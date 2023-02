[アマゾンジャパン合同会社]

Amazonは、「Amazon 新生活セール」 ( http://www.amazon.co.jp/newlifesale ) を3月2日(木)9時から3月6日(月)23時59分まで開催します。

今回の「Amazon 新生活セール」では、「春が来る。お買い得がやって来る。」をテーマに100万点以上の商品を特別価格でご提供します。「特選タイムセール」では、カスタマーレビュー星4つ以上の商品を中心に、Amazonデバイス、家具、家電、PC機器、日用品、ファッション、食料・飲料など、人気の商品がお買い得価格で登場します。また、「数量限定タイムセール」では、幅広いカテゴリーの売れ筋商品が最長12時間登場します。

商品ラインアップは、進学や就職を迎えるお客様や入園・入学を控えたお子様のいらっしゃるお客様向けの新生活準備グッズはもちろんのこと、新年度に向けて新しい趣味に挑戦するお客様のためのアイテムなどもご用意しています。さらに、食料品や日用品などの物価高騰が続く中、生活必需品も数多くセールに登場します。

また、「Amazon 新生活セール」の開催期間中に合計10,000円以上お買い物いただくと、ポイント還元率がアップするキャンペーンを実施するほか、Amazonネットスーパーにおいても同時期にセールやクーポンキャンペーンを実施いたします。

さらに、節約や家事の専門家である節約アドバイザーの和田由貴さんをお迎えし、新生活準備に活用できるAmazonのお得で便利なサービスを紹介するブログも公開予定です。

Amazonはセールやキャンペーンを通じて、お客様の豊かな生活をサポートします。



■「Amazon 新生活セール」対象商品を一部ご紹介



1. 新生活を快適に迎えるための準備アイテム

進学や就職、お子様の入園入学、引っ越しなど、お客様によって新生活における環境の変化も様々。家具・家電、ファッションアイテム、防犯グッズなど、お客様の多様なニーズにあった幅広いカテゴリーのアイテムが登場します。





Echo Dot (エコードット)第3世代

音声で操作できるスマートスピーカー。話しかけるだけで、音楽を再生したり、天気、ニュースを聞いたり、タイマーやアラームのセットなど様々な機能*を搭載しています。別売のAlexa対応スマートホーム製品・赤外線リモコンを一緒に使用すれば、自宅のテレビやエアコンなども操作可能で、新生活を機にスマートホームを検討されているお客様にオススメなアイテムです。

*各コンテンツやサービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があり ます。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B07PFFMQ64





【Qrio Lockセット商品】Qrio Lock & Qrio Pad スマートロック

ドアのサムターンに取り付けることにより、スマートフォンで鍵の解錠/施錠を行うことができるスマートロック。工事不要で簡単に取り付けられます。賃貸住宅でも安心して使用でき、オートロック機能も搭載しているので鍵の締め忘れを防止します。お子様の入学や、一人暮らしなどのタイミングで、防犯対策として人気です。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B09HRJFHH9





Yogibo Max ライムグリーン

Yogiboは軽量で簡単に立てることができるので、お掃除もラクにできます。ソファ・ベッド・椅子として利用できるので、新生活でお部屋を広く使いたいというお悩みを一つでかなえられるアイテムです。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B00XXFFGQM







【Amazon.co.jp限定】RECYCO 布団6点セット シングル

敷布団、掛布団、枕と各カバーがセットになったRECYCOの布団6点セット。

起毛タッチのピーチスキン加工で肌にピッタリフィット。肌に触れる部分のため、吸い付くような気持ち良い触り心地にこだわって作られています。また、ご家庭で丸洗いが可能で、いつでもきれいかつ清潔な布団に保つことができます。新生活において、お子様の一人暮らしや、単身赴任、急な来客など様々な用途で役立ちます。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B09F8CFWR7





アイリスオーヤマ 冷蔵庫 142L IRSDA-B

コンパクトなのに、総内容量142Lと大容量なアイリスオーヤマの冷蔵庫。一人暮らしのお客様でも、まとめ買いした食品をたっぷり収納でき、生活空間においても音が気にならないほど静かです。また、資源エネルギー庁が定める省エネ法に基づいた、家電製品の省エネの性能をパーセンテージであらわした数値「省エネ基準達成率」において103%*を獲得したお財布にも、環境にもやさしい冷蔵庫です。

*目標年度:2021年度

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B07Z896L3G







和平フレイズ 2面フライパン ひるもぐ 15 x 19cm RB-1296

2種類の料理を一度に調理することができる2面フライパン。お弁当のおかずや、副菜を充実させたいときに便利です。朝、時間がない中での時短調理に優れていて、新生活にぴったりなアイテムです。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B07XZ65QT1







ロペピクニック ノーラペルジャケット

すっきりシルエットでも、360°ストレッチによって動きやすいジャケットです。きれいめのパンツやスカートに合わせて通勤、通学にも使え、フェミニンなワンピースには羽織ってもいただけます。堅苦しくもなく、かつ、カジュアルすぎないファッションアイテム。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B09N1ZFT2M





パナソニック ヘアアイロン EH-HV26-VP

1台で、ゆる巻、くっきり巻き、ストレートの3種類のヘアセットが実現できるパナソニック ビューティのヘアアイロン。丸みの大きさが異なるラウンドヘッドを採用したことで、アタッチメントなしで2種類のカールが楽しめます。また、コンパクトサイズで持ち運びにも便利なため、外出機会が増える新生活にピッタリな商品です。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B07NQ2K8PT





+Styleまもサーチ3

お子様がどこにいるのか、どんな経路を通ったのかがアプリの地図上に表示されるスマートトラッカー。移動履歴は過去90日前まで保存され、よく行く場所を登録すれば、出発通知、到着通知を受け取ることも可能です。バッテリーも長持ちで、1回の充電で最大2ヶ月間の見守りが可能です。入学するお子様に持たせるのにオススメの商品です。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0BQYBCD31





朝日木材加工 ランドセルラック lapra

キャスター付きのランドセルラック。高すぎず、低すぎず、お子様一人で整理整頓の習慣が身につきます。ランドセルだけでなく、教科書などがしまえる本棚や小物がしまえる引き出しなどの収納スペースがあり、ランドセルと収納スペースを近くにすることで、出し入れの動作を小さくする設計になっています。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B09Q5QYVN4





2. 新しい趣味への挑戦をサポート

新年度をきっかけに新しい趣味を始めようと考えているお客様のサポートをするアイテムが登場します。





【Amazon.co.jp限定】サーモス デュアルブルシリーズ 取っ手の取れるフライパン10点セット

焼く、煮る、炊く、オーブン料理がこれ一つでできるサーモスの取っ手が取れるフライパン・鍋セットIH対応モデル。フライパン20cm・26cm、炒め鍋24cm、鍋18cm、各フライパン、鍋の専用ふたと取っ手2本、ナイロントングおよび木製プレートのセット。新生活をきっかけに自炊を始めるお客様や、料理を趣味にしようと考えているお客様にぴったりな商品です。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B09X6K2JYN





アンビーク オールインワン ホエイプロテイン チョコレート風味 1kg

11種類のビタミンが配合されているオールインワンプロテイン。厳選されたココアパウダーを贅沢に配合し、水で割っても濃厚でミルク感のある味わいを楽しめます。また、混ぜても泡立ちにくく、ダマにならないような独自配合により、滑らかな口当たりでお召し上がりいただけます。フィットネスや健康維持に挑戦するお客様をサポートする商品です。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0BLMVT3P1







Bose Solo Soundbar Series II

光デジタル音声ケーブルをテレビにつなぐだけですぐに使えるBose Solo Soundbar Series II。Dolby Digital対応でワイドに広がりのあるサウンドを実現する2つのフルレンジドライバーを搭載。セリフやトークをクリアに再生できるため、聞き取りやすいクリアサウンドを手軽に楽しめます。ドラマや映画鑑賞にピッタリな商品です。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B08M9M47RN



3. 家計応援

昨今の物価高騰の影響を受け、様々な商品の値上げが続く中、お客様の暮らしを豊かにするために家計面をサポートできる商品が特別価格でセールに登場します。





コカ・コーラ い・ろ・は・す 天然水 555ml PET x 24本

赤ちゃんのミルクにも安心してお使いいただける軟水、い・ろ・は・す 天然水の555mlペットボトル24本入りケース。おいしい水で有名な南アルプス以外にも厳選された全国6カ所で採水し、280項目以上におよぶ厳しい品質管理を実施した天然水。防災用にストックするのもオススメです。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0026IAWMU





松屋を一度に楽しめる詰め合わせ 9種 30食分

松屋の食事を一度に楽しめる詰め合わせセット。牛めしの具がプレミアム仕様8食、乳酸菌入り8食、国産2食、豪州産2食の合計20食に加え、オリジナルカレーが5食、ライスバーガー2食とカルビ焼肉、牛ホルモン、豚生姜焼きが各1食の合計30食分の詰め合わせ。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B089Y8J5GR







【大容量】アリエール ジェルボール4D 洗濯洗剤 部屋干し 詰め替え99個

洗剤を計量せずに一粒を洗濯機に入れるだけのアリエールジェルボール4D 部屋干し用の詰め替え。すすぎ1回で4回分の消臭力*で、部屋干しの生乾きも消臭。また、洗濯槽クリーナーなしで洗濯槽のカビも防止します。

*P&G液体洗剤比

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0B77965GW





■「Amazon 新生活セール」のキャンペーン情報



合計10,000円以上のお買い物で最大5,000 Amazonポイント*¹が獲得できるポイントアップキャンペーン





「Amazon 新生活セール」の開催期間中に合計10,000円(税込)以上お買い物いただくと、ポイント還元率がアップするキャンペーンを実施します。

セール対象外の商品もポイント還元対象で、最大5,000 Amazonポイント*¹を獲得いただけます。また、家電などの対象商品をご注文いただくと、最大ポイント還元率が12%*²になります。本キャンペーンで獲得できるポイントは期間限定ポイントとなりますが、「Amazon 新生活セール」においては過去最高の還元率となります。



・キャンペーン参加登録期間 :2月24日(金)午後12時~3月6日(月)午後11時59分まで

・キャンペーン期間 :3月2日(木)午前9時~3月6日(月)午後11時59分まで

・キャンペーンページ :http://www.amazon.co.jp/events/pointupcampaign



*¹本セールのポイントアップキャンペーンで獲得されるポイントは「期間限定ポイント」となります。Amazonポイントが付与されるタイミングや有効期限につきましてはキャンペーンページをご確認ください。

*²還元率はモバイルアプリからのお買い物で通常より+0.5%、Amazonプライム会員は+2%、対象の家電商品をご購入で+6.5%、Amazon Mastercardでのお支払いで+1%、Amazon Mastercardの通常還元率を含めて合計最大12%となります。「最大10%」とは、2022年12月2日から2023年2月6日までの間、Amazon.co.jp上で実施したことのある同種のポイントアップキャンペーンにおける最大還元率を指します。



各Amazonネットスーパーでお買い得セールやお得なクーポンが発行されるキャンペーンを開催

AmazonフレッシュとAmazon上のバローネットスーパー、成城石井ネットスーパーにおいてもお買い得なセールを実施します。また、Amazon上のライフネットスーパーでは、お得なクーポンキャンペーンを実施します。詳細は各種ネットスーパーのキャンペーンページをご覧ください。



<Amazonフレッシュ>

Amazonフレッシュでは、3月2日(木)9時から4月2日(日)8時59分まで、一部対象商品が20%OFFになる新生活セールを開催します。

・キャンペーンページ:https://www.amazon.co.jp/freshsale *詳細は3月2日(木)9時に更新予定です



<バローネットスーパー>

Amazon上のバローネットスーパーでは、3月2日(木)9時から4月2日(日)23時59分まで、バロープライベートブランドの対象商品が10%OFFになる新生活セールを開催します。

・キャンペーンページ:https://www.amazon.co.jp/valor/newlife2023 *詳細は3月2日(木)9時に更新予定です



<成城石井ネットスーパー>

Amazon上の成城石井ネットスーパーでは、3月6日(日)23時59分まで、一部対象商品が10%OFFになる感謝セールを開催しています。

・成城石井ネットスーパーホームページ:http://www.amazon.co.jp/seijoishii



<ライフネットスーパー>

Amazon上のライフネットスーパーでは、4月30日(日)23時59分まで、初めてお買い物される方限定で2回使える500円OFFクーポンを配布中です。

・キャンペーンページ:http://www.amazon.co.jp/life-500off-nc



■ 「Amazon 新生活セール」について

「特選タイムセール」:トップブランドや人気の商品が特別価格で登場する「Amazon 新生活セール」の目玉セールです。幅広いカテゴリーからカスタマーレビューの星の数が4つ以上の商品を中心に、在庫を豊富に取り揃えています。



「数量限定タイムセール」:最大12時間実施のタイムセールです。数量限定で売れ筋商品が続々と登場します。Amazonショッピングアプリの「ウォッチリスト」機能をご利用いただくことで、その商品のタイムセールが開始する直前に、プッシュ通知でお知らせを受け取ることができます。



※当メディアアラートに記載したセールやキャンペーンの内容、および対象商品は予告なく変更となる可能性があります。

※当メディアアラートに掲載した商品が現時点では在庫切れとなっている場合でも、「Amazon 新生活セール」にてセール対象商品として販売予定です。

※セール期間中の在庫がなくなり次第、当該商品のセールは終了します。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/24-16:16)