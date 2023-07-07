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『アイドルマスター　ミリオンライブ！』より、6周年を記念した…

『アイドルマスター　ミリオンライブ！』より、6周年を記念した新衣装「フューチャー・シグネチャーver.」のグッズをはじめとしたアイテムが「あみあみ」から続々登場。

［大網株式会社］

フルカラーTシャツ、ちびキャラアクリルスタンド、超デカアクリルスタンドに等身大パネルなど

フィギュア＆ホビー通販大手の「あみあみ」を運営する、大網株式会社（本社・東京都文京区）は、『アイドルマスター ミリオンライブ！』より、6周年を記念した新衣装「フューチャー・シグネチャーver.」のグッズなどをはじめとしたアイテムを多数発売いたします。現在、予約受付中です。



■注目ポイント
『アイドルマスター　ミリオンライブ！』より、6周年を記念した新衣装「フューチャー・シグネチャーver.」のグッズなどをはじめとしたアイテムが「あみあみ」より続々登場。

「フューチャー・シグネチャーver.」以外にも、「プラウド ・ オブ ・ ステージ ver.」「シャイニートリニティ ver.」のアクリルスタンドや、「SONG FOR YOU！ ver.」フルグラフィックTシャツなど多数のグッズを予約受付中。

2023年7月17日（月・祝）23:59まで、期間限定でのご案内です。


■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/
■あみあみ店舗ご案内
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html


【製品情報】
アイドルマスター ミリオンライブ！ フルカラーTシャツ フューチャー・シグネチャーver.【全52種】



□参考価格：各5,500円(税込)
□発売日：2023年10月予定
□ブランド: あみあみ
【サイズ】フリーサイズ(身丈72cm/身幅53cm/肩幅48cm)

製品ページはこちら：
https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=millionlivetokusetu2023_0001&submit_btn=&pagemax=60

アイドルマスター ミリオンライブ！ 時計付アクリルアート フューチャー・シグネチャーver.【全52種】



□参考価格：各4,950円(税込)
□発売日：2023年10月予定
□ブランド: あみあみ
【サイズ】約154mm×210mm
製品ページはこちら：
https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=millionlivetokusetu2023_0002&submit_btn=&pagemax=60

アイドルマスター ミリオンライブ！ ジュエリー缶バッジ フューチャー・シグネチャーver.【全52種】



□参考価格：各660円(税込)
□発売日：2023年10月予定
□ブランド: あみあみ
【サイズ】直径約56mm

製品ページはこちら：
https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=millionlivetokusetu2023_0003&submit_btn=&pagemax=60

アイドルマスター ミリオンライブ！ クリアファイル フューチャー・シグネチャーver.【全52種】



□参考価格：各550円(税込)
□発売日：2023年10月予定
□ブランド: あみあみ
【サイズ】A4(310mm×220mm)

製品ページはこちら：
https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=millionlivetokusetu2023_0004&submit_btn=&pagemax=60

アイドルマスター ミリオンライブ！ アクリルスタンド フューチャー・シグネチャーver.【全52種】



□参考価格：各880円(税込)
□発売日：2023年10月予定
□ブランド: あみあみ
【サイズ】本体/約80mm、台座/約40ｍm

製品ページはこちら：
https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=millionlivetokusetu2023_0005&submit_btn=&pagemax=60

アイドルマスター ミリオンライブ！ トレーディングインスタントフォト風カード フューチャー・シグネチャーver. 13個入りBOX【全104種】



□参考価格：1BOX　5,720　円(税込)
□発売日：2023年10月予定
□ブランド: あみあみ
【サイズ】約63mm×89mm

製品ページはこちら：
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04364168

アイドルマスター ミリオンライブ！ 超デカアクリルスタンド プラウド・オブ・ステージver.【全52種】



□参考価格：各9,900円(税込)
□発売日：2023年10月予定
□ブランド: あみあみ
【サイズ】全高約40cm

製品ページはこちら：
https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=millionlivetokusetu2023_0006&submit_btn=&pagemax=60

アイドルマスター ミリオンライブ！ 超デカアクリルスタンド シャイニートリニティ ver.【全52種】



□参考価格：各9,900円(税込)
□発売日：2023年10月予定
□ブランド: あみあみ
【サイズ】全高約40cm

製品ページはこちら：
https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=millionlivetokusetu2023_0007&submit_btn=&pagemax=60

アイドルマスター ミリオンライブ！ 広告風B2タペストリー【全52種】



□参考価格：各4,400円(税込)
□発売日：2023年10月予定
□ブランド: あみあみ
【サイズ】B2(515mm×728mm)

製品ページはこちら：
https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=millionlivetokusetu2023_0008&submit_btn=&pagemax=60

アイドルマスター ミリオンライブ！ フルグラフィックTシャツ【全52種】



□参考価格：各5,500円(税込)
□発売日：2023年10月予定
□ブランド: あみあみ
【サイズ】フリーサイズ(身丈72cm/身幅53cm/肩幅48cm)

製品ページはこちら：
https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=millionlivetokusetu2023_0009&submit_btn=&pagemax=60

アイドルマスター ミリオンライブ！ アクリルアート LIVE THE＠TER FORWARD【全15種】



□参考価格：各3,850円(税込)
□発売日：2023年10月予定
□ブランド: あみあみ
【サイズ】A5(210mm×148mm)

製品ページはこちら：
https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=millionlivetokusetu2023_0010&submit_btn=&pagemax=60

アイドルマスター ミリオンライブ！ アクリルアート 5周年お祝いイラスト【全9種】



□参考価格：各3,850円(税込)
□発売日：2023年10月予定
□ブランド: あみあみ
【サイズ】A5(210mm×148mm)

製品ページはこちら：
https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=millionlivetokusetu2023_0011&submit_btn=&pagemax=60

アイドルマスター ミリオンライブ！ トレーディング缶バッジ LIVE THE＠TER FORWARD【全37種】



□参考価格：
シリーズA・シリーズB12個入りBOX　5,280円(税込)
シリーズC　13個入りBOX　5,720円（税込）
□発売日：2023年10月予定
□ブランド: あみあみ
【サイズ】直径約56mm

製品ページはこちら：
https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=millionlivetokusetu2023_0012&submit_btn=&pagemax=60

アイドルマスター ミリオンライブ！ 等身大パネル フューチャー・シグネチャーver. 【全52種】



□参考価格：各30,000円(税込)
□発売日：2023年10月予定
□ブランド: あみあみ
※サイズはキャラにより異なります

製品ページはこちら：
https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=millionlivetokusetu2023_0013&submit_btn=&pagemax=60

(C)窪岡俊之 THE IDOLM＠STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

【店舗情報】



■あみあみ 秋葉原ラジオ会館店
住所：東京都千代田区外神田1-15-16秋葉原ラジオ会館４階
アクセス：JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩0分
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html

■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/

企業プレスリリース詳細へ （2023/07/07-21:16）

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