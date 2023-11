[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

フォロー&リツイートで毎日21名様に当たる!



ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社は、ファンタジーオンラインRPG『ラグナロクオンライン』において、本日、以下の情報を発表いたします。







https://ragnarokonline.gungho.jp/lp/21st-countdown/



『ラグナロクオンライン』は、皆様に支えられ2023年12月1日(金)にサービス開始から21周年を迎えます。これに先駆けて、「ラグナロクオンライン21周年イベント カウントダウンキャンペーン」を、本日、2023年11月21日(火)15時より開始いたします。



キャンペーン期間中、公式Twitter(X)アカウント「ポ三郎@ラグナロクオンライン公式ポリン」が毎日12時にキャンペーンハッシュタグ「#RO21周年カウントダウン」が入ったツイートを投稿します。公式Twitter(X)アカウントをフォローし、対象ツイートをリツイートすれば応募完了です。ご応募いただいた方の中から「オリジナルWebMoneyギフトカード2,000円分」や「ゲーム内アイテム「1000小為替」(1000個)※10億zeny分」など豪華景品が抽選で毎日21名様に当たります。



当選チャンスは7回です。ぜひ毎日キャンペーンに参加して、『ラグナロクオンライン』21周年に向けて、盛り上がっていきましょう。



【参加方法】





【景品概要/当選者数】





【景品イメージ】



【キャンペーン期間】

2023年11月21日(火)15:00 ~ 2023年11月27日(月)23:59

※キャンペーンの詳細は特設サイトをご確認ください。



2023年11月28日(火)には、待望の新職業である拡張4次職の実装を含め、さまざまなイベントを予定しております。どうぞご期待ください。





『ラグナロクオライン』基本情報







タイトル:ラグナロクオンライン

ジャンル:MMORPG

課金形態:1,500円[税込] / 30日間

公式サイト:https://ragnarokonline.gungho.jp/

コピーライト表記:

(C)Gravity Co., Ltd. & Lee MyoungJin(studio DTDS). All Rights Reserved.

(C)GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.



『ラグナロクオンライン』について

https://ragnarokonline.gungho.jp/aboutro/

「ラグナロクオンライン」とは、広大な大陸を舞台に自由に冒険ができるオンラインゲーム。

冒険者となって、自分だけのキャラクターを育て強敵に挑んだり、世界の秘密を解き明かしたり、友と出会って仲良く旅に出かけたり、100人規模のチーム戦に挑戦したり、遊びつくせない楽しみ方があるオンラインゲームです。



