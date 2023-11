[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

今週末の2023年11月26日(日)にセンテラス天文館(鹿児島県鹿児島市)で開催!『パズドラ』No.1の座を手にするのは誰だ!?



「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2023 KAGOSHIMA パズドラ部門」の準決勝・決勝戦を、2023年11月26日(日)にセンテラス天文館(鹿児島)にて開催いたします。







https://pad-esports.gungho.jp/2023kagoshima/





準決勝・決勝戦は、全国予選、ブロック代表予選、決勝1回戦での激闘を勝ち上がってきた、プロアマ含めた代表選手8名によって『パズル&ドラゴンズ』のモード「4人でガチ【対戦】」で行われます。アマチュア選手が優勝した場合は、『パズドラ』プロライセンス認定権利が贈られます。また、プロアマを問わず優勝した選手にはゲーム内の称号「全一」を進呈いたします。



会場には、お笑いコンビ・ハライチの岩井 勇気さんがMCとして登場。アシスタントMCに松嶋 初音さん、実況にOooDaさん、解説にコスケさん、ゲスト解説にパズドラプロゲーマーのゆーふぉ選手が登場し、会場を盛り上げます。



さらに、会場内で『パズドラバトル』のダンジョントレジャーを配信します。来場される方は、忘れずにゲットしましょう。準決勝・決勝戦のステージは、すべて無料でご観覧いただけます。2023年、『パズドラ』で全国47都道府県のNo.1の座につくのはどの選手なのか、ぜひ会場にお越しいただき、その目で見届けましょう。



【「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2023 KAGOSHIMA パズドラ部門」準決勝・決勝戦 概要】





なお、準決勝・決勝戦は「パズドラ公式チャンネル」にて生配信いたします。会場にお越しいただくことが難しい方はこちらをお楽しみください。



●本戦[準決勝・決勝戦]配信URL



https://youtu.be/pfmt7M6yUak

(2023年11月26日(日)11:45~(予定))



『パズドラ』とは







スマートフォン向け定番パズルRPG『パズル&ドラゴンズ』をはじめ、『パズドラバトル』などのゲームの他、アニメやマンガ、玩具に至るすべてを含むコンテンツの総称です。また『パズドラ』はJeSU認定のeスポーツタイトルです。誰でも参加が可能なプロ認定大会「パズドラチャレンジカップ」や認定プロと一般プレイヤーが対戦可能な賞金制大会「パズドラオープンカップ」などを開催しています。

JeSU認定のプロが『パズドラ』の最高峰を目指す「パズドラチャンピオンズカップ」も開催されています。

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.



