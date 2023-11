[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、スティーブン・ソダーバーグ監督『フル・サークル』を2023年11月24日(金)より見放題独占配信いたします。







本作は、アカデミー賞をはじめ、名だたる賞レースでの受賞経験があるスティーブン・ソダーバーグが、脚本家エド・ソロモンと3度目のタッグを組んだHBO Maxオリジナルドラマです。キャストには、クレア・デインズ、デニス・クエイド、ザジー・ビーツなど豪華キャストが集結。誘拐事件をきっかけに、登場人物たちの長年の秘密が暴かれるクライムスリラー作品です。2023年トライベッカ映画祭で初公開され、キャスト陣の高い演技力が批評家から高評価を獲得。辛口批評サイト「ロッテントマト」でも80%の満足度を得ています。





数十年越しの恨みが引き起こした誘拐事件により封印されてきた秘密が暴かれていくー。ニューヨークを舞台に、ガイアナ共和国のギャングと裕福な家族という一見共通点のなさそうな登場人物たちの間に秘められた過去を解き明かしながらストーリーが展開していきます。





また、配信開始を記念し、U-NEXT公式YouTubeでは期間限定で第1話を無料公開いたします。

この機会にぜひお楽しみください。



(※視聴可能期間:2023年12月23日(土)11:59まで)











<登場人物>



■メル・ハーモニー(演:ザジー・ビーツ)



郵便監察局の捜査官、デレク&サム・ブラウン夫妻の息子ジャレッドが狙われたニッキー誘拐事件を捜査。







■サム・ブラウン(演:クレア・デインズ)



サマンサはミドルネームで、ファーストネームはジョリーン。父親であるシェフ、ジェフのビジネスを監督する裕福なマンハッタン在住の弁護士。誘拐のターゲットとなっていたジャレッドの母親。







■デレク・ブラウン(演:ティモシー・オリファント)



サムの夫。妻サムと同様にジェフのビジネスを監督している。息子ジャレットにとっては過保護な父親。





■"シェフ・ジェフ" ジェフ・マッカスカー(演:デニス・クエイド)



カリスマシェフ。サムの父親である彼は、ホットソースを売って何百万ドルも稼いだ経験をもつ。







■サヴィトリ・マハービーラ (演:CCH パウンダー)



マフィアのボス、愛称:サヴィー。自分の家族は呪われていると信じており、その呪いを解くために誘拐を企てる。







<作品概要>

『フル・サークル』 <全6話>

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0095108 ※配信開始日よりアクセス可能

【配信形態】見放題

【ストーリー】

マハービーラ夫人はファミリーに降りかかる悲しい運命を断ち切るため、ガーメンとアケッドに著名なシェフ、ジェフ・マッカスカーの孫ジャレッドを誘拐する計画を伝える。夫人は実行犯として故郷ガイアナ共和国からルイとザヴィエルという少年を呼び寄せる。一方、上司の命令に背きガイアナ共和国での事件を捜査していた郵便監査局のメル・ハーモニーはザヴィエルと出会う。その後誘拐が実行され、両親のもとに連絡が入り、彼らは対応を余儀なくされるが…。







【スタッフ】

監督:スティーブン・ソダーバーグ(『トラフィック』、『オーシャンズ』シリーズ)

脚本・製作総指揮:エド・ソロモン(『メン・イン・ブラック』、『チャーリーズ・エンジェル』)

製作総指揮:ケイシー・シルヴァー(『クライム・ゲーム』)

【キャスト】

メル・ハーモニー役:ザジー・ビーツ(『ブレット・トレイン』、『ジョーカー』)

サム・ブラウン役:クレア・デインズ(『ロミオ+ジュリエット』、『ターミネーター3』)

デレク・ブラウン役:ティモシー・オリファント(『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』)

"シェフ・ジェフ" ジェフ・マッカスカー役:デニス・クエイド(『僕のワンダフル・ライフ』)

サヴィトリ・マハービーラ 役:CCH パウンダー(『NCIS: ニューオーリンズ』)



