USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2023年11月17日(金)より大人気アニメ「パウ・パトロール」シリーズの映画2作品を独占配信いたします。









個性豊かな子犬たちが力を合わせてトラブルを解決する、大人気テレビアニメ『パウ・パトロール』。本シリーズは2013年の北米での放送開始以降、世界160以上の国と地域で放送されており、各地で視聴率一位を記録した大人気アニメーションです。U-NEXTにおいても、2022年の年間視聴ランキング・キッズジャンル部門第一位を記録するほどの高い人気を誇っており、現在は毎週土曜日に新着エピソードを配信中です。また、12月には劇場最新作『パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー』の公開を控え、日本に先駆けて公開されたアメリカでの週末3日間のオープニング興行収入は約34億円を突破。本国での大ヒットを受け、最新作への期待とシリーズの人気は益々高まっています。

この度U-NEXTでは、シリーズ初の映画作品となる『パウ・パトロール カーレース大作戦 GO! GO!』、映画第2作目となる『パウ・パトロール 大空のミッション・パウ ロイヤルストーンをとりもどせ!』を2023年11月17日(金)18時より、独占配信いたします。テレビ放送版よりスケールアップしたCGアニメーションと、パウ・パトロールの活躍は必見です。ぜひご家族で過ごすおうち時間に、“パウっと”お楽しみください。



【「パウ・パトロール」シリーズ一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011423







<作品概要>

パウ・パトロール カーレース大作戦 GO! GO!



【作品詳細】https://video.unext.jp/title/SID0095806



【STORY】

今日は待ちに待ったカーレース “アドベンチャーベイ・グランプリ”の決勝戦の日。パウ・パトロールはマシンの整備をするピットクルーになり、レース中のトラブルもパウっと解決!だけどそこにライバール市長とニャンパトロールが登場して、何やらズルい作戦を立てているぞ。大人気レーサーのヒューンがレースの途中、トラブル発生で運転できなくなっちゃった!?そんなヒューンの代わりにレースに出場することになったのは、なんとマーシャル!ハラハラドキドキのカーレースの行方は、はたして…!?





パウ・パトロール 大空のミッション・パウ ロイヤルストーンをとりもどせ!



【作品詳細】https://video.unext.jp/title/SID0095807



【STORY】

ロイヤル王国でトラブル発生!ミッション・パウの出番だ!デュークがロイヤル城から盗んだロイヤルストーンの力で悪さをし、街中が大パニック!ケントたちがロイヤル城に閉じ込められて、パウ・パトロールも大ピンチ!残ったスカイ、エベレスト、トラッカーは、仲間を助け出し、みんなで力を合わせてロイヤル王国を守ることができるかな!?大空を舞台に、最高スピードのミッションが始まるーーー!







(C)Spin Master Ltd. (TM)PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc./(C)2022 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.





U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど35万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、野球、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、97万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。



U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ/2023年10月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



