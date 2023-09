[ユニバーサル ミュージック合同会社]

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都港区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、Travis Japanの映像作品「Travis Japan Debut Concert 2023 THE SHOW~ただいま、おかえり~」を8月30日(水)に発売します。









Travis Japanは、2023年1月から3月にかけてデビューツアー「Travis Japan Debut Concert 2023 THE SHOW~ただいま、おかえり~」を開催しました。初めてのアリーナツアーは愛知、福岡、新潟、大阪、神奈川の全国5都市 計23公演にて約23万5000人を動員しました。

デビューツアーの模様を収録した今作はには全世界デビュー曲「JUST DANCE!」や、世界最大のアーバン・ダンス・コンペティション『WORLD OF DANCE』にて全米大会チーム部門4位・世界大会チーム部門9位に輝いた「WORLD OF DANCE」のメドレーパフォーマンスなどを披露しています。



デビューツアーを記念して作られたDebut Tour Special盤には、ツアー初日から最終公演までの全23公演に密着した「THE SHOW -ツアードキュメント-」や、メンバーそれぞれにフォーカスした 「夢のHollywood」ソロアングルなど、合計約115分の特典映像を収録。コンサートでメンバーがトロッコ代わりに乗り会場を駆け巡った虎の形をした”トラッコ”付きのグループアクリルスタンドや、60ページにわたるフォトブックも付随します。



初回盤には、ツアー前の打ち合わせの様子やスタジオリハーサルの様子、初日となった愛知公演のダイジェストに加え「JUST DANCE!」ダンスショット、「GET ALIVE × Lock Lock~Lock ALIVE~」ダンスショットを特典映像として収録。Debut Tour Special盤と同じく60ページのフォトブックが封入されます。通常盤には、メンバーによる映像コメンタリーを90分収録した特典ディスクが付属します。



それぞれ購入すると先着でオリジナル動画が視聴できる”シリアルナンバー”を配布。シリアルナンバーを使用し、画視聴特設サイトにて期間限定でオリジナル動画をお楽しみいただけます。Debut Tour Special盤のシリアルナンバーではメンバーの宮近、中村、七五三掛、川島、初回盤のシリアルナンバーでは、吉澤、松田、松倉から、それぞれのメッセージ動画を、通常盤(初回プレス)のシリアルナンバーでは、「ツアードキュメント another version」と各形態のシリアルナンバーに毎に異なる内容が用意されています。



先着外付け特典としてDebut Tour Special盤(Blu-ray/DVD共通)にはB5サイズのクリアファイル、初回盤(Blu-ray/DVD共通)にはB4サイズのクリアポスター、通常盤の初回生産分(Blu-ray/DVD共通)にはトレーディングカード7種セットがそれぞれ付属します。





「Travis Japan Debut Concert 2023 THE SHOW~ただいま、おかえり~」Digest Movie





Travis Japan - Swing My Way[Travis Japan Debut Concert 2023 THE SHOW~ただいま、おかえり~]



Travis Japan

New Live Blu-ray&DVD「Travis Japan Debut Concert 2023 THE SHOW~ただいま、おかえり~」

2023.8.30(wed)リリース



【Debut Tour Special盤】

2BD+2グッズ UPXC-9002 ¥7,950(税込) / 2DVD+2グッズ UPBC-9002 ¥7,450(税込)

■ワンピースボックス+デジパック+グッズ1+グッズ2

【Disc1:本編】

・Travis Japan Debut Concert 2023 THE SHOW~ただいま、おかえり~

【Disc2:特典映像】(計約115分収録)

THE SHOW -ツアードキュメント- (約60分収録)

「夢のHollywood」ソロアングル

「VOLCANO」ソロアングル

▶︎グッズ1:フォトブック(60ページ) グッズ2:グループアクリルスタンド





【初回盤】

2BD+グッズ UPXC-9003 ¥6,780(税込) / 2DVD+グッズ UPBC-9003 ¥6,250(税込)

■ワンピースボックス+デジパック+グッズ

【Disc1:本編】

・Travis Japan Debut Concert 2023 THE SHOW~ただいま、おかえり~

【Disc2:特典映像】(計約150分収録)

THE SHOW -リハーサルドキュメント- (約60分収録)

初日公演ダイジェスト@日本ガイシ スポーツプラザ 2023.1.28 (約90分収録)

「JUST DANCE!」ダンスショット

「GET ALIVE × Lock Lock~Lock ALIVE~ 」ダンスショット

▶︎グッズ:フォトブック(60ページ)





【通常盤《初回生産分》】

2BD UPXC-9004/5 ¥5,480(税込)/ 2DVD UPBC-9004/5 ¥4,950(税込)

■三方背ケース

【Disc1:本編】

・Travis Japan Debut Concert 2023 THE SHOW~ただいま、おかえり~

【Disc2:特典映像】(約90分収録)

THE SHOW highlights -ビジュアルコメンタリー



本編収録曲《計23曲》(全形態共通)

1_The Show

2_PARTY UP LIKE CRAZY

3_JUST DANCE!

4_夢のHollywood

5_Happy Groovy

6_Swing My Way

7_FIRE!!!

8_PINEAPPLE

9_ GET ALIVE × Lock Lock ~Lock ALIVE~

10_Unique Tigers

11_Dance With Me~Lesson 1~

12_Talk it! Make it!

13_VOLCANO

14_Namidaの結晶

15_Never My Love

16_君だけに

17_LET'S MUSIC

18_Turn Up The Vibe

19_上を向いて歩こう

20_World of Dance メドレー

21_JUST DANCE!

22_BIG BANG BOY

23_DRIVIN' ME CRAZY

24_Together Now



●先着購入者特典

Debut Tour Special盤(Blu-ray/DVD共通):B5サイズのクリアファイル

初回盤(Blu-ray/DVD共通):B4サイズのクリアポスター

通常盤<初回生産分>(Blu-ray/DVD共通):トレーディングカード7種セット



●追加外付け特典

Debut Tour Special盤:UPXC-9002、UPBC-9002/初回盤:UPXC-9003、UPBC-9003/通常盤(初回プレス):UPXC-9004/5、UPBC-9004/5をお買い求めの方に先着でお渡しする【シリアルナンバー】を使用し、動画視聴特設サイトにて期間限定でオリジナル動画をお楽しみいただけます。



【視聴期間】

2023年8月30日(水) 正午12:00 ~9月13日(水)18:00まで



・各形態のシリアルナンバーにより、お楽しみいただける動画内容が異なります。

Debut Tour Special盤 シリアルナンバー/message movie from Kaito Miyachika/Kaito Nakamura/Ryuya Shimekake/Noel Kawashima

初回盤 シリアルナンバー/message movie from Shizuya Yoshizawa/Genta Matsuda/Kaito Matsukura

通常盤(初回プレス) シリアルナンバー/ツアードキュメント another version



詳細はこちら

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/news/2023-08-16/



●Travis Japan プロフィール

2012年結成。

マイケル・ジャクソンの振付師であるTravis Payneがオーディションを行い、

メンバーを構成。グループ名もTravis Payneに肖り“Travis Japan”となった。

メンバー変遷を経て2017年より現在の7名で活動。



2022年3月よりアメリカ・ロサンゼルスにスキルアップのために留学。

10月28日(金)「JUST DANCE!」でCapitol Recordsより全世界デビューし、日本人アーティスト史上初めてデビュー曲でBillboard Global excluding US 5位(11/12付)にチャートイン。

オリコン週間デジタルシングルランキング (11/7付)3曲同時TOP10入り!

2023年1月28日より、全国5都市計23公演に及ぶデビュー後初のツアー「Travis Japan Debut Concert Tour 2023 THE SHOW ~ただいま、おかえり~」を開催し、23万5千人を動員。

2023年3月29日(水) 映像商品「Travis Japan- The untold story of LA -」をリリースし、オリコン週間映像ランキング映像3部門同時1位獲得。

2023年5月15日(月)「Moving Pieces」では、オリコン週間デジタルシングル(単曲)ウィークリーランキング 1位を獲得。

Billboard JAPAN Top Download Songs 1位 / Billboard JAPAN Hot100 3位を獲得。



「Travis Japan Debut Concert 2023 THE SHOW~ただいま、おかえり~」特典映像Digest



●Travis Japan - Official HP / SNS

・HP:https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/

・Twitter:https://twitter.com/TravisJapan_cr?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

・Instagram:https://instagram.com/travis_japan_official

・YouTube:https://youtube.com/channel/UCoEIdZkDEZdrCDCJSqwifzw

・TikTok:https://www.tiktok.com/@travisjapan_capitol



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/02-17:40)