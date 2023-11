[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

ギネス世界記録(TM)公式認定証贈呈式を開催!



ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社は、ファンタジーオンラインRPG『ラグナロクオンライン(通称、RO)』において、本日、以下の情報を発表いたします。





《ビデオゲームの公式コスプレイヤーを務めた最長期間(女性)》

- Longest career as an official videogame cosplayer (female) -



『ラグナロクオンライン』にて、公式コスプレイヤーを務めますよきゅーんさんが、「ビデオゲームの公式コスプレイヤーを務めた最長期間(女性)」としてギネス世界記録(TM)に認定されました。よきゅーんさんは、2003年3月よりRO公式コスプレイヤーとして活動を開始し、20年以上継続して、『ラグナロクオンライン』のイベントや番組、広告などにご出演いただいております。その20年にわたるご活躍が認められましたことを記念して、2023年11月14日(火)に、東京都内にて、ギネス世界記録(TM)公式認定証贈呈式を執り行いました。





認定証贈呈式には、よきゅーんさんは新たにゲーム内に実装が予定されている(※)新職業「ナイトウォッチ」の衣装を身にまとって登場。プロフィール映像の上映後にはご自身の経歴を振り返り、当時はウィッグの種類があまりなく、またあっても非常に高額であったため、コスプレに苦労したという想い出話を感慨深そうに語りました。また、ギネス世界記録(TM)公式認定員ジャスティン・パターソン氏より、世界一になっただけでなく、記録の初めての保持者になったことも発表され、認定証が手渡されると、満面の笑みで受け取り、改めて御礼と感謝の言葉を関係各所へ伝えました。





さらに、この20年間で「コスプレ」が一般の方も楽しめる趣味となったことに触れ、日本が世界に誇るコスプレ文化の今後さらなる発展へ尽力していくと力強くおっしゃっていました。また、『ラグナロクオンライン』と共に歩んだ20年について、ご自身のコスプレ愛やゲームへの深い造詣が伺えるエピソードなども熱く語っていただきました。



なお、『ラグナロクオンライン』は、よきゅーんさんをはじめ皆様にご愛顧いただき、本年12月1日にサービス開始から21周年を迎えます。今後とも末永く皆様にお楽しみいただけるサービスを提供できるよう尽力してまいります。どうぞご期待ください。



※新職業「ナイトウォッチ」をはじめとした拡張4次職は、『ラグナロクオンライン』の21周年イベントと共に、2023年11月28日(火)に実装予定です。





