8/5(土)横浜アリーナにて開催/PENTAGON、ONF、AB6IX、WEi、n.SSign ほか豪華アーティストが登場





4月から毎週土曜深夜2時15分より、テレビ東京(関東ローカル)にてレギュラー放送中のK-POP特化型・音楽番組「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」。番組MCを務めるPENTAGON・YUTOとONF・U、そしてゲストによる現役K-POPアーティスト同士の自然で魅力あふれるトークシーンや、ゲストによる特別楽曲シーンが好評を博し、放送を重ねるごとに幅広い音楽ファンを中心に人気と話題を集めています。



そんな「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」が、8月5日(土)横浜アリーナにて開催する、番組発の音楽ライブ「THE KLOBAL LIVE 2023」。長くベールに包まれていた第4弾出演アーティストが遂に解禁されます。



第4弾出演アーティストは、韓国で「名曲名店」の別名で愛され、番組MC・Uが所属するONF!韓国人メンバー全員が同時期に一斉入隊を果たし、まさに昨日6月27日(火)に入隊中だった韓国人メンバーが全員除隊したばかり。1年半の間「軍白期」を過ごしたONFが、グループの末っ子・UがMCを務める「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」発の音楽ライブに完全体で出演します!本イベントが除隊後初の来日となる ONFと共に贈る夏の1日にぜひご期待ください。

「THE KLOBAL LIVE 2023」は、現在チケットの一般販売受付中です!

【ぴあ】https://t.pia.jp/



【イープラス】http://eplus.jp



【ローソン】https://l-tike.com/





ライブ・チケット情報、出演者情報に関する詳細は、番組公式HP、番組公式Twitterをご確認ください。





<「THE KLOBAL LIVE 2023」概要>



【イベント名】「THE KLOBAL LIVE 2023」



【開催日程】8月5日(土)

≪昼公演≫13:00開場/14:00開演 ≪夜公演≫18:00開場/19:00開演

※開場/開演時間は変更になる場合がございます。



【出演者】MC:YUTO(PENTAGON)、U(ONF)

スペシャルMC:WOONG(AB6IX)

出演アーティスト:PENTAGON、ONF、AB6IX、WEi、n.SSign ほか

※出演アーティストは昼夜共通。

※出演アーティストは予告なく変更になる可能性がございます。



【料金】¥12,000(税込み)※別途プレイガイド手数料あり



【会場】横浜アリーナ(神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目10)



【お問い合わせ】 ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/









◆「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」とは?

今春4月より、毎週土曜深夜2時15分~テレビ東京(関東ローカル)にてレギュラー放送中のK-POP特化型・音楽番組。自身もグローバル舞台で活躍するYUTOとUが番組MCを務め、毎週1組の韓国発・グローバルボーイズグループをゲストに迎え、ゲストの自然で魅力溢れる姿を見ることのできるトークや、ゲストによる番組特別楽曲ステージが見どころとなっています。





また、地上波放送だけでなく、番組YouTubeチャンネルで毎週公開されるYUTOとUによる韓国ロケコンテンツも人気急上昇中。番組の次回ゲストが誰なのか、ゲストのヒントを探りながら進行するYUTOとUの「ゲストヒントロケ」もあわせて番組を楽しむことができます。





<番組概要>

【番組名】 「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」

【放送日時】 毎週土曜日 深夜2時15分~40分

【出演者】 YUTO(PENTAGON)、U(ONF) ほか

【放送局】 テレビ東京(関東ローカル)

※TVer、ネットもテレ東にて放送後1週間の見逃し配信、Paraviにて全話配信あり

【番組HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/klobal/

【番組Twitter】 https://twitter.com/tvtokyo_KLOBAL @tvtokyo_KLOBAL

【番組Instagram】 https://www.instagram.com/tvtokyo_klobal/ @tvtokyo_KLOBAL

【番組YouTube】 https://www.youtube.com/channel/UCotiT031cKCeJaTNpo9W5IQ



