NiziUの新曲「Paradise」を応援して、抽選で20名様をミート&グリート(オンライン/株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ主催)にご招待!



スタンプカードをコンプリートした方全員に、Amazon Music限定のNiziUの画像とメンバー直筆のメッセージ&イラストを公開!









Amazon Musicは、モバイルアプリ上で対象の楽曲を「聴く」、「シェアする」、「フォローする」ことでアーティストを応援する期間限定のスタンプカード機能を使った「NiziUに会える」キャンペーンを本日より開始します。CDリリースに先行してAmazon Musicなどの音楽配信サービスにて本日より配信され、「映画ドラえもん のび太と空の理想郷(ユートピア)」のテーマソングにも起用されているNiziUの新曲「Paradise」を応援することで、スタンプカードをコンプリートされた方の中から抽選で20名様を、NiziUと会えるミート&グリート(オンライン/株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ主催)に招待します。さらに、スタンプカードをコンプリートされた方全員に、Amazon Music限定のNiziUの画像と、メンバー直筆のメッセージ&イラストを公開します。



本キャンペーンは、昨年10月に第一弾が実施されたAmazon Musicのモバイルアプリ上でアーティストの活動を応援することで、ファンとアーティストのつながりを提供する新しい試みです。対象楽曲を「聴く」、対象楽曲をSNS上で「シェアする」、アーティストをAmazon Musicのモバイルアプリ上で「フォローする」という、アーティストの応援につながる3つのステップを行うことで「スタンプカード」を完成させると、キャンペーンに応募することができます。



なお、本機能はAmazon Musicモバイルアプリ上でのみご利用いただけます。また、スタンプカード機能はキャンペーン期間(後述)のみご利用いただけます。





キャンペーン概要

・実施期間:2023年3月3日(金)14時00分~2023年4月10日(金)23時59分

・キャンペーン参加方法: https://www.amazon.co.jp/niziu_pr





期間限定スタンプカード機能詳細

期間限定スタンプカード機能は、キャンペーン期間限定で使用できる機能で、アーティストの応援につながる3つのステップを行い「スタンプカード」を完成させることで、キャンペーンに応募することができます。

・「聴く」:楽曲を「聴く」ことは、アーティスト応援のはじめの一歩です。

・「シェアする」:対象の楽曲をシェアすることで、さらに多くの方に楽曲を楽しんでもらえるほか、アーティストを知ってもらうことにもつながります。なお、本機能ではTwitter、LINE、Instagram、Facebook、Eメール上でシェアすることができます。

・「フォローする」:応援するアーティストをフォローすることで、新曲配信や人気急上昇トレンド入りのお知らせなどを、アクティビティフィード(画面左上のベルマーク)上で受け取ることができます。アーティストはフォロワーを増やすことで、より多くの方に新曲を聞いてもらうことができるようになります。





Artist Profiles





NiziU

<NiziU (読み:ニジュー)>

ソニーミュージック×JYPの合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project」より、1万人から選び抜かれたガールズグループ。

プレデビュー作となったDigital Mini Album『Make you happy』が、“女性アーティスト初”のデジタルランキング3部門同時1位獲得の快挙や、デジタルアルバム10万ダウンロード超えを実現し、全世界の音楽チャートにおいて110冠を達成。

リードトラック「Make you happy」ストリーミング累計再生回数3億回超え、さらにMusic VideoのYouTube再生回数も3億回突破目前。



2020年12月にSingle『Step and a step』で念願のデビュー。

オリコン週間シングルランキングやBillboard JAPANの総合チャート第1位に輝き、現在までにストリーミング累計再生回数、Music VideoのYouTube再生回数ともに1億回を突破している。



2020年末、「第62回 日本レコード大賞」特別賞を受賞、“デビュー後わずか29日”という短期間で「第71回NHK紅白歌合戦」にも初出場し、その圧倒的な存在感を視聴者に焼き付けた。



2021年4月、2nd Single『Take a picture/Poppin' Shakin'』をリリースし、オリコン週間シングルランキングやBillboard JAPANの総合チャートなどで軒並み1位を獲得、ストリーミング累計再生回数も1億回を突破し、全世界の音楽配信チャートにおいて123冠を達成。

同年7月、NiziU初のサマーソングとなり、コカ・コーラCMソングにも起用された「Super Summer」を配信リリースし、今なおスマッシュヒットを記録中。



11月24日には、記念すべき待望の1st Album『U』をリリース。

これまでの活動の集大成ともいえるアルバムリリースに大きな期待が集まり、1st Album『U』はオリコン週間アルバムランキングやBillboard JAPANの総合チャートでそれぞれ第1位を獲得、Billboard JAPANにおいては「CDセールス」「ダウンロード」「ルックアップ」とそれぞれの部門において1位を独占し3冠を達成。

また、同作の配信限定エディションである『U -Special Edition-』が、オリコン週間デジタルアルバムランキングをはじめ、あらゆる音楽配信チャートの初登場第1位を席巻。



そして2021年末、1st Album『U』にも収録された「Take a picture」が、「第63回 日本レコード大賞」優秀作品賞に選出され、「第72回NHK紅白歌合戦」への2年連続出場も果たした。



2022年もその勢いはとどまることなく、4月にDigital Single「ASOBO」をリリース。

さらに5月には、韓国・ソウルにて開催された、「Kカルチャー」を全世界に発信する世界最大のフェスティバルである「KCON 2022 Premiere in Seoul」に出演。錚々たるアーティストがこぞって出演する大舞台にて、彼女たちは韓国での初パフォーマンスを敢行し注目を集めた。7月20日には待望の3rd Single『CLAP CLAP』をリリース。

同年、7都市16公演を巡る初の単独ツアー「NiziU Live with U 2022 “Light it Up”」がスタート。チケット一般販売開始後、わずか10分で完売し、その絶大な人気を証明した。

11月と12月には東京ドーム・京セラドーム 大阪にて初のドーム公演「NiziU Live with U 2022 “Burn it Up”」を開催。先のアリーナツアーと合算すると33万人以上を動員する。

12月14日には初のウィンター・バラードとなるニューシングル『Blue Moon』をリリース。

また「CLAP CLAP」が「第64回 日本レコード大賞」優秀作品賞に選出され、「第73回NHK紅白歌合戦」への3年連続出場も果たした。

2023年3月8日には『映画ドラえもん のび太と空の理想郷(ユートピア)』の主題歌、『Paradise』をリリース。



Amazon Music について

Amazon Music は、音楽、ポッドキャスト、カルチャーを通じてファン、アーティスト、クリエイターをつなぐ、没入型オーディオエンターテインメントサービスです。Amazon Musicは、キュレーションされ、パーソナライズされたプレイリストや、アーティストのライブ配信、Amazon独占配信のポッドキャストなど、ファンが愛するものをより身近に感じられるようなコンテンツが満載です。プライム会員は、1億曲以上の楽曲のシャッフル再生ほか、自由に曲を選んで再生できる厳選プレイリストや人気のポッドキャストをお楽しみいただけます。Amazon Music Unlimitedに会員登録すると、1億曲以上をHDで、さらにUltra HDと空間オーディオもご利用いただけます。Amazon Musicは、無料でダウンロードできるAmazon Musicアプリ、もしくは、Alexa搭載デバイスなど対応するデバイスをご用意いただければ、どなたでもお楽しみいただけます。詳しくは、www.amazonmusic.com をご覧ください。



