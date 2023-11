[マーベラス]

株式会社マーベラス(代表取締役社長:佐藤 澄宣/所在地:東京都品川区)は、スマートフォン向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』において、2023/11/29(水)に「ジョブ別 マルドゥーク・ムラマサ確率3倍ガチャ」の販売、およびイベント「Memories of Logres ~いにしえの物語~」のクエスト追加を含むアップデートを行ったことをお知らせいたします。













■「10th Anniversary」開催中!記念クエストでいにしえの物語にダイブしよう!



10th Anniversary記念イベント「Memories of Logres ~いにしえの物語~」に、「Data.02 対峙」を追加しました。

「大結界」を張るため、いにしえの聖女と共にログレス大陸各地を巡る一行。そこに立ちはだかったのは、仮面の女騎士だった。

ノポコインを集め、限定アバター「セレモニードレス」シリーズなどをゲットしよう!

いにしえPの獲得もお忘れなく★



他にも、豪華コンテンツ盛りだくさん!今すぐログレス王国に向かおう!



★ログインするだけで魔晶石100個プレゼント!

★毎日運試し!「1日1回無料!10周年記念ガチャ」

★いにしえPを集めて、限定武器アバターや10周年記念アーティファクトなどをゲット!

★ログレスショップに「10周年記念装備セット」登場!

★スキルレベル上昇確率が最大で20倍!レベルアップの大チャンス!



★☆★☆10周年特設サイトはコチラ★☆★☆

https://sp.mmo-logres.com/10th-anniversary/



[期間] 2023/12/27(水)メンテナンスまで





■強力な武器を手に入れろ!「ジョブ別 マルドゥーク・ムラマサ確率3倍ガチャ」販売中!



デスペラードは「覇剣マルドゥーク」、アサシンは「霊刀ムラマサ」が確率3倍でラインナップ!

「覇剣マルドゥーク」は一振りでバースト中BC3回など火力を超絶強化!

「霊刀ムラマサ」は村正の双天-霊刀-解放で羅刹必殺攻撃がダブルアタック&妖刀のリロード回復が魅力です♪

強力な専用武器が手に入りやすい、この機会をお見逃しなく!



[期間] 2023/12/13(水)10:59まで





■スキルリンクで他覚醒スキルを強化!「古代機トリトン確率アップ 古代機鋼兵ガチャ」販売中!



トリトンのイチオシはEXスキル効果「スキルリンク」!

本武器の覚醒スキル使用回数消費で、他古代機の覚醒スキル使用時に追撃やマナをためる効果などを付与します。

海神の力を手に入れ、海原を駆けよ!



[期間] 2023/12/13(水)10:59まで





■来る戦いに備えよ!クラン大戦「10周年記念カップ」模擬演習スタート!



本クラン大戦は「混沌の戦域」でのクラン対抗バトル!

2023/12/7(木)からの本戦に向けて、事前に「模擬演習」で戦略を練るべし!

本戦では、上位入賞で家具「10周年記念カップトロフィー」や限定アバターなどが手に入ります。



[期間] 2023/12/12(火)23:59まで





■新しい冒険を始める&再出発するなら今!「ウェルカム&カムバックキャンペーン」開催中!



今ログレスを始めるor戻ってくると、魔晶石50個や「10周年記念ガチャチケット」100枚、「アナザーコスモ-轟器、妖刀-チケット」「英雄伝説ヴァルハラ-覇双、羅刹-チケット」をプレゼント!

みんなでシュパッとドン!しませんか?



[期間] 2023/12/27(水)メンテナンスまで





■その他イベント盛りだくさん!

★1度で最大1,000枚のガチャチケが手に入るかも!?「テンまで届け!女神様への願い!」

★抽選で毎週最大1,000個の魔晶石が当たる!「10周年女神くじ」

★あの頃の強敵に挑め!「EXメモリアル」

★ウィックキングが出現率2倍で登場!「試練&宝石フィーバー!プラス」

★週替わりでリミプラメダルが手に入る!「リミプラチャレンジ」

★お気に入り武器に投票しよう!「第9回ログレス武器総選挙」

★エネミーとチャットスタンプのデザインを大募集!「10周年記念!Wデザインコンテスト」

★クランのみんなで条件達成してガチャチケGET!「クラン加入キャンペーン」

★「女神様からの贈り物」に「覇剣アジダハーカ/霊刀祟神マサカド」追加&常設化!





『剣と魔法のログレス いにしえの女神』概要







それは剣と魔法の物語。平穏だったログレス王国に忍び寄る、かすかな異変の足音。

巨大なモンスター、封印された女神、仮面の男、召喚術――。

異変の元凶に迫り、すべての女神を解放したとき、世界は大きく廻りはじめる。



『剣と魔法のログレス いにしえの女神』は、パソコン向けブラウザゲームとして多くのユーザーに愛された『剣と魔法のログレス』をベースとした完全新作のネイティブアプリです。

オンラインRPGとしての楽しさはそのままに、スマートフォン(iOS・Android対応)での操作に最適化し、片手で1日数分から遊べる手軽さを追求しました。

全世界で900万ダウンロードを突破するなど、多くのユーザーに長くご支持いただいています。

好きなジョブを選んでパーティを組み、広大なフィールドでの冒険へ出かけるもよし、アバターでオシャレを楽しむもよし、友だちとのチャットを楽しむもよし、多種多様な遊び方で剣と魔法の世界をお楽しみください。



■App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925



■Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres



■Andapp

https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings





●『剣と魔法のログレス いにしえの女神』公式サイト

https://sp.mmo-logres.com/





<スペック>

■タイトル:剣と魔法のログレス いにしえの女神

■ジャンル:本格MMORPG

■対応プラットフォーム:App Store/GooglePlay/AndApp

■コピーライト表記:(C)Marvelous Inc. Aiming Inc.



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/29-19:46)