただくと、「ちゅ、多様性。 (ano)」と「ファイトソング (Eve)」を収録した「チェンソーマンコラボのBGMセット2」をオマケでゲットすることができます。また、「パワー」を入手するときせかえドロップ「チェンソーマンドロップ」が解放されます。BGMやドロップを手に入れて、パズルと共にお楽しみください。





スペシャルダンジョン「チェンソーマン」では、モンスター交換所で期間限定キャラクターなどと交換できる「ポチタメダル」をドロップします。モンスター交換所には「姫野&幽霊の悪魔」と「銃の悪魔の肉片」がラインナップします。





スペシャルダンジョン「デビルハンターコロシアム!」では、「マキマ」や「パワー」などの対象キャラクターをリーダーに編成して、本ダンジョンをクリアすると、「デンジ&マキマ」や「デンジ&パワー」などの条件付きクリア報酬(1度きり)をゲーム内メールにお届けします。人気コラボキャラクターたちをゲットできるチャンスをお見逃しなく(※)。



その他、コラボ期間中、特別なログインスタンプを実施します。ログイン日数に応じて、「開催記念!チェンソーマンコラボスーパーゴッドフェスガチャ」などの報酬をゲーム内メールにお届けします。

TVアニメ「チェンソーマン」との初コラボまでまもなくです。どうぞご期待ください。



【「チェンソーマン」コラボ概要】





【コラボ実施期間】

2023年11月27日(月)10:00 ~ 2023年12月11日(月)9:59



▼TVアニメ「チェンソーマン」コピーライト表記

(C)藤本タツキ/集英社・MAPPA



(※)条件付きクリア報酬の受け取りは、各対象キャラクターにつき一度きりとなります。

(※)対象キャラクターをリーダーに編成する条件について、助っ人は対象外となります。





『パズル&ドラゴンズ』基本情報







タイトル:パズル&ドラゴンズ

ジャンル:パズルRPG

対応機種:

・iOS11.0以降の対応端末

・Android OS 7.0以降の対応端末 詳細は公式サイトをご覧ください。

公式サイト: https://pad.gungho.jp/

特徴:お気に入りのモンスターと一緒に、パズルで冒険する定番パズルRPG!

登場するモンスターは10,000種類以上!自分だけの最強チームを作り、

強敵が待ち受けるダンジョンに挑むのは君だけじゃない!

他のプレイヤーとフレンドになって一緒に冒険しよう!

コピーライト表記 :(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.



※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。

App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Android(TM)、Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。



