11周年を記念したグッズやゲーム内アイテムが当たるキャンペーンを実施!



アクションパズルRPG『ケリ姫スイーツ』は、2023年11月19日(日)にサービス開始から11周年を迎えます。これを記念して、「ケリ姫スイーツ 11th Anniversary」イベントを2023年11月9日(木)より開催いたします。





▶▶『ケリ姫スイーツ』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20231109kpspt01



https://kerihime.gungho.jp/kps/event/2023/1109/event_Rb48T.html



いつも『ケリ姫スイーツ』を遊んでくださっているユーザーの皆様のおかげで11周年を迎えることができます。感謝の気持ちを込めてお届けする「ケリ姫スイーツ 11th Anniversary」イベントをどうぞお楽しみください。



<「ケリ姫スイーツ 11th Anniversary」イベント概要>

「姫様救出大作戦!!」スタート!







ケットバス王国11周年をお祝いする準備をしていたある日の夜、突然、姫様が何者かにさらわれてしまいました。

姫様を救うためイベントステージ「11thアニバーサリー」に挑戦しましょう。



蹴ってくれる姫様の代わりに現れたのは「メカ姫」。

ただし、姫様の蹴っ飛ばすパワーにはまったく及ばない様子……。そこで、作成本から「メカ姫の強化コア」を作成し、「メカ姫」をパワーアップさせましょう。



作成に必要な素材はそれぞれ「メカ姫パワーアップ作戦」ステージと、使用人「フレーズ」を探索に出すことで入手可能です。「じっくり」で探索に出すと、必要素材の「メカ姫のギアII」を必ず1個、拾ってきます。



「ドレスゴールドスロット」登場!







ゴールドチケットを5枚使用することで回せる「ドレスゴールドスロット」が登場します。本スロットでは、ラインナップに含まれるドレスの内、未所持のドレスを入手することが可能です。この機会に、新しいドレスを手に入れましょう。











「ケリ姫スイーツ」11周年記念!プレゼントキャンペーン





https://kerihime.gungho.jp/kps/event/2023/1109/event_s8ATB.html



11周年を記念し、ゲーム内アイテムや11周年記念グッズが合計110名様に当たるTwitter(X)キャンペーンを前半、後半に分けて実施します。ケリ姫スイーツ公式Twitter(X)アカウント「ケリ姫(@GungHo_Kerihime)」を フォローして、キャンペーンハッシュタグ(#ケリ姫_11周年CP)の付いたツイートをリツイートしてください。 チャンスは2回でどちらも応募可能です、ぜひご参加ください。



キャンペーン期間

前半:2023年11月9日(木)メンテナンス後 ~ 2023年11月15日(水)23:59

後半:2023年11月16日(木)0:00 ~ 2023年11月22日(水)23:59

※景品の詳細はゲーム内よりご確認ください。



「11thスペシャルプラス缶」を作成しよう!



「11thアニバーサリー記念強化祭」開催!







【「ケリ姫スイーツ 11th Anniversary」イベント開催期間】

2023年11月9日(木)メンテナンス後 ~ 2023年12月14日(木)メンテナンス前



『ケリ姫スイーツ』基本情報







タイトル:ケリ姫スイーツ

ジャンル:アクションパズルRPG

対応機種:iPhone/iPad iOS 11.0以上(CPU A8以上)、Android OS 6.0以上

公式サイト:http://kerihime.gungho.jp/kps/

特徴:簡単なアクションとパズルゲームのような戦略性でモンスターを倒す、ステージクリア型のアクションパズルRPGです。武器や防具に経験値を溜めたり、数多くの武器や「姫」の衣装を場面により変えたりして、

キャラクターを成長させながらステージを進みましょう。

コピーライト表記:(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.



