USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2023年12月30日(土)から2024年1月7日(日)にかけて開催される『第32回 全日本高等学校女子サッカー選手権大会』の全31試合を独占ライブ配信いたします。





今年で32回目を迎える『全日本高等学校女子サッカー選手権大会』は、今年のW杯で活躍した「なでしこジャパン」のキャプテン 熊谷 紗希や、大会得点王にも選ばれた宮澤 ひなたといった、世界で活躍するトップ選手を輩出してきた、高校女子サッカーの日本一を決める大会です。

本大会では、全国9つの地方予選を勝ち抜いた31校と開催県枠の1校の計32校が出場。全国の頂点を目指してしのぎを削ります。







▲前回(第31回)大会、史上最多となる6度目の優勝を成し遂げた藤枝順心



32回目の開催となる今大会の注目校は、史上最多となる6度の優勝経験を持ち、前回大会王者に輝いた名門・藤枝順心高校。2022年のU-17日本女子代表として活躍した3名、前回大会得点ランクトップタイの高岡澪、久保田真生、辻澤亜唯が所属する他、今年のインターハイでは大会優秀選手として5名が選出されるなど、近年の高校女子サッカーを牽引するチームが、大会連覇そして夏・冬の2冠を目指します。



さらに、第30回大会優勝、その年にはインターハイとのチーム史上初の夏・冬2冠を達成した神村学園や、本大会では5度の優勝、7度の準優勝経験を持つ常盤木学園といった躍進を続ける強豪校にも注目が集まります。



その他にも、第27回大会で創部5年目にて優勝を勝ち取り、日本代表 宮澤 ひなたも輩出した星槎国際高校や、創部7年目にして県勢として初の北信越エリアを突破した佐久長聖高校など、新進気鋭チームの戦いからも目が離せません。



U-NEXTでは、12月30日(土)より開催される1回戦から決勝までの全31試合を独占ライブ配信いたします。年末年始は、日本女子サッカーの未来を担う高校生たちの戦いを、ぜひU-NEXTでご覧ください。





【大会スケジュール(予定)】

■1回戦 :2023年12月30日(土)第1試合10:30、第2試合13:45 16試合

■2回戦 :2023年12月31日(日)第1試合10:30、第2試合13:45 8試合

■準々決勝 :2024年 1月3日 (水)第1試合10:30、第2試合13:45 4試合

■準決勝 :2024年 1月5日 (金)第1試合11:00、第2試合14:00 2試合

■決勝 :2024年 1月7日 (日)12:00 K.O



※上記は予定変更の可能性がございます。最新情報はJFAの大会公式HPからご確認ください。

JFA大会公式HP(https://www.jfa.jp/match/highschool_womens_2023/)

※準々決勝・準決勝は実況あり(解説なし)、決勝は実況・解説付きで配信予定です。

※決勝のみTBSテレビ・地上波にて全国ネット生中継(TVer配信はございません)



【出場校・1回戦組み合わせ】

▼12/30(土)10:30 K.O

藤枝順心高校(静岡) VS 神戸弘陵学園高校(兵庫)

筑陽学園高校(福岡) VS 姫路女学院高校(兵庫)

開志学園JAPANサッカーカレッジ高等部(新潟) VS 高知学園高知高校(高知)

神村学園高等部(鹿児島) VS 北海道文教大学附属高校(北海道)

高川学園高校(山口) VS 福井工業大学附属福井高校(福井)

十文字高校(東京) VS 京都精華学園高校(京都)

佐久長聖高校(長野) VS 暁星国際高校(千葉)

旭川実業高校(北海道) VS 鳴門渦潮高校(徳島)

▼12/30(土)13:45 K.O

東海大付属福岡高校(福岡)VS AICJ高校(広島)

日ノ本学園高校(兵庫) VS 宇都宮文星女子高校(栃木)

聖カピタニオ女子高校(愛知) VS 星槎国際高校湘南(神奈川)

作陽学園高校(岡山) VS 大阪学芸高校(京都)

常盤木学園高校(宮城) VS 常葉大学付属橘高校(静岡)

霞ヶ浦高校(茨城) VS 柳ヶ浦高校(大分)

流通経済大学付属柏高校(千葉) VS 聖和学園高校(宮城)

専修大学北上高校(岩手) VS 修徳高校(東京)





※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

(C)TBS



