「キャプテン・マーベル&ミズ・マーベル」をはじめ、新ヒーローも続々参戦! モンスター交換所に「プロフェッサーX」登場!



パズルRPG『パズル&ドラゴンズ(通称、パズドラ)』にて、大人気アメリカン・コミック作品「MARVEL」とのコラボを、2023年11月10日(金)より開催いたします。





▶▶『パズル&ドラゴンズ』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20231109padpt01



https://pad.gungho.jp/member/collabo/marvel/2311/



本コラボでは、前回に引き続き「アイアンマン」や「スパイダーマン」などをはじめとした世界的な人気を誇る「MARVEL」のヒーローたちが、ガチャやダンジョンに登場します。





加えて、今回より「キャプテン・マーベル」と「ミズ・マーベル」が並んだ「キャプテン・マーベル&ミズ・マーベル」の他、「ウルヴァリン&マグニートー」「キャプテン・アメリカ&アイアンマン」「スパイダーマン&ヴェノム」など、各シリーズを象徴するヒーローたちがペアとなって、新たに参戦します。



その他にも単体の「ミズ・マーベル」や「スカーレット・ウィッチ」、「ガンビット」など、続々と『パズドラ』とのコラボに集結いたします。



初めて「キャプテン・アメリカ&アイアンマン」を入手すると、「MARVELドロップ3」が、「ウルヴァリン&マグニートー」を入手すると「MARVELコラボのBGMセット2」がそれぞれ解放されます。



コラボダンジョンでは『アベンジャーズ』のヒーローたちが待ち受ける「アベンジャーズコロシアム」や『X-MEN』のヒーローたちが待ち受ける「X-MENコロシアム」など、さまざまなダンジョンが登場します。『「アベンジャーズ」称号チャレンジ!』では、クリアをすると初クリア報酬として称号「アベンジャーズ」がゲーム内メールで届きます。





お好みのドロップとBGMを選び、「アベンジャーズ」の称号をセットして、「MARVEL」コラボをお楽しみください。



さらに、期間中、特別なログインスタンプが登場。「開催記念!MARVELコラボガチャ」など、獲得したスタンプに応じて、さまざまな報酬を手に入れることができます。また、モンスター交換所には初登場の「プロフェッサーX」が他のコラボキャラクターたちとあわせてラインナップ。こちらもどうぞお見逃しなく。





「MARVEL」とのコラボイベントは、まもなく開始です。期間中のログインで必ずもらえる「アイアンマン【エクストリミスアーマー】」も忘れずにゲットして、世界的人気を誇るヒーローたちと一緒に『パズドラ』をお楽しみください。



コラボ概要







【コラボ実施期間】 2023年11月10日(金)10:00 ~ 2023年11月27日(月)9:59



Marvel Entertainmentについて





MARVELは、象徴的なキャラクターやストーリーを基盤とし、85年にわたりポップカルチャーを形成してきた、世界で最も著名なエンターテインメント・ブランドのひとつです。

MARVELブランドは、映画、テレビ、出版事業、ライセンシング、ゲーム、ライブイベント、デジタルメディアなど、エンターテインメント全般に及びます。

より詳しい情報はmarvel.comをご覧ください。



『パズル&ドラゴンズ』基本情報







タイトル:パズル&ドラゴンズ

ジャンル:パズルRPG

対応機種:

・iOS11.0以降の対応端末

・Android OS 7.0以降の対応端末

・Amazon Fireタブレットの推奨端末 詳細は公式サイトをご覧ください。

公式サイト: https://pad.gungho.jp/

特徴:お気に入りのモンスターと一緒に、パズルで冒険する定番パズルRPG!

登場するモンスターは10,000種類以上!自分だけの最強チームを作り、

強敵が待ち受けるダンジョンに挑むのは君だけじゃない!

他のプレイヤーとフレンドになって一緒に冒険しよう!



