[アマゾンジャパン合同会社]

AWSでの通信ネットワークのデプロイと管理を自動化し、通信サービスプロバイダーが簡単かつ迅速にネットワークの構築、拡張できるよう支援

Amdocs、Infosys、O2 Telefonica などのお客様およびパートナーがAWS Telco Network Builder を採用







(シアトル — 2023 年 2 月22 日)Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN)の関連会社である Amazon Web Services, Inc.(以下、AWS)は2月22日、通信ネットワークを AWS 上でデプロイ、運用、拡張するお客様を支援するフルマネージドサービス、AWS Telco Network Builder の一般提供を開始したことを発表しました。通信サービスプロバイダーが、ネットワークの詳細(接続ポイント、ネットワーキング要件、コンピューティング需要、地理的分布など)を使い慣れた通信業界固有の標準を使用してサービステンプレートにインプットすると、AWS Telco Network Builder はそのテンプレートをクラウドベースのネットワークアーキテクチャに変換し、必要な AWS インフラストラクチャをプロビジョニングします。これにより、クラウド上に構成された運用可能な通信ネットワークのデプロイに要する時間を数日から数時間に短縮します。お客様がネットワークを更新する場合も、コンピューティングおよびストレージリソースは AWS Telco Network Builder によって自動的に調整されるため、お客様は事業運営と新規サービスの提供に集中することが可能です。AWS Telco Network Builder は、オンプレミスと AWS リージョンに関係なく、AWS インフラストラクチャ上で稼働するネットワークを一元的に監視、管理するためのダッシュボードを提供します。AWS Telco Network Builder は初期費用なしで利用できます。お客様のお支払いは、ネットワークの管理に使用する AWS サービスの費用のみとなります。詳細については、aws.amazon.com/tnbをご覧ください。



通信サービスプロバイダーは、スマートシティ、自動運転車、ロボティクスなどの先進的ユースケースに対応した最新の通信ネットワークの構築にクラウドのパフォーマンス、弾力性、拡張性を活かしたいと考えています。しかし、通信ネットワークのクラウド上での設計、拡張は、ビジネスサポートシステム(BSS)、モバイルコア、無線ネットワークなど、反復的かつ多岐にわたるネットワークのワークロードのため、手間と時間のかかる作業となります。最初に数十のベンダーと数千のロケーションに何百もの専用ネットワーク関数(ルーターやファイアウォールなどのコンテナ型ネットワークアプライアンス)を展開してセキュアに相互接続する必要があります。ネットワークを展開する複数ロケーションでのパラメータの設定も、多くの場合はハードコーディング※によって行われます。ネットワーク関数の展開が完了しても、新しいソフトウェア機能を組み込んだり、構成に変更を加えたりするときは、通信サービスプロバイダーはすべてのネットワーク関数を個別に更新する必要があります。この作業は時間がかかり、社内リソースを圧迫します。また、ネットワークの構築と運用には、クラウドの設計 / 管理の経験を持つ熟練したネットワーク技術者が必要です。さらに、オンプレミスとクラウドベースのインフラストラクチャの稼働状況を監視するために、多くの場合は複数の監視ツールを個別に購入してセットアップとメンテナンスを行う必要があり、ネットワークの稼働状況の一元的な把握と問題への対処という観点で課題が残ります。その結果、ネットワーク管理という差別化しづらい作業に多大なリソースを割かざるを得ず、革新的なユーザー体験の創出に注力しづらくなります。



※ソフトウェア開発時に動作環境や利用条件に応じて書き換えるべき変数を、ソースコード中で定数や文字列などの形式で書き込むこと



AWS Telco Network Builder は、通信サービスプロバイダーがAWS 上で通信ネットワークのデプロイ、運用、拡張をより簡単かつ迅速に行えるよう支援するフルマネージドのネットワークオートメーションサービスです。通信サービスプロバイダーは、最初にサービスコンソールに自社のネットワークアーキテクチャ(ルーティング要件、デプロイ先、具体的なネットワーク関数など)をテンプレートとして入力します。通信固有の標準を使用できるため、直観的かつ簡単に利用を開始できます。また、お客様のネットワーク定義をクラウドベースのネットワークアーキテクチャに変換し、複数のソフトウェアベンダー間のプログラミング要件をネットワークの地理的フットプリントに配慮して合理化します。AWS Telco Network Builder は、指定されたトポロジーを自動的にネットワークサービスにマッピングし、必要なコンピューティングおよびストレージリソースをプロビジョニングしてネットワークを接続することで、運用可能な通信ネットワークを構築します。お客様がネットワークアーキテクチャを別のリージョンに複製するときは、最初にアップロードしたテンプレートを再利用できるほか、ネットワーク構成を変更したり、ソフトウェアアップデートを実行すれば、AWS Telco Network Builder が ネットワークのライフサイクル管理、更新、インフラストラクチャを調整します。AWS Telco Network Builder と Amazon CloudWatch を活用することで、ネットワーク関数と AWS インフラストラクチャを一元的に管理できるダッシュボードが提供されるため、お客様はネットワークを効率的に監視、管理することができ、問題が生じた場合も迅速に対処できます。AWS Telco Network Builder は、お客様が既存の通信ネットワークの運用とビジネスシステムの継続性を維持するため、代表的なサードパーティ製エンドツーエンドオーケストレーターとも統合可能です。AWS Telco Network Builder の利用時には、お客様のお支払いは自社でネットワークの管理に使用する AWS 製品 / サービスの費用のみとなり、ビジネス要件に応じてネットワークを迅速に拡張できます。



Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2)のバイスプレジデントであるヤン・ホフマイヤー(Jan Hofmeyr)は次のように述べています。「通信サービスプロバイダーがクラウドで通信ネットワークを構築し始めているように、通信業界は今、変革のさなかにあります。移行に際して 通信サービスプロバイダーが抱える最大の課題に、複雑なネットワークを手動で構成、管理する煩雑さがあります。これは成長を妨げ、イノベーションを抑制しかねません。通信業界に画期的な価値を提供する AWS Telco Network Builder は、お客様が必要とする通信ネットワークをクラウドアーキテクチャに変換する負担を取り除きます。お客様は簡単にネットワークをモダン化し、需要に応じて迅速に拡張できます。これにより不要となった時間と資金を、新規サービスの構築、通信カバレッジの拡大、創造に活かすことができるのです」



AWS Telco Network Builder は、米国東部(バージニア北部)、米国西部(オレゴン)、アジア太平洋(シドニー)、欧州(フランクフルト)、欧州(パリ)リージョンで2月22日より一般提供を開始し、近日中に他の AWS リージョンでも提供を開始する予定です。



Amdocs Technology は、通信およびメディア企業向けソフトウェアおよびサービスの先進的プロバイダーです。Amdocs のグループプレジデントであるAnthony Goonetilleke氏は次のように述べています。「5G クラウドベースネットワークの時代を迎え、通信サービスプロバイダーは比類ないスケールと効率で迅速に価値を提供可能なオポチュニティが生まれています。Amdocs Intelligent Networking Suite は、通信インターフェイスをサポートする AWS Telco Network Builderを活用して、サービスとネットワークオーケストレーションを合理化しながら、ネットワークの計画、デプロイ、運用に俊敏性を実現します」



Cloudify は、インフラストラクチャ、ネットワーキング、既存の自動化ツールをセルフサービス環境にパッケージ化するオープンソースのマルチクラウドオーケストレーションプラットフォームです。Cloudify の創業者兼 CTO であるNati Shalom氏は次のように述べています。「我々は、通信業界にはアプリケーションとクラウド環境のギャップを埋めるという課題があると考えてきました。AWS Telco Network Builder との連携により、通信サービスプロバイダーは、標準的な DevOps ツールや IT サービス管理ツールを使ってネットワークの計画、デプロイ、運用アクティビティを自動化し、ネットワークサービスをより簡単に管理できるようになります。AWS Telco Network Builder を利用して、ETSI(European Telecommunications Standards Institute、欧州電気通信標準化機構)の標準インターフェイスを使ってネットワークワークロードのオーケストレーションを合理化できることを嬉しく思います」



Infosys は、次世代デジタルサービスおよびコンサルティングにおける世界的なリーダーです。Infosys の通信、メディア、テクノロジー担当エグゼクティブバイスプレジデント兼グローバルインダストリーリーダーであるAnand Swaminathan氏は次のように述べています。「クラウドの拡張性と効率は、イノベーションを実現し、通信ネットワークの運用管理の複雑さを軽減する鍵であり、エンドユーザーに新サービスを継続的に提供する上で重要な武器となります。Infosys Cobaltを活用して、お客様向けにクラウドベースネットワークの構築と運用の支援を見据えるなか、AWS Telco Network Builder を利用してモバイルおよびプライベートネットワークの運用効率を高め、複数世代にわたるテクノロジーで合理的な運用モデルを実現できること嬉しく思います」



Mavenir は、先進的な 4G、5G、Core、IP マルチメディアサブシステム・クラウドネイティブソフトウェアによってネットワークの未来を構築するネットワークサービスプロバイダーです。Mavenir の最高戦略責任者であるBejoy Pankajakshan氏は次のように述べています。「4G、5G、Core、IP マルチメディアサブシステムネットワークの管理は複雑です。これらのネットワークは、多くの場合はエッジの連続体に分散しています。AWS Telco Network Builder を利用して再利用可能なネットワークテンプレートを作成することで、お客様のネットワークサービスの定義、プロビジョニング、デプロイ、アップグレードを迅速に行うことができます。Mavenir と AWS のコラボレーションは、ネットワーク関数をデプロイするお客様に柔軟性とアジリティを提供し、当社はソフトウェアベースの単一自動化ネットワークの構築という目標に近づくことができます」



O2 Telefónica は、約 4,700 万の携帯電話回線と 230 万のブロードバンド回線を提供するドイツの大手通信事業者です。O2 Telefónica のクラウドセンターオブエクセレンス責任者であるBas Hendrikx氏は次のように述べています。「通信ネットワークをクラウドに移行するなか、ネットワークとサービス展開を加速させると同時に、よりシンプルな運用を実現できるように努めています。新しい 5G ネットワークサービスをより迅速に提供し、ネットワークをより効率的に管理するため、AWS Telco Network Builder を活用した自動化を検討しています。O2 Telefónica は、すべての人に価値をもたらすデジタルによる変化にコミットしています。クラウドネイティブなネットワークの構築への投資と AWS サービスの活用を通じて、お客様に一層の価値とパフォーマンスをお届けします」



