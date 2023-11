[株式会社ベイクルーズ]

“Yin and Yang, harmony of duality is the beginning of LOVE.” ー陰陽(インヤン)その二重のハーモニーに、愛が宿るー



2013年、ニューヨークのギャラリーでニット7点とジュエリー9点からスタートしたSAYAKA DAVIS。



ブランド10周年をセレブレーションし【LOVE】をテーマにSAYAKA DAVISの原点でもあるニットとジュエリーのカプセルコレクションをCITYSHOPの為だけに発表。







株式会社ベイクルーズ(本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂)が運営する「CITYSHOP(シティショップ)」は、ホリデーシーズンに向けて、「SAYAKA DAVIS(サヤカ デイヴィス)」とのスペシャルコラボレーションアイテムを発売します。



2023年に10周年を迎えたSAYAKA DAVISは、CITYSHOPにとってかけがえのないブランドです。

10周年を祝う本年、様々なブランドとのコラボレーションプロジェクトを精力的に発表し、その最後にCITYSHOPを選んで頂きました。



お互いをリスペクトし、少しずつ大切に作り上げた、何処にもない特別なアイテムたち。



ゼロから発想して生まれたHAPPYでMODEなニット、そして、数年ぶりにこのプロジェクトの為に掘り起こされたジュエリーのコレクション。



頑張る自分へのご褒美として、これから先ずっと宝物として大切に持ち続けられる特別なアイテムたちが完成しました。



■発売日

2023年12月6日(水)

CITYSHOP全店と公式オンラインストア「BAYCREW’S STORE」にて発売



■SHOP LIST

https://baycrews.jp/store/list?shop=0041



■BAYCREW'S STORE

https://baycrews.jp/brand/detail/cityshop



■アイテムの詳細

【LOVE Jacquard Sweater】Price:¥46,200(tax in)

White×Black、Pink×Red、対照的なカラーの交わりをカットジャガードニットで表現したプレイフルな一着。

PWS(Responsible Wool Standard)認証のソフトなウールを使用し、多本取りでふっくら編み上げた、リラックスシルエットのセーターです。









【YIN YANG HEART CHOKER】Price:¥60,500(tax in)

Yin Yang(陰陽)とハートを掛け合わせたモチーフを、手作業によりワックスで掘り出し、型を取ったチャーム。

直観力、創造力を高めると言われるラピスラズリを埋め込みました。

コットンサテンのコードは長さが調整出来、チャーカーとして、またはロングネックレスとして使用可能。

紐先のシルバーチップを前に垂らすのもおすすめです。



【YIN YANG HOOP EARRINGS】Price:¥42,900(tax in) / 2個セット

Yin Yang(陰陽)のモチーフから着想した、耳を包み込むようなフォルムのフープピアス。

手作業によりワックスで掘り出し、型を取っています。

正面、横顔で違った表情を見せてくれます。



【YIN YANG HEART EARRING】Price:¥31,900(tax in) / 1個

Yin Yang(陰陽)とハートを掛け合わせたモチーフを、手作業によりワックスで掘り出し、型を取ったチャーム。

直観力、創造力を高めると言われるラピスラズリを埋め込みました。

YIN YANG DRAPE EARRINGとのアシンメトリーなペアリングもおすすめです。



【YIN YANG DRAPE EARRING】Price:¥29,700(tax in) / 1個

Yin Yang(陰陽)のモチーフから着想した、スカルプチャーの様なピアス。

手作業によりワックスで掘り出し、型を取っています。

角度により異なる表情を見せてくれるピアスです。

YIN YANG HEART EARRINGとのアシンメトリーなペアリングもおすすめです。







SAYAKA DAVIS

デザイナーのSayaka Tokimoto Davisが2013 年にニューヨークでスタートした、ウィメンズ Ready to wearのブランド。

デザイナー自身のルーツである、日本の美学、「余白の美」に繋がる、余白を残したミニマルさ、未完の美がSAYAKA DAVISの核となる要素です。

環境への負荷を軽減する物作りにコミットし、長く愛用出来る上質な洋服作りを目指し、ヴィジョンを共有するプロフェッショナルとタッグを組み、生産しています。



Instagram:@sayakadavis

https://www.instagram.com/sayakadavis/



CITYSHOP

「ウーマン&ジェントルマン」「ヘルシー&モード」をキーワードに、こだわりのオリジナルアイテムとデザイン性の高いインポートアイテムを展開。

また、CITYSHOPでしか手に入らないエクスクルーシブアイテムも数多く取り揃えています。



「ウーマン&ジェントルマン」

センシュアルな知性と品を、伝統的なメンズ服でミックスすること。

女性らしさと凛々しさ、強さのバランス。



「ヘルシー&モード」

まるで野菜のような瑞々しさ、心と身体の健康的なエネルギーを、

クールに、モードに、コンテンポラリーに。



女性の内側に潜む二面性が、ひとりの個性と混ざりあい、誰でもないユニークな存在となる。



Instagram:@cityshop.tokyo

https://www.instagram.com/cityshop.tokyo/



■会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

設立 :1977年7月22日

代表取締役会長 :窪田 祐

取締役CEO :杉村 茂

本社所在地 :東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 :レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、

飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 :株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、

台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP :http://www.baycrews.co.jp/



