フルカラーTシャツ、ちびキャラアクリルスタンド、超デカアクリルスタンドに等身大パネルなど



フィギュア&ホビー通販大手の「あみあみ」を運営する、大網株式会社(本社・東京都文京区)は、『アイドルマスター ミリオンライブ!』より、6周年を記念した新衣装「フューチャー・シグネチャーver.」のグッズなどをはじめとしたアイテムを多数発売いたします。現在、予約受付中です。







■注目ポイント

『アイドルマスター ミリオンライブ!』より、6周年を記念した新衣装「フューチャー・シグネチャーver.」のグッズなどをはじめとしたアイテムが「あみあみ」より続々登場。



「フューチャー・シグネチャーver.」以外にも、「プラウド ・ オブ ・ ステージ ver.」「シャイニートリニティ ver.」のアクリルスタンドや、「SONG FOR YOU! ver.」フルグラフィックTシャツなど多数のグッズを予約受付中。



2023年7月17日(月・祝)23:59まで、期間限定でのご案内です。





■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/

■あみあみ店舗ご案内

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html





【製品情報】

アイドルマスター ミリオンライブ! フルカラーTシャツ フューチャー・シグネチャーver.【全52種】







□参考価格:各5,500円(税込)

□発売日:2023年10月予定

□ブランド: あみあみ

【サイズ】フリーサイズ(身丈72cm/身幅53cm/肩幅48cm)



製品ページはこちら:

https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=millionlivetokusetu2023_0001&submit_btn=&pagemax=60



アイドルマスター ミリオンライブ! 時計付アクリルアート フューチャー・シグネチャーver.【全52種】







□参考価格:各4,950円(税込)

□発売日:2023年10月予定

□ブランド: あみあみ

【サイズ】約154mm×210mm

製品ページはこちら:

https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=millionlivetokusetu2023_0002&submit_btn=&pagemax=60



アイドルマスター ミリオンライブ! ジュエリー缶バッジ フューチャー・シグネチャーver.【全52種】







□参考価格:各660円(税込)

□発売日:2023年10月予定

□ブランド: あみあみ

【サイズ】直径約56mm



製品ページはこちら:

https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=millionlivetokusetu2023_0003&submit_btn=&pagemax=60



アイドルマスター ミリオンライブ! クリアファイル フューチャー・シグネチャーver.【全52種】







□参考価格:各550円(税込)

□発売日:2023年10月予定

□ブランド: あみあみ

【サイズ】A4(310mm×220mm)



製品ページはこちら:

https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=millionlivetokusetu2023_0004&submit_btn=&pagemax=60



アイドルマスター ミリオンライブ! アクリルスタンド フューチャー・シグネチャーver.【全52種】







□参考価格:各880円(税込)

□発売日:2023年10月予定

□ブランド: あみあみ

【サイズ】本体/約80mm、台座/約40mm



製品ページはこちら:

https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=millionlivetokusetu2023_0005&submit_btn=&pagemax=60



アイドルマスター ミリオンライブ! トレーディングインスタントフォト風カード フューチャー・シグネチャーver. 13個入りBOX【全104種】







□参考価格:1BOX 5,720 円(税込)

□発売日:2023年10月予定

□ブランド: あみあみ

【サイズ】約63mm×89mm



製品ページはこちら:

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04364168



アイドルマスター ミリオンライブ! 超デカアクリルスタンド プラウド・オブ・ステージver.【全52種】







□参考価格:各9,900円(税込)

□発売日:2023年10月予定

□ブランド: あみあみ

【サイズ】全高約40cm



製品ページはこちら:

https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=millionlivetokusetu2023_0006&submit_btn=&pagemax=60



アイドルマスター ミリオンライブ! 超デカアクリルスタンド シャイニートリニティ ver.【全52種】







□参考価格:各9,900円(税込)

□発売日:2023年10月予定

□ブランド: あみあみ

【サイズ】全高約40cm



製品ページはこちら:

https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=millionlivetokusetu2023_0007&submit_btn=&pagemax=60



アイドルマスター ミリオンライブ! 広告風B2タペストリー【全52種】







□参考価格:各4,400円(税込)

□発売日:2023年10月予定

□ブランド: あみあみ

【サイズ】B2(515mm×728mm)



製品ページはこちら:

https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=millionlivetokusetu2023_0008&submit_btn=&pagemax=60



アイドルマスター ミリオンライブ! フルグラフィックTシャツ【全52種】







□参考価格:各5,500円(税込)

□発売日:2023年10月予定

□ブランド: あみあみ

【サイズ】フリーサイズ(身丈72cm/身幅53cm/肩幅48cm)



製品ページはこちら:

https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=millionlivetokusetu2023_0009&submit_btn=&pagemax=60



アイドルマスター ミリオンライブ! アクリルアート LIVE THE@TER FORWARD【全15種】







□参考価格:各3,850円(税込)

□発売日:2023年10月予定

□ブランド: あみあみ

【サイズ】A5(210mm×148mm)



製品ページはこちら:

https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=millionlivetokusetu2023_0010&submit_btn=&pagemax=60



アイドルマスター ミリオンライブ! アクリルアート 5周年お祝いイラスト【全9種】







□参考価格:各3,850円(税込)

□発売日:2023年10月予定

□ブランド: あみあみ

【サイズ】A5(210mm×148mm)



製品ページはこちら:

https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=millionlivetokusetu2023_0011&submit_btn=&pagemax=60



アイドルマスター ミリオンライブ! トレーディング缶バッジ LIVE THE@TER FORWARD【全37種】







□参考価格:

シリーズA・シリーズB12個入りBOX 5,280円(税込)

シリーズC 13個入りBOX 5,720円(税込)

□発売日:2023年10月予定

□ブランド: あみあみ

【サイズ】直径約56mm



製品ページはこちら:

https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=millionlivetokusetu2023_0012&submit_btn=&pagemax=60



アイドルマスター ミリオンライブ! 等身大パネル フューチャー・シグネチャーver. 【全52種】







□参考価格:各30,000円(税込)

□発売日:2023年10月予定

□ブランド: あみあみ

※サイズはキャラにより異なります



製品ページはこちら:

https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=millionlivetokusetu2023_0013&submit_btn=&pagemax=60



(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



【店舗情報】







■あみあみ 秋葉原ラジオ会館店

住所:東京都千代田区外神田1-15-16秋葉原ラジオ会館4階

アクセス:JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩0分

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html



■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/



