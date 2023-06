[株式会社ポニーキャニオン]



とっておきのアジア名作ドラマをスペシャルプライスでお届けする、ポニーキャニオン「コンパクトDVD-BOXシリーズ」第14弾として、8月23日に新たに3作品をリリースする。厳選した名作ドラマをコンパクトに収納&コンパクトな価格に収め、ファン垂涎の名作の数々を<見たい!><集めたい!><プレゼントしたい!>という気持ちにお応えして、お求めやすいスペシャルプライスでお届けする今回のラインナップは、以下の3作品!





■『私の国』

ヤン・セジョン&AOA ソリョン&ウ・ドファンらが出演し、製作費200億ウォン超、約9ヶ月もの撮影期間をかけて、朝鮮の建国史をいまだかつてない壮大なスケールで映像化!俳優陣の熱演、歴史的人物と架空のキャラクターの融合やスピーディな展開が話題を呼び、韓国時代劇の新境地を開いた名作と評価された。さらに、時代劇ならではの日本語吹替版でメインキャストの3人を演じるのは、福山潤(ソ・フィ役)、細谷佳正(ナム・ソノ役)、三森すずこ(ハン・ヒジェ役)という人気実力を兼ね備えた声優陣!日本語吹替版でさらに物語への理解度も深まること間違いなし!





■『ウォッチャー 不正捜査官たちの真実<韓国放送版>』

ハン・ソッキュ&ソ・ガンジュン&キム・ヒョンジュと豪華キャストが共演!警察内部を監視する「不正捜査チーム」が、権力の実態を暴いていく孤独な戦いを描く。それぞれの事件が一つの大きなテーマに繋がっていき、回を増すほど興奮と緊張が倍増していく緻密でスリリングなストーリー展開、そして映画を彷彿とさせるカメラワークなどすべてが相乗効果を発揮した傑作推理ドラマ!





■『十八の瞬間』

WannaOne出身のオン・ソンウが俳優初挑戦かつ初主演を務めた青春ラブストーリー。危なっかしくて未熟な“プレ青春”の世界をありのままに覗き込み、友達や親子関係の悩み、初恋への戸惑いなど誰もが経験する“18歳の瞬間”をリアルかつ深みのあるタッチで描く。

孤独や誤解、嫌悪にも慣れていたはずの少年が、様々な人との出会いで初めて知る感情…。

まだ18歳。もう18歳。まだ子供。もう大人。

傷つき、傷つけながら生きていくための答えを探す十代のかけがえのない時間。

眩しくて、切なくて、甘酸っぱい18歳の瞬間を瑞々しく描いた珠玉の青春ストーリー!





<リリース詳細>

2023/8/23発売 コンパクトBOXシリーズ第14弾





『私の国』コンパクトBlu-ray BOX1・2

■価格:各¥6,600(本体¥6,000)

■構成:Blu-ray BOX1 本編622分(第1話~第8話収録/3DISCS) +特典47分

PCXP-60121

Blu-ray BOX2 本編587分(第9話~最終話収録/3DISCS )+特典34分

PCXP-60122

全16話/各BOX8話収録/日本語字幕・吹替収録

(C)My country the new age SPC. all right reserved





『私の国』コンパクトDVD-BOX1・2

■価格:各¥5,500(本体¥5,000)

■構成: DVD-BOX1 本編623分(第1話~第8話収録/4DISCS) +特典47分

PCBP-62371

DVD-BOX2 本編588分(第9話~最終話収録/4DISCS)+特典34分

PCBP-62372

全16話/各BOX8話収録/日本語字幕・吹替収録

(C)My country the new age SPC. all right reserved







『ウォッチャー 不正捜査官たちの真実<韓国放送版>』コンパクトDVD-BOX1・2

■価格:各¥5,500(本体¥5,000)

■構成:DVD-BOX1 本編536分(第1話~第8話収録/DISC4枚) PCBP-62369

DVD-BOX2 本編547分(第9話~最終話収録/DISC4枚)+特典DISC134分

PCBP-62370

■BOX2特典DISC詳細:

「WE(ハート)K 最新版ポニーキャニオン韓国ドラマラインナップ・スライドショー

※静止画集につき、字幕・音声は収録されておりません。

全16話/各BOX8話収録/日本語字幕

(C)STUDIO DRAGON CORPORATION









『十八の瞬間』コンパクトDVD-BOX1・2

■価格:各¥5,500(本体¥5,000)

■構成:DVD-BOX1 本編525分(第1話~第10話収録/5DISCS) PCBP-62373

DVD-BOX2 本編521分(第11話~最終話収録/5DISCS) PCBP-62374

全20話/各BOX10話収録/日本語字幕収録

(C)Jcontentree corp & JTBC Content Hub Co., Ltd. all rights reserved.









「コンパクトBOXシリーズ」公式サイト:

http://compactdvdbox.ponycanyon.co.jp/vol14/index.html





『私の国』予告編





『ウォッチャー 不正捜査官たちの真実<韓国放送版>』予告編





『十八の瞬間』予告編



<WE LOVE K>公式SNS

YouTube:https://www.youtube.com/c/ponycanyonkdp

Twitter:https://twitter.com/ponycanyon_kdp

Instagram(Actor):https://www.instagram.com/ponycanyonkdp_actor/

Instagram(Actress):https://www.instagram.com/ponycanyonkdp_actress/

TikTok:https://www.tiktok.com/@kinpatabetainaa?_t=8XCdQ0oyQUL&_r=1

LINEスタンプ: https://store.line.me/stickershop/product/19277943/ja



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/23-13:16)