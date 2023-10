[株式会社ポトマック]

【神戸最大級のフードホール】神戸ポートミュージアム1階にある「TOOTH TOOTH MART FOOD HALL&NIGHT FES」では、2023年10月16日(月)~10月20日(金)の5日間、「神戸エンタメWEEK」と題して、皆で見て楽しい!食べて美味しい!そんなイベント盛りだくさんで皆様をお迎えいたします!





-神戸を彩る5日間-みなとHANABIが見える!BBQテラス特別プラン







【テラス席限定】みなとHANABIが見える!BBQテラス特別プラン-開催情報-

■期間:2023年10月16日(月)~10月20日(金) ※中止の可能性あり

■場所:TOOTH TOOTH MART FOOD HALL&NIGHT FES

■住所:神戸市中央区新港町7番2号神戸ポートミュージアム 1F

■受付時間:17時30分 / 18時

■お席:2時間制(飲み放題は90分制)

■内容:乾杯スパークリングワイン+BBQプレートセット+お食事券1,000円分

■価格:おひとり様 ¥5,000-(税込)/ 飲み放題付 おひとり様¥6,500-(税込)

>> ご予約はこちら(プラン紹介 (ebica.jp))



BBQプレートセット

Chaque Jour EpanouiのBBQプレートは、ビーフ・ポークをメインにチキンや野菜も楽しめる、みんなでワイワイ焼いて楽しむスタイル。野菜串をチーズフォンデュで楽しむのもおすすめ。おかわり自由なおつまみポップコーンも。



・BBQプレート by Chaque Jour Epanoui

牛肉

豚肩ロース肉

ジャークチキン

ソーセージ

秋野菜3種類

六甲マッシュルームとベーコン、トマト串

チーズフォンデュ

おつまみポップコーン(おかわり自由)



フードホールお食事券1,000円分が付いてくる!

その場で使えるお食事券を、おひとり様につき1,000円分お渡しいたしますので、フードホール内のお好きなショップでその日の気分に合わせてお好きなお料理をご注文ください。

各9ショップのメニューはこちら >> MENU(toothtooth.com/website/wp-content/themes/toothtooth/images/shop/foodhall/menu/FH_all_menu.pdf)



クラフトチーズを使ったピザや、台湾の点心師直伝の手包み小籠包、淡路島の食材を使った島たこ焼きなど、フードホールならではのバラエティ豊かなお食事をお愉しみください。



ご予約方法

▼WEB予約は24時間受付中

>> WEB予約はこちら(プラン紹介 (ebica.jp))

▼お電話は営業時間内受付中(11時~22時)

078-777-4091



GONG!!KOBEメリケンプロレス







なんと、「神戸エンタメWEEK」最終日を飾るのは、「KOBEメリケンプロレス」の皆さん!

フードホール初となる、プロレスイベントの開催です!



【KOBEメリケンプロレス】

「神戸をプロレス の街にする」をコンセプトに2021年3月27日旗揚げ。

コロナ禍の中、野外を中心に換気100%のイベントを目指します。

#KOBEメリケンプロレス #メリプロ



TIME TABLE



神戸の夜を彩る「みなとHANABI」のフィナーレとともに、GONG!!

まずはメリケンプロレスの選手によるシングルマッチを2試合。

その後は、ダンス&DJイベントをお愉しみいただき、最後にメインファイトとしてタッグマッチを開催!



選手紹介



木下 亨平 (キノシタコウヘイ)

[出身]大阪府和泉市神戸市在住

[生年月日]1997.7.15

[身長体重]172cm、70kg

[キャッチコピー]戦慄のリア充

[必殺技]ジャーマン・スープレックス

[獲得王座]

DOVE世界ヘビー級

CCW認定カナディアン・ヘビー級

UWA世界タッグ

TTT認定インディー統一タッグ

たまプロタッグ

花鳥風月認定新風流人タッグ

666認定きかんしゃ級

WDW6人タッグ

GWC認定6人タッグ





“brother”YASSHI (ブラザーヤッシー)

[出身]京都府宇治市神戸市在住

[生年月日]1982.1.26

[身長体重]175cm、80kg

[キャッチコピー]京の都のカス野郎

[必殺技]フライング・ビッグヘッド

[獲得王座]

DOVE世界ヘビー級

UWA世界ジュニア

UWA世界タッグ

花鳥風月認定新風流人タッグ

666認定きかんしゃ級

DOVE認定タッグ

NWAライトタッグ

APEX OF TRIANGLE





BADMAX藤永(バッドマックスフジナガ)KOBEメリケンプロレス代表

[出身]兵庫県神戸市

[生年月日]1970.11.3

[身長体重]175cm、85kg

[キャッチコピー]魂のカス野郎

[必殺技]ヴィーナスブリッジキック



KOBEメリケンプロレス×TOOTH MART FOOD HALL

コラボメニュー by Chaque Jour Epanoui





販売期間:10月16日(月)~10月20日(金)



◆フォールを決めろ!チャンピオンバーガー!

スリーカウント ¥3,600-(税込)

ツーカウント ¥2,400-(税込)

ワンカウント ¥1,500-(税込)





◆ビーストステーキ

ワンポンドビーフステーキ ¥4,500-(税込)

300gビーフステーキ ¥3,000-(税込)





◆筋トレビール!

普段のジョッキがメガサイズに!君の三頭筋も大喜び! ¥1,600-(税込)



イベント盛りだくさんの「神戸エンタメWEEK」乞うご期待!



TOOTH TOOTH MART FOOD HALL&NIGHT FES







住所:神戸市中央区新港町7番2号 神戸ポートミュージアム 1F

営業時間:11:00-22:00 [フードラストオーダー21:00 / ドリンクラストオーダー21:30]

>> WEB(TOOTH TOOTH MART FOOD HALL & NIGHT FES - TOOTH TOOTH / トゥース・トゥース)

>> WEB予約(プラン紹介 (ebica.jp))

>> Instagram(TOOTH TOOTH MART FOOD HALL&NIGHT FES / 神戸グルメ(@toothmart_foodhallnightfes) ・ Instagram写真と動画)



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/03-09:46)